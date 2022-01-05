«Милан» и Романьоли по-прежнему ведут переговоры о продлении контракта

Защитник «Милана» Алессио Романьоли еще не ответил на последнее предложение клуба о продлении контракта, сообщает Calciomercato.
Нынешнее соглашение 26-летнего игрока истекает летом, «россонери» предложили новый трехлетний договор, в соответствии с которым его заработная плата вырастет до 3,5 млн евро в год.
Отмечается, что «Милан» готовится к возможному отказу Романьоли, а центральный защитник «Монпелье» Максим Эстев рассматривается в качестве потенциальной замены.
Ранее сообщалось, что за ситуацией Алессио в стане миланцев следит принципиальный соперник «россонери».