Газизов: «Предложение „Уфы“ по Стоцкому не устроило „Краснодар“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился подробностями переговоров с «Краснодаром» по трансферу защитника .

Мы сделали предложение, а «Краснодар» отказался. Это было давно. Конечно, мы не можем повторить его зарплату. Проблема заключается в компенсации за зарплату. Вероятность трансфера в зимнее трансферное окно? Я не знаю. Все может быть.

Сегодня так, завтра по-другому. Условия, которые мы предложили «Краснодару», их не устраивают. Это нормально. Ведутся ли сейчас какие-то разговоры? Уже давно не ведутся. Мы сделали предложение и получили отказ.