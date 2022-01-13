Кучаев близок к переходу в «Рубин»

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вчера, 19:10

Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Рубин».

Казанская команда возьмет хавбека в аренду. Сумма сделки составит 500 тысяч евро. В соглашении также будет прописана возможность выкупа игрока за 5 млн евро.

Текущий контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел 13 матчей за московскую команду.