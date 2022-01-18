«Барселона» попробует подписать Исака, если не сможет приобрести Холанда

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сегодня, 18:40

«Барселона» заинтересована в нападающем «Реала Сосьедад» , сообщает Goal со ссылкой на Diario Sport.

«Блауграна» определила 22-летнего форварда в качестве альтернативного варианта из дортмундской «Боруссии», на которого претендует ряд других ведущих европейских клубов.

В этом сезоне Исак забил восемь голов в 24 матчах за «Сосьедад» во всех турнирах. Его контракт с «Сосьедадом» действует до 2026 года.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» определилась с заменой Усману Дембеле.