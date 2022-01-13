Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев близок к переходу в «Рубин».
Казанская команда возьмет хавбека в аренду. Сумма сделки составит 500 тысяч евро. В соглашении также будет прописана возможность выкупа игрока за 5 млн евро.
Текущий контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.
В этом сезоне 23-летний хавбек провел 13 матчей за московскую команду.
Если Рубин все-таки выкупит его летом, то, получится, за год за своих воспитанников ЦСКА выручит 17,5 млн евро: Мара и Тики в Локо за 12 млн в сумме и еще 5.5 млн за Кучаева.
Если Рубин все-таки выкупит его летом, то, получится, за год за своих воспитанников ЦСКА выручит 17,5 млн евро: Мара и Тики в Локо за 12 млн в сумме и еще 5.5 млн за Кучаева.
Насколько мне известно официально составов пока что нет, в связи с новым штаммом. Как только информация станет доступна, её обязательно добавят.
Насколько мне известно официально составов пока что нет, в связи с новым штаммом. Как только информация станет доступна, её обязательно добавят.
Большая просьба, не могли бы вы опубликовать составы на матч Наполи - Фиорентина , а то скоро начнётся матч и хотелось бы знать конкретику .
Спасибо.
Большая просьба, не могли бы вы опубликовать составы на матч Наполи - Фиорентина , а то скоро начнётся матч и хотелось бы знать конкретику .
Спасибо.