ЦСКА заинтересован в подписании опорного хавбека «Спарты» Крейчи

ЦСКА заинтересован в подписании опорного полузащитника «Спарты» Ладислава Крейчи.
По информации источника, «армейцы» определили 22-летнего хавбека в качестве трансферной цели после срыва переговоров по трансферу полузащитника «Бордо» Отавио.
В текущем сезоне Крейчи сыграл в 14 матчах «Спарты» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Теперь нужно ещё хорошего защитника и конечно же забивного нападающего. Чалова срочно как дорогой подарок 🎁 кому нибудь впарить ! Его время как молодого и очень перспективного нападающего в ЦСКА как эксперимент закончилось, хватит ждать чудес от него. Да в принципе там таких пол команды можно на аукцион распродаж SALE отправить !) . Удачи ЦСКА !!!
Теперь нужно ещё хорошего защитника и конечно же забивного нападающего. Чалова срочно как дорогой подарок 🎁 кому нибудь впарить ! Его время как молодого и очень перспективного нападающего в ЦСКА как эксперимент закончилось, хватит ждать чудес от него. Да в принципе там таких пол команды можно на аукцион распродаж SALE отправить !) . Удачи ЦСКА !!!