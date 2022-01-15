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Мюллер отдал 150 результативных передач в Бундеслиге

вчера, 21:49

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отдал две результативные передачи в матче 19-го тура Бундеслиги против «Кельна» (4:0).

Таким образом, Мюллер записал на свой счёт уже 150 ассистов в рамках чемпионата Германии. С момента дебюта Томаса в Бундеслиге (15 августа 2008 года) только Лионель Месси отдал больше результативных передач в топ-5 европейских лиг (180), чем Мюллер.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:42
С юбилеем его!
протон
протон
вчера в 22:32
один из самых недооцененных игроков современности, стабильно на топ уровне играет за клуб и сборную, стабильно на топовом уровне раздает голевые
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:03
Машина по передачам
Gahi
Gahi
вчера в 21:52
Молодец, отличный результат, удачи.
shlomo
shlomo
вчера в 21:52
Не стареют душой ветераны....молодца!
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