Агент Фукса: «Информация о „Фламенго“ — ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА»

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, опроверг информацию, согласно которой игрок хочет покинуть российский клуб и вернуться на родину.
Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо еще услуги Фукса.
Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, опроверг информацию, согласно которой игрок хочет покинуть российский клуб и вернуться на родину.
Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо еще услуги Фукса.
Последнее время стало очень много глупых, ничем не подкреплённых вбросов.
Последнее время стало очень много глупых, ничем не подкреплённых вбросов.