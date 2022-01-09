Агент Кухты рассказал, почему задерживается трансфер игрока в «Локомотив»

Милан Мартинович, агент нападающего «Славии» , рассказал, почему задерживается трансфер его клиента в «Локомотив».

Мы ждем закрытия нескольких вещей в личном контракте Яна и между клубами. Когда может решиться вопрос? Надеюсь, что скоро. Через неделю начинается подготовка к сезону.