Диего Коста не хочет переходить в «Арсенал»

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сегодня, 09:21

«Арсенал» заинтересован в трансфере нападающего «Атлетико Минейро» .

«Канониры» рассматривают бразильца в качестве альтернативы Душану Влаховичу, если переход серба не удастся осуществить в январе. Однако Коста не намерен перебираться в «Арсенал».

Диего хочет перейти в «Коринтианс», чтобы играть вместе со своим бывшим партнёром по «Челси» Виллианом.