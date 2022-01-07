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Левандовски, Месси и Салах в тройке лучших игроков 2021 года по версии ФИФА

вчера, 18:30

Названы номинанты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.

В шорт-лист Международной федерации футбола попали нападающие Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши), Лионель Месси (ПСЖ, сборная Аргентины) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

В нынешнем сезоне Левандовски на клубном уровне забил 30 голов в 25 поединкаъ во всех турнирах и сделал 3 ассиста. На счету Месси 6 мячей и 5 результативных передач в 16 матчах. Салах поразил ворота соперников 23 раза в 26 встречах, а также сделал 9 голевых передач.

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Ruslik1982
Ruslik1982 ответ V.Е.N.О.М (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:04, ред.
чем он лучший? тем что забил много голов в чемпионате Германии? при этом его только 1 раз за сезон называли "игроком месяца". Почему нету нигде видео с дриблингом Левандовского, как он рвет всех защитников, забивая 50+ за сезон?

вот видео

30 из 43 гола он забил стоя в середине штрафной, когда ему дают точный пас. за это нужно давать ЗМ?

и сам себе противоречишь, оказывается в 2012 году нужно было отдавать Иньесте за 15 пасов за сезон и 8 голов, но в такой же ситуации в этом году отдали Месси, только у него и пасов больше и голов около 40
амурец
амурец
сегодня в 00:43
Ну Левандовски и Садах это понятно, но Месси этот балласта пихают везде уже даже смеяться устали
Jake Fallop
Jake Fallop ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:27
Не надо писать много. Этим здесь никого не переубедишь. Просто напиши - 7 ЗМ и 6 ЗБ. И пусть жуют дальше. Они это уже не изменят и именно это останется в истории. Кстати, уточняю - Месси с 91-м мячом за календарный год побил рекорд не Пеле, а Герда Мюллера. И было это в 2012 году.
Imrebellion
Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 22:42
Про "притянутые за уши" аргументы. Рекорд Пеле за год это есть намек на 91 голов. Потом и за карьеру в сборной перебил.
Никто не говорит что голы Левы несправедливый аргумент. На одной чаше он с этим достижением, на другой Месси со сборной. Имеет место быть к выбору одного из двух??
Imrebellion
Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 22:35
Будьте любезны и посмотрите, я ответил начнем ли мы спорить про разницу ковидных сезонов.
Ок, пройдемся по хронологии. Пандемия начинается, весь мир замирает, всё закрывается - ни футбола, ни бокса, вообще никаких мероприятий. Обнулили целые турниры. Из топ5 лиг - Лига1. Только Бундеслига решила показать всем решение (что дало им быть в тонусе). СерияА, ЛаЛига, АПЛ (которая почти отменила явное чемпионство Ливерпуля), вернулись через большую паузу. Соответственно ЛЧ переформатировали - матчи без ответок и дома/гостей, зрителей нет нигде. Очевидно, что к этому моменту все оправились, всё стало понятно с вирусом и следующий год провели лучше, со всеми перенесенными турнирами аля Евро2020, с фанатами и т.д.
Нет же разницы, да?

