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Газизов: «Предложение „Уфы“ по Стоцкому не устроило „Краснодар“»

вчера, 13:15

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился подробностями переговоров с «Краснодаром» по трансферу защитника Дмитрия Стоцкого.

Мы сделали предложение, а «Краснодар» отказался. Это было давно. Конечно, мы не можем повторить его зарплату. Проблема заключается в компенсации за зарплату. Вероятность трансфера в зимнее трансферное окно? Я не знаю. Все может быть.

Сегодня так, завтра по-другому. Условия, которые мы предложили «Краснодару», их не устраивают. Это нормально. Ведутся ли сейчас какие-то разговоры? Уже давно не ведутся. Мы сделали предложение и получили отказ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:58
Предположу, что хотели забрать его бесплатно + 50% зарплаты компенсирует Краснодар. Ну да, странно, что отказались.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:38
Это существенно ничего не решит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 13:22
Все понятно...
drug01
drug01
вчера в 13:18
Будут жалеть
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