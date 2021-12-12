Дзюба: «Жаль, не смог помочь в матче с „Динамо“. Травма выбила»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями на странице в инстаграме после матча команды с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ. Дзюба пропустил игру из-за травмы колена. В воскресенье в интернете появилась фотография Дзюбы с отдыха на Мальдивах.
Трудный год, травмы, но надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила, и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!
В духе времени...
Ушёл на дистанционку...с сохранением заработной платы...
В духе времени...
Ушёл на дистанционку...с сохранением заработной платы...