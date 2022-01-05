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«Милан» и Романьоли по-прежнему ведут переговоры о продлении контракта

вчера, 18:19

Защитник «Милана» Алессио Романьоли еще не ответил на последнее предложение клуба о продлении контракта, сообщает Calciomercato.

Нынешнее соглашение 26-летнего игрока истекает летом, «россонери» предложили новый трехлетний договор, в соответствии с которым его заработная плата вырастет до 3,5 млн евро в год.

Отмечается, что «Милан» готовится к возможному отказу Романьоли, а центральный защитник «Монпелье» Максим Эстев рассматривается в качестве потенциальной замены.

Ранее сообщалось, что за ситуацией Алессио в стане миланцев следит принципиальный соперник «россонери».

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:30
Что то не устраивает
Накир
Накир
вчера в 18:26
Думаю, что договорятся
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:21
Нормальный защитник, должны договорится
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:21
Милан умеет подстраховывать мы.
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