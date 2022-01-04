200-й гол в карьере и 150-й за ПСЖ. Килиан Мбаппе ворвался в 2022 год с хет-триком за 17 минут

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04 января 2022, 15:01

Многое успел к 23 годам.

В понедельник вечером ПСЖ встречался в Кубке Франции с командой из четвертого дивизиона, однако Килиан Мбаппе сумел превратить ожидаемую и дежурную победу парижан в событие, оформив хет-трик в ворота «Ванна» за 17 минут игрового времени и достигнув впечатляющих отметок результативности в карьере. Умение сделать так, чтобы о тебе говорили во всем мире даже после проходного матча, отличает великих футболистов, и хотя к 23-летнему Мбаппе пока не хочется прикручивать ореол величия, Килиан определенно идет по пути футбольного небожителя. И сворачивать, кажется, не намерен.

Статистические штрихи к результативности Килиана Мбаппе

4 — в четырех матчах подряд Килиан забивает больше одного гола. Результативная серия началась в конце 2021 года дублями в матчах с «Брюгге» (Лига чемпионов), «Монако» (чемпионат Франции) и «Фени» (Кубок Франции). Продолжение последовало в первом же матче 2022 года, который Мбаппе начал с хет-трика. Может быть, это пророчество «Соккер.ру» относительно «Золотого мяча» начало сбываться?

9 — матч против «Ванна» вошел в топ результативных матчей в карьере Мбаппе: французский форвард 9 раз забивал 3+ гола за матч — у него два покера и семь хет-триков. А вот и все жертвы:

Команды, в матчах с которыми забил 4 мяча (2): сборная Казахстана, «Лион».

Команды, в матчах с которыми забил 3 мяча (7): «Барселона», «Монако», «Лион», «Брюгге», «Генгам», «Мец», «Ванн».

13 — индивидуальные достижения Килиана подчеркиваются многочисленными командными победами. У форварда уже 13 трофеев, в том числе два триумфа в составе сборной Франции, с которой Мбаппе выиграл чемпионат мира и Лигу Наций. А еще он четырехкратный чемпион своей страны и собирается завоевать пятый чемпионский перстень в этом году.

31 — дублем в декабрьском матче против «Брюгге» Килиан Мбаппе перешагнул отметку в 30 забитых мячей в Лиге чемпионов, а заодно побил достижение своего нынешнего одноклубника Лионеля Месси. Аргентинец добрался до отметки в 30 голов в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет и 131 дня, в то время как Мбаппе добрался до заветного рубежа в 22 года и 352 дня, тем самым став самым молодым футболистом в истории престижного турнира, которому удалось войти в «Клуб 30».

150 — третий гол в ворота «Ванна» стал для Мбаппе юбилейным, 150-м, в футболке «Пари Сен-Жермен». Килиану потребовалось 196 матчей, чтобы забить 150 голов за ПСЖ . Таким образом, его средняя результативность в Париже составляет 0.77 гола за игру. В списке лучших бомбардиров «Пари Сен-Жермен» Мбаппе занимает третью строчку, уступая только Златану Ибрагимовичу (156) и Эдинсону Кавани (200).

201 – через две недели после своего 23-го дня рождения Килиан Мбаппе перешагнул через отметку в 200 забитых голов в карьере. 150 он забил за ПСЖ , 27 за «Монако» и 24 за сборную Франции. На это потребовалось шесть лет: первый матч в профессиональном футболе Килиан провел в декабре 2015-го в футболке «Монако», а дебютный гол забил 20 февраля 2016-го в ворота «Труа».

201 career goals at 23 years old. @KMbappe is incredible 👑 pic.twitter.com/HXfTPRBC0Z — GOAL (@goal) January 3, 2022

Любимые соперники: «Дижон» — 12 голов; «Лион» — 11; «Монпелье» и «Монако» — 10.

Тренеры, под руководством которых забивал: Томас Тухель — 83 гола; Маурисио Почеттино — 43; Леандро Жардим — 27, Дидье Дешам — 24, Унаи Эмери — 21.

Задачи на 2022 год

Планы у Мбаппе примерно такие, как у его знаменитого соотечественника Наполеона, благо что стремления Килиана ограничены футболом.

В 2022 году я хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира.

Мбаппе многое успел к 23 годам, в том числе стал чемпионом мира. У француза пока нет победы в Лиге чемпионов, которую он намерен покорить уже этой весной с ПСЖ . Килиан хочет сделать дорогой подарок парижскому клубу на прощание, ведь практически не остается сомнений, что продолжит карьеру в «Реале», с которым для начала сразится в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отношение Мбаппе к делу накануне большого и вроде бы уже неизбежного трансфера по-настоящему впечатляет. Многие футболисты утратили бы мотивацию для выступлений за клуб, который так грубо отказал в осуществлении мечты, а Килиану все нипочем — забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 24 матчах текущего сезона за ПСЖ . Это показатель исключительного профессионализма и зрелости, которой восхищается Маурисио Почеттино:

Контрактные ситуации оказывают влияние тогда, когда у человека нет зрелости, чтобы с этим справляться. А у Килиана зрелость есть. Конечно, клуб хочет, чтобы он остался на долгое время, но в этом вопросе две стороны должны прийти к согласию. Я лишь надеюсь, что он продолжит играть так же здорово.

И мы надеемся не меньше Почеттино. Футболу нужны эксклюзивные таланты, величественные звезды и истинные профессионалы, а Килиан Мбаппе, похоже, сочетает в себе все эти качества.