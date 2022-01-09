Языджи побаиваются в топ-5 лиг, но это замена для Влашича. ЦСКА определился с лидером атак

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09 января 2022, 11:57

Очень яркий футболист.

Понятно, почему Юсуф не остается в элитной лиге

Чарльз Доджсон — профессор математики в Оксфордском университете, когда развлекался сочинением детских книг под псевдонимом Льюис Кэрролл, использовал как символ проводника между мирами кролика-пилигрима с часами и в жилете. Похожую фигурку он видел на фасаде древней церкви, которую посещал с бабушкой и дедушкой в детстве.

За Белым кроликом Алиса нырнула в нору и попала в Страну чудес. А ресторан с одноименным названием принял агента Языджи в столице России. Представитель футболиста загодя пытался накрутить Бабаева, рассказывая о трансфере своего клиента в «Ньюкасл». Но все, кто знакомы с творчеством Юсуфа в «Лилле» — художник по природе, прекрасно понимали, почему дороги ведут в РПЛ .

Нет сомнений в мастерстве или таланте. Но также все приличные скауты убедились в нестабильности. Хотя турецкий плеймейкер одногодка Влашича, в почти 25 лет радует отрезками. У Николы были похожие проблемы, но хорват выдавал объем действий, поэтому второй раз улетел в АПЛ . Языджи тоже был близок к повышению, ведь в чемпионском «Лилле» нанес 44 удара в Лиге 1 (уровень Йоветича из «Монако»).

Еще создал 36 моментов последними передачами (Головин сочинил 35, сыграв аналогичное количество минут в прошлом сезоне). Но турецкий хавбек, хотя помог чемпионам 7 голами и 4 ассистами, на деле остался запасным. Провел десять матчей в основе и целых 22 выхода на замену. Также Языджи уже во Франции пережил разрыв крестообразных связок – еще одна причина, почему в топ-5 опасались на него ставить.

Плюс Юсуф не большой любитель отработать в защите. Игрок вдохновения – когда настроился в Лиге Европы, то забил 7 голов и сделал 1 ассист в восьми играх турнира. Но в новом сезоне дела шли куда хуже. Турецкий хавбек сыграл всего 46 минут в ЛЧ , и лишь 501 минуту в Лиге 1, создав два гола в сумме. Поскольку «Лилль» заплатил за трансфер 17.5 млн евро, то и зарплата у Языджи немаленькая.

С помощью ЦСКА можно снизить расходы на игрока, которого не сумели вписать в схему «4-4-2». Канадец Дэвид и турок Йилмаз слишком крутые, чтобы Юсуф пробился в основу. Ради него не будут играть «4-4-1-1». А работать справа, куда ЦСКА подписывает Медину, турок не умеет. Классический плеймейкер, представитель вымирающей профессии. Также Языджи может быть вторым форвардом в паре с Заболотным.

Футболист хорош почти во всем, что касается созидания – хотя техника удара странная, и плох во всем, что относится к реальной черновой работе. Языджи прекрасно изображает высокий прессинг и злой в отборах – в стиле Златана, но чужую игру читать не любит. Нестабильный и одаренный природой человек прямо сейчас не тянет на основу серьезного клуба в топ-5. И это хорошие новости для ЦСКА .

Для команды Березуцкого молодая версия Дзагоева – интересный новичок. Особенно в аренду с правом выкупа за вменяемую сумму. Если бы не существовало нескольких версий Языджи – от крутой до бледной и непродуктивной, такого новичка приветствовали бы без оговорок.

ЦСКА лишь десятый по результативности в РПЛ

Даже с эгоистичным Влашичем и полным жизни Фернандесом у «армейцев» не было полнокровной игры в атаке. Ганчаренко не адепт открытой игры, а отношение команды к моментам часто менялось. С Эджуке, Языджи, Мединой и центральным нападающим, чье имя пока назвать сложно – продажа парочки легионеров позволит взять иностранного форварда, получат другой футбол по качеству моментов.

