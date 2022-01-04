ГлавнаяНовостиКонтрактыГреция. Суперлига 2021/2022

Кагава покинул ПАОК

вчера, 15:00

Полузащитник Синдзи Кагава больше не будет выступать за ПАОК.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Футболист поблагодарил болельщиков греческого клуба за поддержку.

Кагава выступал за ПАОК с января прошлого года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:08
переход в мю был ошибкой
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:38
Ему уже скоро 33 года, наверное решил закончить с европейским фтболом
Помню его шикарное выступление за Дортмундскую Боруссию
Помню ту молодую задорную банду Клоппа, это и Шахин, и Кагава, и Ройс, Левандовский,Гетце, Гюндоган....красавцы!
А вот игра в МЮ не удалась, после этого началось скитание по клубам....
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:29
Мало повыступал видно нашёл клуб получше.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:23
Ганбари Синдзи 頑張れシンジ ( Удачи Синдзи ! )
izrafel
izrafel
вчера в 15:02
Удачи в дальнейшей карьере
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