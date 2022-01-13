Бывший защитник «Атлетико» Годин перешёл в чемпионат Бразилии

Защитник Диего Годин стал игроком «Атлетико Минейро». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с игроком подписан до 31 декабря 2022 года (с возможностью продления). Годин перешёл в «Атлетико Минейро» на правах свободного агента.
Защитник Диего Годин стал игроком «Атлетико Минейро». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с игроком подписан до 31 декабря 2022 года (с возможностью продления). Годин перешёл в «Атлетико Минейро» на правах свободного агента.
"размещение видео с российских телеканалов (у сайта нет на это прав);"
https://www.soccer.ru/rules
Другие видео YouTube можно прикреплять к комментарию, если они не нарушают другие правила, например если они не размещены с целью рекламы или с целью оскорбить другого пользователя.
"размещение видео с российских телеканалов (у сайта нет на это прав);"
https://www.soccer.ru/rules
Другие видео YouTube можно прикреплять к комментарию, если они не нарушают другие правила, например если они не размещены с целью рекламы или с целью оскорбить другого пользователя.