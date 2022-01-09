Жиго заинтересовал «Марсель»

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вчера, 11:01

«Марсель» работает над усилением обороны команды.

L’Équipe утверждает, что французский клуб рассматривает варианты с подписанием из «Спартака» и из «Арсенала», которые по окончании сезона могут стать свободными агентами.

Отмечается, что «Марсель» уже провел предварительные переговоры с Колашинацем.

Ранее появлялась информация, что Жиго может перебраться в Мексику.