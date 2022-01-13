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«Лион» не хочет прерывать аренду Эмерсона и возвращать его в «Челси»

вчера, 18:47

Французский «Лион» по-прежнему не соглашается на предложение лондонского «Челси» о досрочном расторжении арендного соглашения с бразильцем Эмерсоном. Английская команда испытывает дефицит на позиции левого защитника, поэтому хотела бы вернуть игрока из аренды досрочно и готова заплатить за это 4 млн евро. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

«Челси» ищет замену левому защитнику Бену Чилуэллу, который из-за травмы не сыграет до конца сезона.

В текущем сезоне 27-летний Эмерсон забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в 16 играх французской Лиги 1. Контракт защитника с «Челси» действует до 2024 года.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 22:44
Я рад за него)))
dimagas2
dimagas2 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:54
С какого перепугу?Чилвелл на травме минимум до осени.
протон
протон
вчера в 20:24
Продать игрока его же владельцу... Такого даже Гинер не проворачивал)
Сантус
Сантус
вчера в 19:51, ред.
У Эмерсона контракт с Челси.У Челси договор об аренде его с Лионом.Вопрос возврата Эмерсона в клуб с которым он на контракте не вопрос желания игрока(его никто не спрашивает,вопрос этики,возможно,но не законности).Вся суть только в вопросе компенсации,вернее её суммы.А нужен он или не нужен Синим сейчас это вопрос к Тухелю.Если засучил ногами-значит нужен.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:31
Получили бы деньги и купили бы Азмуна.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:14
В Челси он сядет на лавку
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:05
А нужен ли он? У Челси и так эту позицию закрывают Сарр и Алонсо, Аспиликуэта может при необходимости поменять фланг, а также Сауль имеет опыт игры на левом фланге обороны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:56
Нифига не понял, но было интересно...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:53
Там где нужен больше, там и пригодился.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:50
Эмерсон явно не хочет из теплой и гостеприимной Франции к бездушным англосаксам
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