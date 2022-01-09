ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Жиго заинтересовал «Марсель»

вчера, 11:01

«Марсель» работает над усилением обороны команды.

L’Équipe утверждает, что французский клуб рассматривает варианты с подписанием Самуэля Жиго из «Спартака» и Сеада Колашинаца из «Арсенала», которые по окончании сезона могут стать свободными агентами.

Отмечается, что «Марсель» уже провел предварительные переговоры с Колашинацем.

Ранее появлялась информация, что Жиго может перебраться в Мексику.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:08
эту новость не отнесёшь к числу приятных
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:01
Скоро шейхи обновят состав Спартака
протон
протон
вчера в 14:42
Жиго много кому интересен, особенно бесплатно.
Жаль, что уходит из РПЛ, а Спартак ничего не заработает на нём. Купили за 8 миллионов, продали за 0 рублей ..
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:19
а останется в КБ
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:59
Хороший защитник,могут и забрать.
1 984
1 984 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:56
Есть группы для попадания в которые нужно сделать 30 ставок за предыдущий месяц, так как я играл крупными ставками, то был риск не набрать 30 ставок. Поэтому разбил 1 на много маленьких.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:39
Кто такой Жиго ?
В переводе с английского - альфонс.
ABir
ABir
вчера в 12:25
Если уж выбирать, то Марсель лучше, чем Мексика. Но вопрос , сколько Жиго там предложат?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 12:21
"заинтриговал" тогда уж... Куда после Спартака?
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:10
Спартак без Жиго кандидат на вылет...
Сп62
Сп62
вчера в 12:04
Жиго прямо разрывают на части. Но Самуэль будет играть, где лучше. Значит в Спартаке.
Alhunah
Alhunah
вчера в 11:50
Главное колю никуда не отпускать, он в одиночку будет тащить
ДСА
ДСА
вчера в 11:34
Жиго ещё не знает насколько мало ему предложат.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:26
Только после того как мы возьмём ЛЕ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:24
Говорят ответ Жиго не понравился соотечественникам...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 11:18, ред.
Если не секрет, поделитесь, в чём фишка? Если есть такая вера в гостей, почему не поставить за 1 раз тыщу, или за 2 по 500.
Какая-то неизвестная тонкость есть?
Просто заинтересовало.
drug01
drug01
вчера в 11:12
Надо менять ему команду скорее
particular
particular
вчера в 11:07
Рабочая схема и неблагоприятный вариант для Спартака...
lotsman
lotsman
вчера в 11:02
А Спартак ничего не потеряет.
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