Сейчас ЦСКА на скромном седьмом месте по xG. «Ахмат» и «Крылья Советов» атаковали качественнее. В команду, где по сумме качественных шансов, созданных для других, лидирует Ахметов, нужен чистый плеймейкер. Могут играть «4-2-3-1», особенно если Заболотный будет в ударе и сможет весной смотреться, как Бурак Йилмаз в прошлом сезоне за «Лилль».

Языджи в роли второго форварда смотрелся неплохо, а если центральные хавбеки ЦСКА вдвоем выдержат чужой выход из обороны, то Акинфеев не проклянет атакующий вектор, который явно выбирают зимой. Юсуф видит поле, у него умные передачи. Техничный, сочетает в своем стиле черты одновременно Гути, Озила, Рабьо и Милевского. Что объединяет вроде бы разную четверку? Все нестабильные, даже к Месуту, невзирая на идеальную статистику в «Реале», был вагон претензий половину карьеры.

С Юсуфом два варианта. Или он окажется уместным в РПЛ и поведет за собой весь ЦСКА , или же увидите нечто в стиле Гуса Тиля. Для игроков между линиями, вроде Мюллера, не в каждом составе найдется место. Бабаев страхует риски, забирая турка в аренду. И даже если «Лилль» впишет в соглашение пункт об обязательном выкупе, найти не старому хавбеку сборной Турции новый клуб смогут, если окажется, что российский футбол ему совершенно не подходит.

Языджи заиграет, если выстроить игру под него

Один парень из «Трабзонспора» оказался в РПЛ и не пожалел. Гекдениз Карадениз стал легендой «Рубина». Юсуф совершенно другой по формату, хотя тоже человек из атаки. Медина, Языджи и Эджуке – невероятно атакующая тройка. Не будет ли перекоса в сторону нападения? Впрочем, от любого левого латераля Березуцкий не дождется подключений вперед, как от Марио, но и сам Фернандес сыграл осенью слабее, чем обычно, особенно в нападении.

Заболотный был хорош лишь на фоне неудач Чалова. Но с Антоном сложно воевать за попадание в зону Лиги чемпионов. Руководству ЦСКА настолько не нравилось, что их команда получала мяч, но не знала, что с ним делать, что они готовы открыть филиал «Крыльев Советов», но с зарубежными футболистами. Названные чуть выше плеймейкеры подходят под вертикальную самарскую игру. При этом ни один из них не Влашич по желанию контролировать игру.

Языджи яркий, но в «Лилле» он не был свободным художником без оговорок. А в прошлом сезоне в РПЛ Никола стал абсолютным лидером по ударам – единственным, кто нанес больше сотни выстрелов по чужим воротам. Лишь Шиманьски чуточку опередил хорвата по передачам под удары. При этом у Влашича было лишь пять ассистов, невзирая на семьдесят три попытки создать гол передачей. Без лидера атак у ЦСКА ударные функции перешли к Эджуке и Заболотному.

А последние передачи теперь на совести Облякова, Дзагоева и Ахметова. Количество иногда переходило в качество – тройка отдала 8 ассистов, а Чидера добавил еще три. Но в схеме «4-2-3-1» ни Эджуке, ни Чалов, ни Ахметов не могли сыграть роль настоящего плеймейкера по центру. А Языджи играет «десятку», и ему как раз сложно найти место на природной позиции в топ-5. Возможно, два одиночества найдут друг друга, и Юсуф вернется к тому, что делал в прошлом сезоне в лучших матчах.

Большие сомнений, что будет стабильным, но магии в игре «армейцев» явно не хватало. А новичок, чью судьбу клуб и агент обсуждали в Москве, как раз футбольный чародей. Таких в мире прессинга и черновой работы не все тренеры вытерпят. Но если Дзагоев в роли одного из центральных хавбеков украшал, а не портил игру ЦСКА , то и Языджи пригодится. И Медина, и турецкий хавбек достаточно опытные игроки, чтобы хотя бы один с порога показал класс.