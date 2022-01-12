Глушаков: «Ждём Кокорина в „Химках“»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что ожидает перехода в подмосковный клуб нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Кокорина еще ждем. Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам, и будем играть.
— Ты сейчас пошутил про Кокорина, такой вариант же есть.
Так вы пишете. Я откуда знаю.
— Ему дали недавно «Золотую урну».
Я так и не понял, про что это вообще. Даже не вникал.
— Худший игрок серии А.
Не знаю, что это такое. Не обращаю на это внимание.
— Это повод возвращаться?
Это к нему вопрос, я не знаю.
— Ты бы его хотел видеть в «Химках»?
Безусловно.
— Ты думаешь, он еще в порядке?
В порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить — и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда.
А Вы попробуйте Кокорина сдвинуть со скамейки, он её прочно трамбует в Италии. Купил дом, и построит бизнес обувной фабрики
А Вы попробуйте Кокорина сдвинуть со скамейки, он её прочно трамбует в Италии. Купил дом, и построит бизнес обувной фабрики