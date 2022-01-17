ЦСКА заинтересован в подписании опорного хавбека «Спарты» Крейчи

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сегодня, 19:17

ЦСКА заинтересован в подписании опорного полузащитника «Спарты» .

По информации источника, «армейцы» определили 22-летнего хавбека в качестве трансферной цели после срыва переговоров по трансферу полузащитника «Бордо» Отавио.

В текущем сезоне Крейчи сыграл в 14 матчах «Спарты» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

