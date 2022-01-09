Фабио Каннаваро возглавит сборную Польши

Фабио Каннаваро близок к тому, чтобы возглавить сборную Польши.
Вчера итальянский специалист провёл встречу с официальными лицами сборной Польши в Кракове. Переговоры между сторонами продвигаются успешно. Каннаваро может стать новым тренером Польши уже в ближайшее время.
Напомним, что 30 декабря 2021 года Паулу Соуза покинул должность наставника сборной Польши, возглавив «Фламенго».
В стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 поляки сыграют против сборной России.
Назначение Карпина в сборную России обесполезело и обесмыслело все подвижки в тренерских штабах у соперников....
Назначение Карпина в сборную России обесполезело и обесмыслело все подвижки в тренерских штабах у соперников....