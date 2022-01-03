«Челси» объявил о продлении контракта с Тиаго Силвой

Пресс-служба «Челси» объявила о продлении контракта с защитником .

Новое соглашение бразильца с «синими» рассчитано до конца сезона-2022/23. Силва прокомментировал подписание новой сделки:

Играть за «Челси» — настоящее удовольствие. Никогда не думал, что буду играть три года в этом замечательном клубе, поэтому очень рад здесь остаться еще на один сезон.

Я также хотел бы поблагодарить мою семью, клуб, Марину Грановскую и господина Абрамовича за эту возможность. Я буду продолжать отдавать всё для этого клуба и болельщиков, которые всегда были рядом со мной с тех пор, как я перешёл сюда.

Замечательно иметь такие отношения с болельщиками, и не только с ними, но и с игроками, персоналом и всем клубом. Я собираюсь отдать всё, чтобы продолжать играть на этом уровне в самой сильной лиге мира.