Кагава покинул ПАОК

Полузащитник Синдзи Кагава больше не будет выступать за ПАОК.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Футболист поблагодарил болельщиков греческого клуба за поддержку.
Кагава выступал за ПАОК с января прошлого года.
Полузащитник Синдзи Кагава больше не будет выступать за ПАОК.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Футболист поблагодарил болельщиков греческого клуба за поддержку.
Кагава выступал за ПАОК с января прошлого года.
Помню его шикарное выступление за Дортмундскую Боруссию
Помню ту молодую задорную банду Клоппа, это и Шахин, и Кагава, и Ройс, Левандовский,Гетце, Гюндоган....красавцы!
А вот игра в МЮ не удалась, после этого началось скитание по клубам....
Помню его шикарное выступление за Дортмундскую Боруссию
Помню ту молодую задорную банду Клоппа, это и Шахин, и Кагава, и Ройс, Левандовский,Гетце, Гюндоган....красавцы!
А вот игра в МЮ не удалась, после этого началось скитание по клубам....