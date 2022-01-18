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«Ньюкасл» предложил 40 млн евро за Азара

сегодня, 13:49

«Ньюкасл» намерен подписать форварда «Реала» Эдена Азара.

«Сороки» увеличили своё предложение по трансферу бельгийца до 40 млн евро, однако мадридский клуб будет готов продать своего игрока только в том случае, если сумма будет не меньше 50 млн евро.

Сам Азар не заинтересован в переходе в «Ньюкасл», а хочет вернуться в «Челси».

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Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 14:52
Думаю Азар закончит дойку Реала до конца контракта,зашмаляет ещё пару детишек в теплом климате,да и осядет где то неподалеку от МакдональдсаДумаю,это всё что ему нужно.)
1bear
1bear
сегодня в 14:45
ох уж эти шейхи , не знают что с деньгами делать...
Carl Lewis
Carl Lewis ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 14:42
Совершенно верно
ДСА
ДСА
сегодня в 14:39
Реал зря торгуется, больше всё равно никто не даст.
1 984
1 984
сегодня в 14:38
Могут себе позволить.
Maximus_01
Maximus_01 ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 14:38
Для ньюкасла счс 20 это 40))
shlifen
shlifen
сегодня в 14:37
Если игрок не хочет ехать в Ньюкасл и бороться за выживание, то вообще не важно сколько там хочет Реал и сколько предлагает Ньюкасл.
Желающих приобрести Азара тоже не наблюдается, а сам бельгиец похоже вполне себе счастлив числясь в Реале, получая под 20 лимонов за сезон (вроде такая зарплата всплывала раньше в источниках) и радостно питаться в Фаст-фудах. Мечта у человека сбылась - теперь можно и наслаждаться...
Ну а то что Реал кучу денег уже потерял и потеряет ещё - Эдена не сильно заботит...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:21
это какой-то сюрреализм, он и 20 не стоит сейчас.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:21
Какие проблемы ?
Пусть вносит в кассу 50 млн и совершенно свободен !
SHEARER
SHEARER
сегодня в 14:20
Нахрен он нужен!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:15
40 млн.евро это щедрейшее предложение!) в таком состоянии и положении дел за Азара и 20-25 млн.евро будет успехом выручить. Трансфермаркт оценивает вообще в 18 млн. Эх, а ведь всего 2 года назад купили его за 115 млн. Травмы травмы...
NOVA
NOVA
сегодня в 14:06
ну да, если и продавать, то надо хоть половину суммы отбить от той за которую покупали, ну или в аренду на крайняк!! ну а лучше пускай до конца сезона побегает за Реал, а может еще и пригодится!!!
shlomo
shlomo ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 14:03
Добра Вам!....цыплят по осени считают...а это просто промежуточная статистика..:)))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:03
Деньги жгут карман у "сорок")))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:52
Лучше Эриксена пусть возьмут. Все равно свободный агент
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