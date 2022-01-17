Полузащитник «Спартака» перейдёт в «Ростов»

Полузащитник Степан Мельников близок к уходу из «Спартака».
По данным источника, 19-летний футболист перейдёт в «Ростов» на правах полноценного трансфера.
Ранее «Ростов» проявлял интерес к ещё одному игроку «Спартака».
Полузащитник Степан Мельников близок к уходу из «Спартака».
По данным источника, 19-летний футболист перейдёт в «Ростов» на правах полноценного трансфера.
Ранее «Ростов» проявлял интерес к ещё одному игроку «Спартака».
Так что этот переход скорее плюс для Спартака - получат деньги за парня, а не уйдет бесплатно в статусе свободного агента.
Удачи ему!
Так что этот переход скорее плюс для Спартака - получат деньги за парня, а не уйдет бесплатно в статусе свободного агента.
Удачи ему!