ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Диего Коста не хочет переходить в «Арсенал»

сегодня, 09:21

«Арсенал» заинтересован в трансфере нападающего «Атлетико Минейро» Диего Косты.

«Канониры» рассматривают бразильца в качестве альтернативы Душану Влаховичу, если переход серба не удастся осуществить в январе. Однако Коста не намерен перебираться в «Арсенал».

Диего хочет перейти в «Коринтианс», чтобы играть вместе со своим бывшим партнёром по «Челси» Виллианом.

Все новости
СлухиМарсьяль согласен на переход в «Ювентус»
Сегодня, 12:25 Комментарии6
Слухи«Ньюкасл» предложил 25 млн фунтов стерлингов за нападающего «Аталанты»
Сегодня, 09:03 Комментарии13
СлухиЗащитник «Арсенала» Мари перейдёт в «Удинезе»
Вчера, 21:39 Комментарии5
Эриксен близок к возвращению в футбол. У Криса есть несколько вариантов в АПЛ, в том числе «Тоттенхэм»
Вчера, 21:23Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Слухи«Ювентус» интересуется Дзаньоло из-за возможного ухода Дибалы
Вчера, 20:58 Комментарии5
СлухиЗащитник «Баварии» Сарр заинтересовал четыре клуба Европы
Вчера, 19:48 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:35
"Канониры» рассматривают бразильца в качестве альтернативы Душану Влаховичу
Т.е 33 -х летнего игрока, который уже в чемпионате бразилии ничего не показывает, рассматртвают в качестве альтернативы 21 летнему парню, который только раскрыл свой талант, и при правильном подходе к делу будет продолжать повышать свой уровень...по моему это бред....да, когда то Коста выдавал отличную игру, выступая как за Атлетико, так и за Челси, но он уже все, закончился так сказать....а его рассматривают как альтернативу Влаховича....смешно)
Да я не пойму Эду, ну не можете договориться с сербом, обратите внимание на Исака, думаю он куда лучше Влаховича...
Помнится пару лет назад, все не могли договориться с агентами Ауара, и что, как оказалось это даже к лучшему, где он сейчас??даже в Лионе он уже не лидер, может и с Влаховичем та же история!!!???
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:56
Не хочет и не больно таки и хотелось...
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 10:19
Это Арсенал его не хочет. Уберите эту "утятину"
ОПС
ОПС
сегодня в 10:09
Ну, не хочет и не надо.
axk685xcktb8
axk685xcktb8
сегодня в 10:08
Его можно понять
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:07
Не хочет, значит не перейдёт.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:06
Косте уже надоело напрягаться на поле.
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 10:04
и зачем нам это полено скатертью дорога
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:59
Виллиан уже сдулся, можно гнать его
drug01
drug01
сегодня в 09:55
Видно сам так решил
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:50
Он хочет играть в ЛЧ
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:40
Он имеет право выбирать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:36
Да Тула и не потянет его. Гы-гы...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:22
Дома хочет играть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100