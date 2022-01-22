Карпин: «Лимит на легионеров – это зло»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит – зло. Все. Что еще хотите, чтобы я сказал? У меня не меняется мнение.
Каково клубным тренерам, когда едва ли не каждый год меняется лимит? Это проблема больше не для тренера, а для клуба. Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов.
А болеть за российскую команду из 11 футболистов негроидной расы (либо любых других легионеров) я не буду ни внутри страны, ни в еврокубках.
А болеть за российскую команду из 11 футболистов негроидной расы (либо любых других легионеров) я не буду ни внутри страны, ни в еврокубках.
"А болеть за российскую команду из 11 футболистов негроидной расы (либо любых других легионеров) я не буду ни внутри страны"
И вам, между прочим, приходится болеть за сборную страну (или нет), в которой играют\играли "негроидные" и простые бразильцы - Ари, Марио, Гильерме. Так что не надо тут голословных заявлений - "я не буду болеть", поздно, батенька, поздно.
"А болеть за российскую команду из 11 футболистов негроидной расы (либо любых других легионеров) я не буду ни внутри страны"
И вам, между прочим, приходится болеть за сборную страну (или нет), в которой играют\играли "негроидные" и простые бразильцы - Ари, Марио, Гильерме. Так что не надо тут голословных заявлений - "я не буду болеть", поздно, батенька, поздно.