Франц футбол отменил ЗМ с понятной причиной "Это были тяжелые времена. сколько людей (и футбольных людей) погибло, сколькие борются. А состязания прошли неравномерными для всех. К тому же, никто не работал в Франции, и нельзя было проводить церемонии как по закону, так и по логике."
Причем тут вообще Месси?? Диванные люди даже тут отличились "Ну и что что люди гибнут! Дайте нам футбола! Награды! Веселья!".
Per4ick
Per4ick ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
вы так и не ответили почему ЗМ решили не отменять в 2021 но отменили в 2020 хотя по сути все одинаково ковид был в обоих годах. вместо этого вы решили дать заднюю и перечислить достижения за ВСЮ карьеру а не конкретно один год, а притянуть за уши тот же рекорд Пеле который он бил всю карьеру а не один год. или ЛЧ 2006 он имеет столько же "вклада" сколько Адамов к бронзе евро 2008. двойные стандарты Месси забил 91 гол это ЗМ, Роналду 69 тоже дали, Левандовски забил больше всех мимо ЗМ. с- справедливо
sash71
sash71
вчера в 21:58, ред.
Лео лучший … и всё !
Imrebellion
Imrebellion ответ Cayman (раскрыть)
вчера в 21:52
Пиар решает всё и это касается не только Месси. Поэтому берется всё относительно. Ты приводишь аргументы типа Мюллер лучший ассистент за последние 3 года? У Месси эти последние 3 сезона самые слабые, и то он не шибко отстает. Опять же, по г+п уступил только Леве. Давайте не игнорить 1000 голевых действий за 850 матчей еще пару лет назад. Мюллер в 2010 был лучшим на ЧМ? Круто. Он получил эту награду. А кто-то целый год чередовал другие признания типа игрок сезона, страны, Европы и т.д.
Cayman
Cayman ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:44
потому что пиар много решает, Мюллер человек далекый от пиара,даже в сборную году по версии фифа никак попасть не может), а Нойер я думаю действительно единственный незаменимый игрок Баварии,так как вся тактика Баварии построенно иммено под его стиль игры, но вратарей игнорируют.
Imrebellion
Imrebellion ответ Cayman (раскрыть)
вчера в 21:37
Ну вот!) Даже далеко ходить не надо. Че все топят за Леву? Там Мюллер и Нойер тащат не меньше, а даже и больше.
Cayman
Cayman ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:32
у Мюллер и Нойера тоже 2 требла, 2лч и они чемпины мира, а про внутренных трофеев молчу, а Нойер вообше принес револуцию в позиции вратаря, где их золотые мячи?, да, кстати Мюллер лучший ассистент по результатом последных 3 лет и еще стал лучшим бомбардиром и ассистентом на ЧМ 2010 )
Zangiota
Zangiota
вчера в 21:27
Как-то был такой игрок Лотар Маттеус. Мы с однокурсниками прикалывались над одним нашим однокурсником который болел за Германии в нулевых. И говорили вот вот Англия пробила твою Германию 5-1. Там клинсман, и Маттеус в инвалидном коляске ходили. Твоя Германия состоит из стариков и инвалидов... И так далее... Что хочу сказать, видимо если Месси будет в инвалидном коляска по полю стоят он все равно получить ЗМ. Чисто моё персональное мнение.
Imrebellion
Imrebellion ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:14
Да, да. По принципу стады - все фанатеют, и я фанатею. Оттуда и весь блат, заговор, иллюзия на картинках.
Благо, я еще слежу и за другими футболистами и командами, целыми матчами, а не по нарезкам и комментам. Мне и Роналду как форвард нравится и никогда про претендентов звания лучшего не назову "нулевыми".
Мне просто жаль, как многие отказывают себе в просмотре классного футбола с точными пасами, опасными ударами, реализаций с меньших моментов, крутых комбинаций с напарниками и т.д.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:56
Я рад что вы персональный фан Месси, потому как иначе не объяснить такое количество постов в его защиту, но ЗМ ему достался по блату!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:47
Даже лютые фаны РМ давно признавали тот факт, что их команда играет на КриРо, а Месси наоборот играет на команду. Потому что роли на поле такие, и это не вопрос кто лучший футболист! Смотрите как один Бруно преобразовал МЮ в роли плеймейкера.
А еще в сентябре на стримах фанбазы Реала, ведущий сразу сказал что Лео получит ЗМ, хотя будут болеть за Карима. На вопрос почему - ответ, Месси и так индивидуально лучше оверперформит, а там еще долгожданный аргумент (Кубок со сборной).
Imrebellion
Imrebellion ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:37
Спокойный и объективный человек не кидается такими фразами. Кто в сборной ноль - того никто не знает. Это даже не в прикол доказывать кто лучший там. Вся команда, то бишь, Барселона тоже никак не играла на Месси, как это делается обычно на Роналду как страйкеру.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:34
Люди такие противоречивые) Лева забил больше всех голов, а из трофеев только внутренние кубки Германии, побил рекорд Мюллера. - ДАЙТЕ ЗМ ЗА ГОЛЫ И АССИСТЫ И ЗА ТРОФЕИ!

