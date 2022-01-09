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Балай может сменить «Нижний Новгород» на «Балтику»

вчера, 17:44

Футбольный клуб «Нижний Новгород» предложил «Балтике» взять в аренду нападающего Бекима Балая.

Напомним, что калининградцы, перед которыми стоит задача попадания в РПЛ, ищут футболистов в линию нападения. Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич рассматривает эту кандидатуру.

Попутно трудоустройством 30-летнего албанца, выставленного «Нижним» на трансфер, занимается его агент. К Балаю имеется интерес со стороны турецких команд.

В нынешнем сезоне игрок провел 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:10
Время покажет что и как...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:47
Видимо до уровня высшей Лиги не дотягивает, раз "Нижнему" не нужен.
drug01
drug01
вчера в 18:44
Удачной игры желаем
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:08
Что это за нападающий не разу не отметился.
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
Поменяет шило на мыло
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:50
Возможно. Почему нет?
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