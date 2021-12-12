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Дзюба: «Жаль, не смог помочь в матче с „Динамо“. Травма выбила»

вчера, 18:20
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями на странице в инстаграме после матча команды с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ. Дзюба пропустил игру из-за травмы колена. В воскресенье в интернете появилась фотография Дзюбы с отдыха на Мальдивах.

Трудный год, травмы, но надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила, и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 07:09
Скоро тебя и из клуба попрут, как поперли из сборной. ФНЛ тебе светит, буратинка!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:10
Ни в сборной ни в клубе...
В духе времени...
Ушёл на дистанционку...с сохранением заработной платы...
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:55
Мозги тебе выбило и уважение к своей команде, ч м о столбовое...
memphis
memphis
вчера в 21:40
Главное травму удава не получить на своих тренировках восстановительных
alexando1974
alexando1974
вчера в 21:22
на мальдивах восстанавливался довал почесать свои пальцы скатам)))
МапС
МапС
вчера в 20:54, ред.
Короеды подточили...
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 20:17
От него толк может быть в карманном биллиарде. Одним словом, Рукака.
ABir
ABir
вчера в 20:06
Возможно именно его участия и не хватило Зениту для победы
berda2003
berda2003
вчера в 20:05
травма головы - это серьёзно и не лечится...
4RT
4RT
вчера в 20:03
"Артём Дзюба поделился мыслями..." Спасибо,оставь их себе
112910415
112910415
вчера в 19:59
верим, все как один
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:31
Дзюба - сборной: "Форму не набрал", Дзюба - "Зениту": "Травма выбила.", Дзюба - ручным крабам: "Ну что, пошалим?"
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 19:08
это рука, у того, у кого надо, рука....)))
particular
particular
вчера в 19:00
Скорее, не травма выбила, а Дзю на команду забил :))
порт
порт
вчера в 18:56
Руку не вывихни.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:55
Это просто позорище какое-то.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:44
С Мальдив виднее 😜
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:40
Рукатый издевается на питерцами.
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 18:33
Он своего ската кормит!А так если бы это было на поле то несомненно победа была бы за "флагманом")))
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 18:32
Травма колена... Востановление на Мальдивах... Видимо серьёзно мужик поломался.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:27
"Так жаль, что аж ската без удовольствия кормлю"
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 18:26, ред.
Он что газет не читает?)))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:24
Отдыхай, болезненный!)
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