А у Месси 4 ЛЧ, 2 требла, 10 Ла Лиги, 7 КИ, с Аргентиной наконец золото в Копе, и серебро в ЧМ, побитый рекорд ПЕЛЕ за календарный год, рекорд за сборные. А по голам, 6 золотых бутс, а с ассистами 8-9 раз лучший года и вообще в истории. Кто если не он должен был признаваться 7 раз?? Честно было оказывается?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:30
Я спокоен как удав и никаких предпосылок нервничать у меня нет!) И это я вам советую не читать между строк, я нигде не говорил что Роналдо сейчас на высоте, просто он в любой команде не теряется и это в его то 37! А Месси игрок Барселоны где вся команда играла на него, даже в сборной он ноль!
Per4ick
Per4ick ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:24
Левандовски на евро забил 3 гола в том числе в ворота испании играя за польшу, да видимо что бы заслужить он обязательно должен был со сборной брать золото. месси к слову за провалы с аргентиной не раз получал мяч, помимо 2019 самый известный пример это ЧМ 2010 где с 0 голов и 1 гп на 2 метровый офсайд тевезу с мексикой 1/8 ему вручили ЗМ у которого кстати тогда система голосования была фифашная
Imrebellion
Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 20:22
Ох, после первых предложений уже всё понятно и отбило желание нормально дискутировать. Будем теперь спорить что поменялось с первого проявления ковида, паники в чемпионатах, массовых локдаунов, доигровок в срочном порядке, только в конце, когда уже более менее начали реанимировать чтоб след.сезон нормально проводить??
Imrebellion
Imrebellion ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:17
Да, успокойтесь вы уже. Не читай ответы между строк, а целиком. У Роналду ни в АПЛ, ни в Серии А игра, мягко сказать, не лучшая. Я написал сразу и про ассисты, смотри какие ассисты ему приписывают в стату, далеко не мастерклассы гения. За прошлый год по г+п Месси только позади Левы. В Лиге1 толком даже не играл, зато в ЛЧ 4 гола за 5 игр.
Per4ick
Per4ick ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
во первых ковиду уже 3 года, что изменилось в 2021 существенного по сравнению с 2020? все так же ходят в масках все так же ограничения и т.д. почему так же не отменили ЗМ? ах да потому что Месси претендовал фаворитом один из был в отличии от 2020. вот вся разница, поэтому французы трусы и лицемеры как паскаль ферре. второе месси сделал 25+21, перепроверяйте. ну и его включили в кандидаты третьим был на фифа, только как это убери 8:2? убери тогда в 2021 кубок америки который и так проходит почти каждый год. в третьх Бензема вытянул для франции кубок лиги наций (пусть он 100 раз мусорный) и на евро он был лучшим если бы французы не валяли дурака и не пижонили со швейцарией могли бы взять и евро, но факт Бензема тащил на евро и против топов и против середяков. это не слепой хейт, люди ненавидят не без причины, а видя как каждый раз притягивают месси за уши начинают именно его ненавидеть и желать плохого а не условный франц футбол или фифа хотя и ими достается конечно
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:10
Я не фанат ни Роналду ни Неймара потому сужу нейтрально! Уж коли по вашему мнению голы у Роналдо благодаря партнерам и пенкам, то у него к слову помимо голов 9 голевых! Сколько там у Месси?! Объективно надо смотреть на вещи! Месси в этом сезоне полное дно но почему то собирает награды!
qp6buyjd6nwg
qp6buyjd6nwg
вчера в 20:08
Левандовски кинули второй год подряд
youtomee
youtomee ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Это же все субъективно, там голосуют люди, так то я тоже не считаю, что он как игрок был лучший в этом году. Я просто говорю, что достижения сборной - важный показатель. Когда нет явного фаворита, то он играет большую роль. Мне кажется, что в этом году это и сыграло. В 2019 сам Месси был лучше чем сейчас, он вроде там наколотил очень много голов, ассистов и Ла Лигу они взяли. Хотя ЛЧ была не у них. Когда нет явного фаворита, спорить будут всегда
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:06
Как много версий
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:06
Роберт футболист от Бога...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:04
Месси не заслужил
Байкал-38
Байкал-38 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 20:02
Ну тогда у Левандовского появляется шанс! Провал с его помощью на ЧЕ делает его лучшим игроком года...
Провал на ЧЕ, вылет Баварии в 1/4 ЛЧ это сильно!!! Неужели это больше чем победа в КА?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:02
И снова Месси
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