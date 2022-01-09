Жиго заинтересовал «Марсель»

«Марсель» работает над усилением обороны команды.
L’Équipe утверждает, что французский клуб рассматривает варианты с подписанием Самуэля Жиго из «Спартака» и Сеада Колашинаца из «Арсенала», которые по окончании сезона могут стать свободными агентами.
Отмечается, что «Марсель» уже провел предварительные переговоры с Колашинацем.
Ранее появлялась информация, что Жиго может перебраться в Мексику.
Жаль, что уходит из РПЛ, а Спартак ничего не заработает на нём. Купили за 8 миллионов, продали за 0 рублей ..
Жаль, что уходит из РПЛ, а Спартак ничего не заработает на нём. Купили за 8 миллионов, продали за 0 рублей ..
В переводе с английского - альфонс.
В переводе с английского - альфонс.
Какая-то неизвестная тонкость есть?
Просто заинтересовало.
Какая-то неизвестная тонкость есть?
Просто заинтересовало.