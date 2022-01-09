Жиго ждёт день, когда сможет покинуть «Спартак». Москвичи неразумно теряют лидера

1641735581

09 января 2022, 16:39

Менеджеры прошляпили классного игрока.

Предлог с сыном перестает быть убедительным

Ни один футболист-отец, который расстался с матерью своего ребенка, не будет видеть его часто. Даже если живут в одном городе. Просто потому, что у игроков насыщенный рабочий календарь, много перелетов. Наконец, у бывших партнеров новые отношения. Жиго, как и целый ряд других игроков – от Гарая с женой Тамарой до Дриусси с отцом, разлука с которым огорчала в России, но не помешал уехать в США , использовали интересы семьи, чтобы вести переговоры с российскими клубами.

Жиго ни разу не вышел и не сказал, что хочет остаться в Москве. Зато мечтает видеться со своим сыном чаще, а тот живет с мамой во Франции. Но если бы условный «Милан» предложил контракт на пять лет с зарплатой, как в Москве, то увидели Самуэля в Серии А, и там бы подобные жалобы прекратились. Очень плохо, что «Спартак» не сумел сыграть на опережение и вовремя подсунуть агенту Мохаммеду Беншенафи новый контракт для центрального защитника. Ведь сейчас все козыри на руках у Жиго.

Соглашение с «красно-белыми» истекает летом. Больше недели футболист может спокойно вести переговоры с любым клубом мира, не сообщая «Спартаку». Глава пресс-службы клуба опроверг информацию о переезде Жиго в Мексику. Но речь о немедленном трансфере, и о таком переходе в Москве бы знали. А вот известный клуб из Франции может забрать 28-летнего защитника бесплатно.

Позиция второй стороны похожа по силе на ту, что у «Лиона» в переговорах с «Зенитом» по Азмуну. Не важно, устраивает ли петербуржцев сумма, которую французы предлагают за трансфер в январе, если они получат личный контракт с Сердаром с лета. Два самых богатых клуба РПЛ допустили детские ошибки, за которые придется заплатить. Агент Жиго, как и бывший босс «Спартака», открыто заявляли, что без нового контракта Самуэль из-за желания быть ближе к сыну.

При этом «Торино» интересовался игроком, и если финансовые условия в Италии будут лучше, чем во Франции, что возможно, то Жиго уедет в Серию А, невзирая на разговоры о семейных ценностях. Если бы так скучал по малышу, то не прожил в Москве столько лет уже после рождения Ноэля. Но если отбросить личное, то тут вина на боссах «Спартака». Стоило убедить Самуэля остаться, ведь это в интересах клуба. Хотя есть и вторая сторона медали.

Не знаем, в какой футбол заиграет новый тренер

Поскольку Ваноли – член штаба Конте, то все ждут «3-5-2». Но не всегда помощники верят в модель главного тренера. Бывают внутренние споры, у каждого наставника свой почерк. Салихова решила, что Ваноли достаточно талантливый человек для самостоятельной работы. Впрочем, вряд ли увидим смелые эксперименты сразу, ведь у «Спартака» сложный календарь на старте года.

Сначала дерби против ЦСКА в конце февраля. Первого марта кубковый матч против «Кубани», а через пять дней дерби с «Динамо». Потом сразу «Краснодар», «Локомотив», а еще два поединка в Лиге Европы, ведь попали в плей-офф и дожидаются жеребьевки своего раунда. «Красно-белые» должны резко прибавить в защите, и не только за счет сэйвов Селихова.

Ваноли понимает, что Жиго и Джикия – основа обороны, поэтому лишь если Самуэль лично заявил тренеру, что хочет уйти зимой и это окончательное решение, увидим трансфер француза прямо сейчас, а не летом свободным агентом. Стратегически это плохо для «Спартака», ведь неизвестно, сможет ли француз настроиться на максимальные обороты, если понимает, что надо поберечь силы для дебюта в новом клубе.

