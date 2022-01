200-й гол в карьере и 150-й за ПСЖ. Килиан Мбаппе ворвался в 2022 год с хет-триком за 17 минут

Многое успел к 23 годам.

В понедельник вечером ПСЖ встречался в Кубке Франции с командой из четвертого дивизиона, однако Килиан Мбаппе сумел превратить ожидаемую и дежурную победу парижан в событие, оформив хет-трик в ворота «Ванна» за 17 минут игрового времени и достигнув впечатляющих отметок результативности в карьере. Умение сделать так, чтобы о тебе говорили во всем мире даже после проходного матча, отличает великих футболистов, и хотя к 23-летнему Мбаппе пока не хочется прикручивать ореол величия, Килиан определенно идет по пути футбольного небожителя. И сворачивать, кажется, не намерен.

4 — в четырех матчах подряд Килиан забивает больше одного гола. Результативная серия началась в конце 2021 года дублями в матчах с «Брюгге» (Лига чемпионов), «Монако» (чемпионат Франции) и «Фени» (Кубок Франции). Продолжение последовало в первом же матче 2022 года, который Мбаппе начал с хет-трика. Может быть, это пророчество «Соккер.ру» относительно «Золотого мяча» начало сбываться?

9 — матч против «Ванна» вошел в топ результативных матчей в карьере Мбаппе: французский форвард 9 раз забивал 3+ гола за матч — у него два покера и семь хет-триков. А вот и все жертвы:

Команды, в матчах с которыми забил 4 мяча (2): сборная Казахстана, «Лион».

Команды, в матчах с которыми забил 3 мяча (7): «Барселона», «Монако», «Лион», «Брюгге», «Генгам», «Мец», «Ванн».

13 — индивидуальные достижения Килиана подчеркиваются многочисленными командными победами. У форварда уже 13 трофеев, в том числе два триумфа в составе сборной Франции, с которой Мбаппе выиграл чемпионат мира и Лигу Наций. А еще он четырехкратный чемпион своей страны и собирается завоевать пятый чемпионский перстень в этом году.

31 — дублем в декабрьском матче против «Брюгге» Килиан Мбаппе перешагнул отметку в 30 забитых мячей в Лиге чемпионов, а заодно побил достижение своего нынешнего одноклубника Лионеля Месси. Аргентинец добрался до отметки в 30 голов в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет и 131 дня, в то время как Мбаппе добрался до заветного рубежа в 22 года и 352 дня, тем самым став самым молодым футболистом в истории престижного турнира, которому удалось войти в «Клуб 30».

150 — третий гол в ворота «Ванна» стал для Мбаппе юбилейным, 150-м, в футболке «Пари Сен-Жермен». Килиану потребовалось 196 матчей, чтобы забить 150 голов за ПСЖ . Таким образом, его средняя результативность в Париже составляет 0.77 гола за игру. В списке лучших бомбардиров «Пари Сен-Жермен» Мбаппе занимает третью строчку, уступая только Златану Ибрагимовичу (156) и Эдинсону Кавани (200).

201 – через две недели после своего 23-го дня рождения Килиан Мбаппе перешагнул через отметку в 200 забитых голов в карьере. 150 он забил за ПСЖ , 27 за «Монако» и 24 за сборную Франции. На это потребовалось шесть лет: первый матч в профессиональном футболе Килиан провел в декабре 2015-го в футболке «Монако», а дебютный гол забил 20 февраля 2016-го в ворота «Труа».

