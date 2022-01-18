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«Барселона» попробует подписать Исака, если не сможет приобрести Холанда

сегодня, 18:40

«Барселона» заинтересована в нападающем «Реала Сосьедад» Александере Исаке, сообщает Goal со ссылкой на Diario Sport.

«Блауграна» определила 22-летнего форварда в качестве альтернативного варианта Эрлингу Холанду из дортмундской «Боруссии», на которого претендует ряд других ведущих европейских клубов.

В этом сезоне Исак забил восемь голов в 24 матчах за «Сосьедад» во всех турнирах. Его контракт с «Сосьедадом» действует до 2026 года.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» определилась с заменой Усману Дембеле.

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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 20:46, ред.
Уже столько шума вокруг Холанда и о его потенциальном переходе в Барселону, что многим кажется это событие не минуемо. Одно не понятно откуда каталонцы возьмут 150 млн. € …? Да … вроде как по слухам сам норвежец хочет к ним но навряд ли он пойдёт в Барселону ниже своей рыночной стоимости. По Исаке с его рыночной стоимостью в 40 млн. € вопрос аналогичный. У Барселоны долгов около 1 млрд. € и тут заявлять о желании совершить сверх дорогие покупки мне видеться абсолютной глупостью.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:57
Начинается.Значит на подпишут Холанда а Исак обычный середняк.
Если хотят побеждать Реал зачем нужен Исак и ему подобные середнячки.С такими темпами превратится в МЮ,Милан
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 18:46
И мы тебя любим,дружище!
1 984
1 984
сегодня в 18:43
Это более реально.
Борислaв
Борислaв
сегодня в 18:42
Ну Барса пока будет прикидывать уже всех раскупят
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:41
Статистические показатели несопоставимы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:41
Мы будем рады!)
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