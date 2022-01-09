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Агент Кухты рассказал, почему задерживается трансфер игрока в «Локомотив»

вчера, 13:10

Милан Мартинович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, рассказал, почему задерживается трансфер его клиента в «Локомотив».

Мы ждем закрытия нескольких вещей в личном контракте Яна и между клубами. Когда может решиться вопрос? Надеюсь, что скоро. Через неделю начинается подготовка к сезону.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:51
всё образуется, несомненно
протон
протон
вчера в 14:58
По откату Рагнику не могут договориться
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:40
У меня дежавю?
Кажется, что я одни и те же новости не один раз читаю на сайте, это вроде как уже была.
Стало известно, почему «Локомотив» ещё не объявил о трансфере Кухты

07 января 2022,
Милан Мартинович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, рассказал, почему «железнодорожники» ещё не объявили о трансфере его клиента.

Почему «Локомотив» не объявляет о трансфере Кухты? Мы все еще ведем переговоры по поводу условий личного контракта Яна. Клубы еще вчера официально договорились, так что все нормально, «Локомотив» ждет, когда переговоры полностью закончатся. Думаю, сегодня его уже официально объявят.

А нет не дежавю, те же яйца только в профиль!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:25
А если не получится решить проблемы???
Cat01
Cat01
вчера в 13:19
Ждём очень
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