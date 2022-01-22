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Карпин: «Лимит на легионеров – это зло»

вчера, 13:26

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит – зло. Все. Что еще хотите, чтобы я сказал? У меня не меняется мнение.

Каково клубным тренерам, когда едва ли не каждый год меняется лимит? Это проблема больше не для тренера, а для клуба. Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
Просто нужно читать внимательнее, а иногда и между строк. Уже далеко не первый тренер высказывается о вреде лимита на легионеров. А вреден он как для клубов, так и для сборной, да ещё и в зрелищности футбол очень сильно проигрывает. Футбол сам должен регулировать количество легионеров на поле, а не запреты различные. Если государство будет вкладывать деньги в развитие детского футбола и пацаны вырастут в отличных мастеров, то и приглашать их в клубы будут гораздо охотнее, чем иностранцев и за границей будет спрос на хороших российских игроков, а это прямые клиенты для сборной.
isamsn
isamsn
вчера в 20:48
Если лимит это зло, то где Карпин игроков для сборной будет брать. Или всем зулусам будем гражданство давать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:07
Ты меня не понял. Речь о государственных клубах, где легионеры содержатся за счет нашего бюджета. А в частных клубах владелец должен иметь возможность платить кому угодно и сколько угодно. Если такой порядок ввести (отменить лимит для негосударственных клубов), то через два дня и Зенит, и Локо. и Динамо, и ЦСКА , и Рубин, и Ростов станут частными. (акционированными), как Спартак, Краснодар и Сочи. А госденьги пустить на детский и массовый футбол.
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 19:51
Какие-то стремные полу(и)меры😉🤔
Либо лимит отменять, либо вводить😉😝на сто процентов 🤪
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:51, ред.
Потому что система подготовки СВОИХ не работает. Вернее, работает слабо.

Игнатов, Рассказов, Максименко, Гапонов, Маслов, Кутепов, Бакаев, Литвинов и Мелкадзе - ну и кто из них 100% игрок основы? Да никто. Тот же Головин почти сходу вписался в состав цска, а Кутепов и Бакаев до сих пор в перспективных ходят, и прогресса нет.
И кто сказал, что будут искать обязательно легионеров? Сейчас купили Хлусевича, Классена и Пруцева - игроков молодёжной сборной России. Никаких легионеров нет.

Допустим, лимит отменят. Будут ли играть Джикия, Селихов, Зобнин и Соболев? Конечно! С кем будут конкурировать Рассказов, Бакаев и Игнатов? С другими паспортистами и легионерами - потому что никакой лимит не спасёт. Либо ты играешь хорошо и играешь в старте, либо проигрываешь конкуренцию и ищешь себе новый клуб/выходишь на замену. Всё честно и просто!
cska1948
cska1948 ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 18:47
Как тренер сборной, Карпин засунул язык в одно место! Где хоть ОДНО слово, в этом интервью, о вреде или пользе лимита для сборной?
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:42, ред.
Меня удивляет ОДНО, почему, говоря о паспортистах, такие как вы не ставят вопрос о выращивании своих, ДОМАШНИХ игроков, способных составить конкуренцию паспортистам? Почему вы ищите конкурентов тому же Ломовицкому за бугром, а не дома?
cska1948
cska1948 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:39
Тренер сборной говорит о проблемах клубных тренеров, но не словом не обмолвился о лимите с точки зрения тренера сборной. Интересно, к чему бы это? Может Карпин не уверен в успехе стыковых матчей, а значит и в своём дальнейшем прибывании у руля сборной?
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:38
Так лучше платить условному Жиго, чем холёному и ленивому Ломовицкому.
С отменой лимита у паспортистов будет стимул бороться за место под солнцем, а не как сейчас - упиваться собственной незаменимостью, зная, что лимит на их стороне.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:18
А нам все время говорили что это ради сборной делается, но даже главный тренер сборной против лимита. Тогда вообще непонятно зачем он нужен.
berda2003
berda2003
вчера в 18:01
как говорил карибидис с канала тнт: "... у вас столько зла" - это он о деньгах...
вот и получается: деньги - зло!!!
xajaks
xajaks
вчера в 17:58
Такое ощущение что Валера один из немногих адекватных людей в нашем футболе, лимит не только убрать, его и запретить надо😃
протон
протон
вчера в 17:35
Валера прав. Но для людей, обрушивающих свою экономику и рынок за неделю на 30-40% из-за желания выставить себя крутыми и покидать понты, проблемы реальных людей и тех же менеджеров - возня насекомых.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:05
Если уж так говорит тренер сборной, то как минимум стоит прислушаться тем, кто принимает решения по лимиту.
1bear
1bear
вчера в 17:00
Валера прав на 100% , лимит - зло , а кто его поддерживает - тот преступник
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:53
Валера знает о чём говорит
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:24
Отмена лимита нам точно не поможет! Надо вводить потолок зарплат и очень жесткий.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:44
Опять Валера прав!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ protest58us (раскрыть)
вчера в 15:43
А я хочу, чтобы деньги из бюджета шли не халку, и не азмуну. и не малкому, а на детский и массовый футбол. А если Миллеру так дорог и мил сердцу Зенит, пусть купит клуб за 1 руб, как стадион, и платит всем легионерам из свое кармана столько. сколько ему не жалко. Как это Федун и Галицкий делают. А платить из чужого (государственного) кармана ума большого не надо. Надо нахальство и отсутствие совести, что у Миллера в избытке ( да и не только у него)
protest58us
protest58us ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:33
Если выбирать между комбаровым и халком я бы хотел что бы мои налоги шли в карман к халку
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:32
Сам футбол в России это зло
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:29
А Митрофан МедвеДюков-"Доктор Зло"...
neukomm
neukomm ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 15:17
Я только напомню, что лимит ввели относительно недавно. Когда ЦСКА брал УЕФА лимита не было. И что - бегали одни "негроидной расы"? Нет! Удивительно, правда?! А удивительнее всего, что Россия в 2008 САМА обыгрывала Голландцев игроками, которые сами добились всего, когда еще не выросли дети лимита. Но и это еще не всё: третий удивительнейший факт - с введением лимита, о боже!, в СБОРНОЙ начали играть натурализованные игроки! Да-да, оказывается стало не хватать своих специально залимитченных игроков.

"А болеть за российскую команду из 11 футболистов негроидной расы (либо любых других легионеров) я не буду ни внутри страны"

И вам, между прочим, приходится болеть за сборную страну (или нет), в которой играют\играли "негроидные" и простые бразильцы - Ари, Марио, Гильерме. Так что не надо тут голословных заявлений - "я не буду болеть", поздно, батенька, поздно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:09
Он сам будет платить легионерам? Или на гобюджет рассчитывает?
Константин Белых
Константин Белых ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 14:56
Так Путин же вмешался и сказал низзя-вот и хлебайте господа ваши проблемы мелким ситечком.. также вмешался с фан айди..Пока футболом рулит государство а не свободный рынок ничего не изменится.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:46
Главная проблема это нет в России нормальных футболистов и зарплаты завышенные для всяких Дзюб , а остальное ерунда !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:42
Но вот Динамо Москва прямо сейчас доказывает, что лимит ни причём
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:40
Валера прав!!!!!
makkie
makkie
вчера в 14:37
Послушали бы главного тренера сборной, он дело говорит!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 14:33
А чтобы снизить зарплаты, надо снять клубы с госфинансирования. Владелец из своего кармана не будет платить бешеные деньги.
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