Фабио Каннаваро возглавит сборную Польши

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вчера, 10:38

близок к тому, чтобы возглавить сборную Польши.

Вчера итальянский специалист провёл встречу с официальными лицами сборной Польши в Кракове. Переговоры между сторонами продвигаются успешно. Каннаваро может стать новым тренером Польши уже в ближайшее время.

Напомним, что 30 декабря 2021 года Паулу Соуза покинул должность наставника сборной Польши, возглавив «Фламенго».