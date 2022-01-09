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Фабио Каннаваро возглавит сборную Польши

вчера, 10:38

Фабио Каннаваро близок к тому, чтобы возглавить сборную Польши.

Вчера итальянский специалист провёл встречу с официальными лицами сборной Польши в Кракове. Переговоры между сторонами продвигаются успешно. Каннаваро может стать новым тренером Польши уже в ближайшее время.

Напомним, что 30 декабря 2021 года Паулу Соуза покинул должность наставника сборной Польши, возглавив «Фламенго».

В стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 поляки сыграют против сборной России.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:26
Тренерский опыт у него конечно так себе. Чемпион ОАЭ, чемпион Китая, суперкубок Китая. Будем надеяться, что польскую сборную будет строить исходя из опыта Китая :)
Сп62
Сп62
вчера в 12:06
А Черчесова проморгали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:59
Поздно...
Назначение Карпина в сборную России обесполезело и обесмыслело все подвижки в тренерских штабах у соперников....
beefs
beefs
вчера в 10:47
ну что же неплохая партия...
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