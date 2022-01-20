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Агент Фукса: «Информация о „Фламенго“ — ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА»

сегодня, 10:44

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, опроверг информацию, согласно которой игрок хочет покинуть российский клуб и вернуться на родину.

Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо еще услуги Фукса.

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Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 11:57, ред.
" Брехняяя ,нас и здесь неплохо кормят"-подумал Фукс .Но вслух не рискнул сказать.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 11:57
Он очень хочет играть, о чём недавно говорил в интервью и именно за ЦСКА.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 11:56
Тоже очень удивился этой информации, потому, что совсем недавно Бруно давал интервью, что счастлив в ЦСКА, понимает, что обязан клубу и готов доказывать на поле свою состоятельность.
Последнее время стало очень много глупых, ничем не подкреплённых вбросов.
112910415
112910415
сегодня в 11:33
Бруно полюбил свою зарплату ...
sv_1969
sv_1969 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:08
Слишком много 62а в последнее время вокруг Вас! Терпения и еще раз терпения!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:06
Опять фейки пошли гулять об игроках ЦСКА. Кому то очень хочется навредить клубу. Переживём.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 10:59
Он бы играть ещё хотел - вообще было бы замечательно
ДСА
ДСА
сегодня в 10:53
В ЦСКА условия намного лучше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:52
Ну опять начинается!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:51
Огня без дыма не бывает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:48
Ни о ком, ни о чем...
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