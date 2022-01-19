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Азмун планирует уйти из «Зенита» в качестве свободного агента

сегодня, 19:56

Рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Сердара Азмуна.

Азмун важен, когда здоров. А сейчас полтора месяца у него проблемы. Конечно, мне важно понимать: уйдет он сейчас или нет. Если уходит, мы должны найти замену.

Сердар может желать покинуть «Зенит», но мы обязаны безболезненно его заменить. Мне хочется, чтобы эти вопросы решались раньше. Плюс у нас есть и остальные футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но ничего не поделать.

Сейчас его желание — доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 21:18
)))))))))))))))какие 10 - 20 млн?!!! Сейчас он стоит 2 - 3. А после 31 января он ничего стоить не будет. Для Зенита выгодней если он отработает контракт до конца.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:18
Правильно. Отработай честно свой контракт и с почётом будь свободным.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:03
Азмун уже себя бережет....а если останется ещё на пол года то вообще будет осторожничать что бы травм не получить....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:59
"....Азмун важен, когда здоров. А сейчас полтора месяца у него проблемы...." Судя по всему "эти проблемы" сохранятся до мая месяца, т.к. Зачем Азмуну рисковать перед уходом в приличный клуб. Он должен прийти в Юве, или Лиль бодрым и здоровым! Осталось откосить 4 месяца. С помощью Аллаха сделает!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299308/azmun-serdar-zenit 19.01.2022
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 20:52
Правильно можно подъемные срубить нехилые
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:47
Это все давно поняли,кроме рукамиводителей -газёнышей.Но их понять можно :Деньги ведь не свои!
beefs
beefs
сегодня в 20:45
это еще раз говорит о том что в Зените никто не считает деньги...
Брулин
Брулин
сегодня в 20:44
Семак явно уже показывает раздражение действиями менеджмента Зенита. С непродлением контрактов и затягиванием трансферов
particular
particular
сегодня в 20:37, ред.
Ситуация сложилась так, как её косолапо сложил Зенит...
Попытки разыграть трансфер Азмуна закончились провалом, того что хотел иранец - ему не предоставили, а потеря денег от его свободного ухода, Зенит не колышет совершенно...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:36
Браво менеджмент
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:29
Азмун не весь Зенит.
suiw
suiw
сегодня в 20:25
При таком положении дел, Азмун будет беречь себя
drug01
drug01
сегодня в 20:24
Каждый поступает по своему
1 984
1 984
сегодня в 20:19
Правильно сделает.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 20:05
да газпрому все равно. без азмуна ведь зенит до конца сезона опустится вниз таблицы, так что эти 10-20 млн $ потерянных на его продаже пенсионеры возместят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:02
У каждого плуто свои расчёты...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:02
Ну и Привет спортивному директору Зенита.
Всё чётко расчитал !!!)))
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