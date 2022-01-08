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Рибери предложен «Сеаре». Глава клуба был удивлен, что француз еще играет

вчера, 11:25

Президент «Сеары» Робинсон де Кастро сообщил, что его команде предложили услуги 38-летнего полузащитника «Салернитаны» Франка Рибери:

Мне позвонили и предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он все еще играет. Будем ли мы пытаться его заполучить? Не знаю.

Напомним, Рибери стал футболистом «Салернитаны» в сентябре 2021 года. Соглашение французского игрока с клубом рассчитано на один год. В текущем сезоне Рибери принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:39
.
протон
протон
вчера в 15:33
Юрий Валентинович Рибери
протон
протон
вчера в 15:32
Ну, Химки тогда тоже надо иметь ввиду)
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 13:26
Человек просто любит этот спорт и еще может принести пользу, пусть и на уровне Салернитаны. Чему удивляться? Я не удивлюсь если тот же Ривалдо до сих пор где то числится.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:56
Не наигрался ещё.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:36
Франку пора успокоится
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:30
Был удивлен.
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