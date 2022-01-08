Рибери предложен «Сеаре». Глава клуба был удивлен, что француз еще играет

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вчера, 11:25

Президент «Сеары» Робинсон де Кастро сообщил, что его команде предложили услуги 38-летнего полузащитника «Салернитаны» :

Мне позвонили и предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он все еще играет. Будем ли мы пытаться его заполучить? Не знаю.

Напомним, Рибери стал футболистом «Салернитаны» в сентябре 2021 года. Соглашение французского игрока с клубом рассчитано на один год. В текущем сезоне Рибери принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи.