Глушаков: «Ждём Кокорина в „Химках“»

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вчера, 14:52

Полузащитник «Химок» рассказал, что ожидает перехода в подмосковный клуб нападающего «Фиорентины» .

Кокорина еще ждем. Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам, и будем играть.

— Ты сейчас пошутил про Кокорина, такой вариант же есть.

Так вы пишете. Я откуда знаю.

— Ему дали недавно «Золотую урну».

Я так и не понял, про что это вообще. Даже не вникал.

— Худший игрок серии А.

Не знаю, что это такое. Не обращаю на это внимание.

— Это повод возвращаться?

Это к нему вопрос, я не знаю.

— Ты бы его хотел видеть в «Химках»?

Безусловно.

— Ты думаешь, он еще в порядке?