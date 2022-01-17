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Полузащитник «Спартака» перейдёт в «Ростов»

сегодня, 12:57

Полузащитник Степан Мельников близок к уходу из «Спартака».

По данным источника, 19-летний футболист перейдёт в «Ростов» на правах полноценного трансфера.

Ранее «Ростов» проявлял интерес к ещё одному игроку «Спартака».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:37
Летом у парня контракт заканчивается, а продление не состоялось.
Так что этот переход скорее плюс для Спартака - получат деньги за парня, а не уйдет бесплатно в статусе свободного агента.
Удачи ему!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:15
Заур Тедеев долгое время работал с молодёжью и довольно успешно, и видимо увидел в нём потенциал который может пригодится в играх за Ростов в ближайшее время. Пожелаем ему Удачи в Ростове !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:10
Посмотрим на него уже в Ростове
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:04
Спартак перебирается в Ростов.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:00
Даже не помню такого, ну может в "Ростове" в составе увидим - кто это.
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