Левандовски, Месси и Салах в тройке лучших игроков 2021 года по версии ФИФА

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вчера, 18:30

Названы номинанты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА .

В шорт-лист Международной федерации футбола попали нападающие («Бавария», сборная Польши), ( ПСЖ , сборная Аргентины) и («Ливерпуль», сборная Египта).

В нынешнем сезоне Левандовски на клубном уровне забил 30 голов в 25 поединкаъ во всех турнирах и сделал 3 ассиста. На счету Месси 6 мячей и 5 результативных передач в 16 матчах. Салах поразил ворота соперников 23 раза в 26 встречах, а также сделал 9 голевых передач.