О потерянной прибыли можно не начинать, Федун к такому привык. Как «Спартак» привык к тройке центральных защитников. Стоит ли сейчас подписывать нового защитника, если есть Рассказов, Кутепов, Кофрие, Жиго и Джикия? Пожалуй, только если на сборах Ваноли шокирует игра одного из списка. А вот уход Николая или Ильи в аренду – повод поискать центрального оборонца, причем под основу.

Не только Адамов должен быть в списке интересов

Не исключено, что Ваноли разочаруется в Рассказове как правом центральном защитнике, даже не будет рассматривать Николая на неродной позиции. А справа россиянину не останется места, если удачно дебютирует Хлусевич. Кутепов искал себе новый клуб, поскольку ему совсем не доверяет Руй Витория, но новый тренер — шанс себя показать. Или разочаровать, ведь Кофрие занимает место для легионера, всегда рискует.

Бельгиец, как и Ларссон с Хендриксом, могут покинуть «Спартак». В таком случае замену для Жиго можно искать среди иностранцев. Причем не летом, когда Самуэль освободит один из спотов (или же РПЛ изменит лимитные правила), а прямо сейчас. Хочется увидеть директора Каттани в действии, ведь трансферы есть, но набирают молодых россиян. Кстати, в таком случае логичен интерес к одному из защитников РПЛ с российским паспортом.

В «Урале» сразу два человека заслужили внимание. Кузьмичев, которому всего 21 год, вымахал под два метра и хорошо читает игру. Иван в десятке лучших в РПЛ по перехватам. Его коллега Адамов на первом месте, но 22-летнего защитника вербует «Локомотив». «Спартак» может подписать любого из этого дуэта за вменяемые деньги, но Ваноли должен уметь работать на вырост. А если ему нужны готовые звезды, то есть иностранцы.

«Спартак» в защите даже с Жиго и Джикией не был стеной. Например, в последних шести турах у «Урала» четыре мировые и две победы без поражений, у столичного клуба одна победа, два поражения и три мировые. И по качеству допущенных моментов подопечные Шалимова не хуже, чем команда именитого клуба. В таблице «Урал» покинул зону вылета и отстает от «Спартака» всего на четыре пункта. Понятно, что Жиго и Джикия по xGA сильно оторвались от вчерашнего аутсайдера, но Адамов и Кузьмичев прибавляют.

Линия обороны «красно-белых» будет меняться и тоже должна заиграть лучше, чем в прошлом году. Говорят, что ультрас «Спартака» и ЦСКА планируют бойкотировать дерби 26 февраля в качестве протеста против Fan ID. Но хотя бы качественный футбол, если не будет подходящей атмосферы, нужно показать. Акинфеев и Дивеев делают все, чтобы «армейцы» пропускали меньше всех. Жиго и Джикия, хотя персонально виноватыми в пропущенных мячах бывали реже, чем Зобнин, Умяров, Рассказов или Айртон, стали соучастниками ярких приключений.

У Ваноли много работы, и первая из задач в защите – определить личное отношение к позиции и роли Жиго в «Спартаке». Это ведь лидер раздевалки, что тоже важно. Если футболист принял окончательное решение, а тренер знает, как без потери качества заменить Самуэля, то правильно прощаться зимой. С другой стороны, стартовый календарь таков, что лучше потерять деньги, но сохранить Жиго. А приезд третьего подходящего защитника вообще станет праздником, ведь впереди игра в трех турнирах. Еще и крутого опорника для подстраховки защитников нет.

«Спартак» раньше спасал Максименко – до личного спада отразил 97 ударов в прошлом сезоне, даже Акинфеев не выручал чаще. Жиго и Джикия тоже помогали, ведь до визита в Санкт-Петербург «красно-белые» делили второе место по пропущенным мячам. Но раз Самуэль хочет уйти, то стоило сыграть на опережение. В мире, где «Спартак» грамотно планирует трансферы, команде нужнее третий сильный центральный защитник, чем очередной форвард. Но интересный ямаец Николсон уже в команде, а разговоров об уходе Жиго больше, чем о подписании достойного сменщика.