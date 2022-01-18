«Барселона» попробует подписать Исака, если не сможет приобрести Холанда

«Барселона» заинтересована в нападающем «Реала Сосьедад» Александере Исаке, сообщает Goal со ссылкой на Diario Sport.
«Блауграна» определила 22-летнего форварда в качестве альтернативного варианта Эрлингу Холанду из дортмундской «Боруссии», на которого претендует ряд других ведущих европейских клубов.
В этом сезоне Исак забил восемь голов в 24 матчах за «Сосьедад» во всех турнирах. Его контракт с «Сосьедадом» действует до 2026 года.
Ранее появлялась информация, что «Барселона» определилась с заменой Усману Дембеле.
Если хотят побеждать Реал зачем нужен Исак и ему подобные середнячки.С такими темпами превратится в МЮ,Милан
Если хотят побеждать Реал зачем нужен Исак и ему подобные середнячки.С такими темпами превратится в МЮ,Милан