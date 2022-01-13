ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыБразилия. Серия А 2021

Бывший защитник «Атлетико» Годин перешёл в чемпионат Бразилии

сегодня, 09:21

Защитник Диего Годин стал игроком «Атлетико Минейро». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком подписан до 31 декабря 2022 года (с возможностью продления). Годин перешёл в «Атлетико Минейро» на правах свободного агента.

Бывший защитник «Атлетико» Годин перешёл в чемпионат Бразилии

Все новости
Официально«Астон Вилла» подписала защитника «Эвертона» Диня
Сегодня, 12:43 ФотоКомментарии1
Официально«Ньюкасл» объявил о трансфере нападающего «Бёрнли» Вуда
Сегодня, 12:17 ФотоКомментарии10
Официально«Палмейрас» объявил о трансфере защитника «Локомотива» Мурило
Вчера, 15:23 Комментарии4
«Астон Вилла» представила Коутиньо в качестве своего игрока
Вчера, 00:17 ФотоКомментарии11
ОфициальноНападающий «Сочи» Дуганджич перешёл в румынский «ЧФР Клуж»
11 января Комментарии1
Азар и Коутиньо рухнули до уровня звёзд «Зенита». Самые подешевевшие футболисты в 2021 году
11 январяАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 10:26
Это его право.
8unyhkn4j3ns
8unyhkn4j3ns
сегодня в 09:47
Пора уже поближе к дому
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:38
Здравствуйте.

"размещение видео с российских телеканалов (у сайта нет на это прав);"
https://www.soccer.ru/rules

Другие видео YouTube можно прикреплять к комментарию, если они не нарушают другие правила, например если они не размещены с целью рекламы или с целью оскорбить другого пользователя.
1 984
1 984
сегодня в 09:28
Удачи в Бразилии.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:27
Ещё поиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100