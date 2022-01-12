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Глушаков: «Ждём Кокорина в „Химках“»

вчера, 14:52

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что ожидает перехода в подмосковный клуб нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Кокорина еще ждем. Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам, и будем играть.

— Ты сейчас пошутил про Кокорина, такой вариант же есть.

Так вы пишете. Я откуда знаю.

— Ему дали недавно «Золотую урну».

Я так и не понял, про что это вообще. Даже не вникал.

— Худший игрок серии А.

Не знаю, что это такое. Не обращаю на это внимание.

— Это повод возвращаться?

Это к нему вопрос, я не знаю.

— Ты бы его хотел видеть в «Химках»?

Безусловно.

— Ты думаешь, он еще в порядке?

В порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить — и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:16
Пашка...Сашка...Третьим будешь???
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:06
Жир,Кока,Глушак - Бригада.
kust07
kust07
вчера в 17:03
Нешуточная банда пенсионеров собирается
протон
протон
вчера в 16:32
Голову разгрузить? Так Саша её никакой ерундой и не забивает))
А Вы попробуйте Кокорина сдвинуть со скамейки, он её прочно трамбует в Италии. Купил дом, и построит бизнес обувной фабрики
lotsman
lotsman
вчера в 16:07
В Химках Жирков, Глушаков, Кокорин...... могут показать класс.))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:38
Химки, а затем в Газмяс!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:32
И после прихода Кокорина ФК "Химки" можно смело переименовывать в ОПГ "Химки". Как говорится, все в сборе.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:02
Давайте соберите в одном клубе Глушакова, Мамаева, Кокорина, Дзюбу, Ан. Миранчука, Жиркова...81тим практически...
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