«Ньюкасл» предложил 40 млн евро за Азара

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сегодня, 13:49

«Ньюкасл» намерен подписать форварда «Реала» .

«Сороки» увеличили своё предложение по трансферу бельгийца до 40 млн евро, однако мадридский клуб будет готов продать своего игрока только в том случае, если сумма будет не меньше 50 млн евро.

Сам Азар не заинтересован в переходе в «Ньюкасл», а хочет вернуться в «Челси».