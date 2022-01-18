Диего Коста не хочет переходить в «Арсенал»

«Арсенал» заинтересован в трансфере нападающего «Атлетико Минейро» Диего Косты.
«Канониры» рассматривают бразильца в качестве альтернативы Душану Влаховичу, если переход серба не удастся осуществить в январе. Однако Коста не намерен перебираться в «Арсенал».
Диего хочет перейти в «Коринтианс», чтобы играть вместе со своим бывшим партнёром по «Челси» Виллианом.
Т.е 33 -х летнего игрока, который уже в чемпионате бразилии ничего не показывает, рассматртвают в качестве альтернативы 21 летнему парню, который только раскрыл свой талант, и при правильном подходе к делу будет продолжать повышать свой уровень...по моему это бред....да, когда то Коста выдавал отличную игру, выступая как за Атлетико, так и за Челси, но он уже все, закончился так сказать....а его рассматривают как альтернативу Влаховича....смешно)
Да я не пойму Эду, ну не можете договориться с сербом, обратите внимание на Исака, думаю он куда лучше Влаховича...
Помнится пару лет назад, все не могли договориться с агентами Ауара, и что, как оказалось это даже к лучшему, где он сейчас??даже в Лионе он уже не лидер, может и с Влаховичем та же история!!!???
Т.е 33 -х летнего игрока, который уже в чемпионате бразилии ничего не показывает, рассматртвают в качестве альтернативы 21 летнему парню, который только раскрыл свой талант, и при правильном подходе к делу будет продолжать повышать свой уровень...по моему это бред....да, когда то Коста выдавал отличную игру, выступая как за Атлетико, так и за Челси, но он уже все, закончился так сказать....а его рассматривают как альтернативу Влаховича....смешно)
Да я не пойму Эду, ну не можете договориться с сербом, обратите внимание на Исака, думаю он куда лучше Влаховича...
Помнится пару лет назад, все не могли договориться с агентами Ауара, и что, как оказалось это даже к лучшему, где он сейчас??даже в Лионе он уже не лидер, может и с Влаховичем та же история!!!???