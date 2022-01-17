Полузащитник «Спартака» перейдёт в «Ростов»

«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч кубка Италии (18.01.2022) В 1/8 финала кубка Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Удинезе».

«Санкт-Паули» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч кубка Германии (18.01.2022) В матче кубка Германии «Боруссия» Дортмунд приедет в гости к «Санкт-Паули».