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«Челси» объявил о продлении контракта с Тиаго Силвой

вчера, 20:42

Пресс-служба «Челси» объявила о продлении контракта с защитником Тиаго Силвой.

Новое соглашение бразильца с «синими» рассчитано до конца сезона-2022/23. Силва прокомментировал подписание новой сделки:

Играть за «Челси» — настоящее удовольствие. Никогда не думал, что буду играть три года в этом замечательном клубе, поэтому очень рад здесь остаться еще на один сезон.

Я также хотел бы поблагодарить мою семью, клуб, Марину Грановскую и господина Абрамовича за эту возможность. Я буду продолжать отдавать всё для этого клуба и болельщиков, которые всегда были рядом со мной с тех пор, как я перешёл сюда.

Замечательно иметь такие отношения с болельщиками, и не только с ними, но и с игроками, персоналом и всем клубом. Я собираюсь отдать всё, чтобы продолжать играть на этом уровне в самой сильной лиге мира.

«Челси» объявил о продлении контракта с Тиаго Силвой

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:38
Молодец! От этого выиграют обе стороны.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:56
Это отлично!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:50
Правильное решение
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:47
Отлично! Верное решение клуба. Мужику между прочим 38-ой год уже идёт, а играет на уровне.
Теперь попробуют с Рюдигером договориться. Наверно в последний раз.
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