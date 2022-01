Малиновский — лучший игрок «Аталанты» в декабре

Итальянская «Аталанта» назвала лучшего футболиста клуба по итогам декабря.

Им был признан полузащитник сборной Украины .

Il vostro Player of the Month di dicembre è... 🥁 Malinovskyi! 💣 Complimenti, Ruslan!! 💪🏼



Your #AtalantaPOTM for December is... 🥁 #Malinovskyi! 🦿 Well deserved, Ruslan!! 👏



Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/rEVGiMa5Uu