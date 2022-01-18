«Ньюкасл» предложил 40 млн евро за Азара

«Ньюкасл» намерен подписать форварда «Реала» Эдена Азара.
«Сороки» увеличили своё предложение по трансферу бельгийца до 40 млн евро, однако мадридский клуб будет готов продать своего игрока только в том случае, если сумма будет не меньше 50 млн евро.
Сам Азар не заинтересован в переходе в «Ньюкасл», а хочет вернуться в «Челси».
Желающих приобрести Азара тоже не наблюдается, а сам бельгиец похоже вполне себе счастлив числясь в Реале, получая под 20 лимонов за сезон (вроде такая зарплата всплывала раньше в источниках) и радостно питаться в Фаст-фудах. Мечта у человека сбылась - теперь можно и наслаждаться...
Ну а то что Реал кучу денег уже потерял и потеряет ещё - Эдена не сильно заботит...
Желающих приобрести Азара тоже не наблюдается, а сам бельгиец похоже вполне себе счастлив числясь в Реале, получая под 20 лимонов за сезон (вроде такая зарплата всплывала раньше в источниках) и радостно питаться в Фаст-фудах. Мечта у человека сбылась - теперь можно и наслаждаться...
Ну а то что Реал кучу денег уже потерял и потеряет ещё - Эдена не сильно заботит...