Бывший защитник «Атлетико» Годин перешёл в чемпионат Бразилии

1642054903

сегодня, 09:21

Защитник стал игроком «Атлетико Минейро». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком подписан до 31 декабря 2022 года (с возможностью продления). Годин перешёл в «Атлетико Минейро» на правах свободного агента.