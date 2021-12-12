Дзюба: «Жаль, не смог помочь в матче с „Динамо“. Травма выбила»

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вчера, 18:20

Нападающий «Зенита» поделился мыслями на странице в инстаграме после матча команды с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ . Дзюба пропустил игру из-за травмы колена. В воскресенье в интернете появилась фотография Дзюбы с отдыха на Мальдивах.