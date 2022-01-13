«Лион» не хочет прерывать аренду Эмерсона и возвращать его в «Челси»

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вчера, 18:47

Французский «Лион» по-прежнему не соглашается на предложение лондонского «Челси» о досрочном расторжении арендного соглашения с бразильцем Эмерсоном. Английская команда испытывает дефицит на позиции левого защитника, поэтому хотела бы вернуть игрока из аренды досрочно и готова заплатить за это 4 млн евро. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

«Челси» ищет замену левому защитнику Бену Чилуэллу, который из-за травмы не сыграет до конца сезона.

В текущем сезоне 27-летний Эмерсон забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в 16 играх французской Лиги 1. Контракт защитника с «Челси» действует до 2024 года.