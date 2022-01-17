ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ЦСКА заинтересован в подписании опорного хавбека «Спарты» Крейчи

сегодня, 19:17

ЦСКА заинтересован в подписании опорного полузащитника «Спарты» Ладислава Крейчи.

По информации источника, «армейцы» определили 22-летнего хавбека в качестве трансферной цели после срыва переговоров по трансферу полузащитника «Бордо» Отавио.

В текущем сезоне Крейчи сыграл в 14 матчах «Спарты» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Все новости
Слухи«Зенит» не собирается подписывать Буксу
Сегодня, 15:48 Комментарии11
ЦСКА анонсировал трансфер Медины
Сегодня, 14:20 ВидеоКомментарии13
СлухиПолузащитник «Спартака» перейдёт в «Ростов»
Сегодня, 12:57 Комментарии12
СлухиТиль этой зимой в «Спартак» не вернётся
Сегодня, 11:22 Комментарии13
Слухи«Ростов» и «Уфа» хотят подписать хавбека «Спартака»
Сегодня, 09:13 Комментарии11
В. Габулов: «Конкретных предложений по Лантратову в клуб не поступало»
Сегодня, 08:42 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
arsena1
arsena1
сегодня в 20:36
Опять опорник, а забивать некому
particular
particular
сегодня в 20:32
Обоснованный интерес надо материализовать в трансфер... Пока интерес не пропал и никто другой со своим интересом не влез...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:23
Ладислав уроженец города Росице. Там он и начал свои занятия футболом! Затем были Слован (Рошице) Зброевка перед тем как в 19-м году он подписал контракт со Спартой! В отличии от типичного разрушителя Отавио , Крейчи много забивает для своей позиции! В Зброевке за 47 матчей он забил 4 мяча а в Спарте он забил 5 голов за 39 игр . В молодежке ( U 21) он в 13 матчах 5 раз поразил ворота соперников! Вообщем не смотря что у команды много игроков в середину надеюсь он придется ко двору ЦСКА! А вот нап действительно им нужен и побыстрее!
lotsman
lotsman
сегодня в 20:13
Молодой, перспективный.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:10, ред.
Очень хороший паренёк. Нужно брать.
Теперь нужно ещё хорошего защитника и конечно же забивного нападающего. Чалова срочно как дорогой подарок 🎁 кому нибудь впарить ! Его время как молодого и очень перспективного нападающего в ЦСКА как эксперимент закончилось, хватит ждать чудес от него. Да в принципе там таких пол команды можно на аукцион распродаж SALE отправить !) . Удачи ЦСКА !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:01
Короче у нас будет вратарь и 10 полузащитников на поле и в запасе 10 полузащитников.
beefs
beefs
сегодня в 19:56
трансферное окно открыто...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:39
Хавбеков в ЦСКА уже перебор, нужен хороший форвард для конкуренции Заболотному и Чалову. Ждём информацию.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:29
Для опорника стата неплохая.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:25
Крейчи : С детства за Спартак !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:22
Активны коняшки на трансферном рынке
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100