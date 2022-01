Мюллер отдал 150 результативных передач в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» отдал две результативные передачи в матче 19-го тура Бундеслиги против «Кельна» (4:0).

Таким образом, Мюллер записал на свой счёт уже 150 ассистов в рамках чемпионата Германии. С момента дебюта Томаса в Бундеслиге (15 августа 2008 года) только отдал больше результативных передач в топ-5 европейских лиг (180), чем Мюллер.

