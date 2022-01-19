Азмун планирует уйти из «Зенита» в качестве свободного агента

Рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Сердара Азмуна.
Азмун важен, когда здоров. А сейчас полтора месяца у него проблемы. Конечно, мне важно понимать: уйдет он сейчас или нет. Если уходит, мы должны найти замену.
Сердар может желать покинуть «Зенит», но мы обязаны безболезненно его заменить. Мне хочется, чтобы эти вопросы решались раньше. Плюс у нас есть и остальные футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но ничего не поделать.
Сейчас его желание — доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299308/azmun-serdar-zenit 19.01.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299308/azmun-serdar-zenit 19.01.2022
Попытки разыграть трансфер Азмуна закончились провалом, того что хотел иранец - ему не предоставили, а потеря денег от его свободного ухода, Зенит не колышет совершенно...
Попытки разыграть трансфер Азмуна закончились провалом, того что хотел иранец - ему не предоставили, а потеря денег от его свободного ухода, Зенит не колышет совершенно...
Всё чётко расчитал !!!)))
Всё чётко расчитал !!!)))