Азмун планирует уйти из «Зенита» в качестве свободного агента

Рулевой «Зенита» высказался о будущем нападающего .

Азмун важен, когда здоров. А сейчас полтора месяца у него проблемы. Конечно, мне важно понимать: уйдет он сейчас или нет. Если уходит, мы должны найти замену.

Сердар может желать покинуть «Зенит», но мы обязаны безболезненно его заменить. Мне хочется, чтобы эти вопросы решались раньше. Плюс у нас есть и остальные футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но ничего не поделать.

Сейчас его желание — доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом.