Левандовски, Месси и Салах в тройке лучших игроков 2021 года по версии ФИФА

Названы номинанты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.
В шорт-лист Международной федерации футбола попали нападающие Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши), Лионель Месси (ПСЖ, сборная Аргентины) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).
🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022
🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?
🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl
🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina
🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9
В нынешнем сезоне Левандовски на клубном уровне забил 30 голов в 25 поединкаъ во всех турнирах и сделал 3 ассиста. На счету Месси 6 мячей и 5 результативных передач в 16 матчах. Салах поразил ворота соперников 23 раза в 26 встречах, а также сделал 9 голевых передач.
Даже если сравнить Месси с партнером по команде Неймаром, то у Неймара на одну игру меньше но на одно результативное действие больше! А уж если сравнивать с Роналду то для Месси все совсем печально и это учитывая что Лионель играет в команде у которой в чемпионате просто нет конкурентов!
Видимо Je suis Messi и Messi Live Matter!)
Даже если сравнить Месси с партнером по команде Неймаром, то у Неймара на одну игру меньше но на одно результативное действие больше! А уж если сравнивать с Роналду то для Месси все совсем печально и это учитывая что Лионель играет в команде у которой в чемпионате просто нет конкурентов!
Видимо Je suis Messi и Messi Live Matter!)
А Неймара ты видел как из кожи вон лезет чтоб показать себе примой? Посчитай сколько он теряет мячи на ровном месте, особенно против МС и Лейпцига (без Месси). У Месси даже в худшем своем отрезке карьеры лучшие показатели по передачам вперед (после него Киммих, Кроос, КДБ). Все голы из за пределов штрафной + 1 пенка. Про прошлый год можно и не говорить, все кто искали уже получили развернутые ответы
А Неймара ты видел как из кожи вон лезет чтоб показать себе примой? Посчитай сколько он теряет мячи на ровном месте, особенно против МС и Лейпцига (без Месси). У Месси даже в худшем своем отрезке карьеры лучшие показатели по передачам вперед (после него Киммих, Кроос, КДБ). Все голы из за пределов штрафной + 1 пенка. Про прошлый год можно и не говорить, все кто искали уже получили развернутые ответы