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Кучаев близок к переходу в «Рубин»

вчера, 19:10

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев близок к переходу в «Рубин».

Казанская команда возьмет хавбека в аренду. Сумма сделки составит 500 тысяч евро. В соглашении также будет прописана возможность выкупа игрока за 5 млн евро.

Текущий контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел 13 матчей за московскую команду.

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протон
протон
вчера в 20:22
Дрейер - 7 миллионов евро. Старфельт в Селтик - 5 миллионов евро. Мистер лавочник ЦСКА с паспортом - 5 миллионов евро. Бессмысленный и безжалостный российский лимитный футбол.
Если Рубин все-таки выкупит его летом, то, получится, за год за своих воспитанников ЦСКА выручит 17,5 млн евро: Мара и Тики в Локо за 12 млн в сумме и еще 5.5 млн за Кучаева.
lotsman
lotsman
вчера в 20:08
А чем Кучаев не устраивает ЦСКА?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:51
Надо договариваться.
drug01
drug01
вчера в 19:49
Желаем удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:36
Пусть сходит,поиграет!
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:31
Да , этот состав я тоже видел. В яндексе , но это вообще не то .
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:28
Неофициально вот такое нашёл:
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 19:25
Добрый вечер.
Насколько мне известно официально составов пока что нет, в связи с новым штаммом. Как только информация станет доступна, её обязательно добавят.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:24
Зачищают для заполнения зарубежным мусором.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:24
РУБИН тихо-тихо - укрепляет свои редуты...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:16
Добрый вечер 🌙 Всем.
Большая просьба, не могли бы вы опубликовать составы на матч Наполи - Фиорентина , а то скоро начнётся матч и хотелось бы знать конкретику .
Спасибо.
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