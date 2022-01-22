Карпин: «Лимит на легионеров – это зло»

Главный тренер сборной России высказался о лимите на легионеров в РПЛ .

Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит – зло. Все. Что еще хотите, чтобы я сказал? У меня не меняется мнение.

Каково клубным тренерам, когда едва ли не каждый год меняется лимит? Это проблема больше не для тренера, а для клуба. Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов.