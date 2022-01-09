Балай может сменить «Нижний Новгород» на «Балтику»

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вчера, 17:44

Футбольный клуб «Нижний Новгород» предложил «Балтике» взять в аренду нападающего .

Напомним, что калининградцы, перед которыми стоит задача попадания в РПЛ , ищут футболистов в линию нападения. Наставник «Балтики» рассматривает эту кандидатуру.

Попутно трудоустройством 30-летнего албанца, выставленного «Нижним» на трансфер, занимается его агент. К Балаю имеется интерес со стороны турецких команд.

В нынешнем сезоне игрок провел 15 матчей, не отметившись результативными действиями.