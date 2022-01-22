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Андрей Мостовой — о «Спартаке»: «Каждый день у них что-то новое всплывает»

вчера, 12:19

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой порассуждал о силе «Спартака».

«Спартак» – это отдельная история. Чуть ли ни каждый день у них что-то новое всплывает. У нас в этом плане все, конечно, намного стабильнее.

Да, интереснее, когда «Спартак» сильный. С другой стороны, 7:1 тоже приятно их обыгрывать и входить в историю. Но пусть «Спартак» сам разбирается со своими проблемами.

Сейчас самые стабильные клубы – это «Зенит» и «Динамо». Думаю, это показатель: когда в клубах все стабильно, без всяких вспышек и горячих новостей, они и идут наверху.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:17
Обсуждать другую команду - это как-то неумно и недостойно.
Риланд
Риланд
вчера в 19:58, ред.
Что этот "бомжара" себе позволяет?) иди тренеруйся, о Спартаке он рассуждает
Константин Белых
Константин Белых ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:45
Так я и говорю-пусть обыграют кого пострашнее Мальме.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 18:31
Нет...))) научится , когда в европе будет забивать..)))) А так Нуль....
trimetil
trimetil ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:01
Уже научился. Два гола вам забил буквально три месяца назад.
протон
протон
вчера в 17:36
Говорю «всплывать» — подразумеваю «Спартак», говорю « Спартак», подразумеваю «всплывать».
протон
протон
вчера в 17:35
Говорят, Спартак не тонет,
Говорят, Спартак всплывёт,
Даже всех отчемпионит...
300 лет тому вперёд..
Tostao
Tostao
вчера в 17:22
Ну может у "Спартака" что-то и всплывает, а вот у "Зенита" оно не тонет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 16:22, ред.
Это "меньший")

"Мясной" Александр, но они не отец и сын...
Futurista
Futurista
вчера в 16:00
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:49
А при чем здесь Мостовой и Зенит ?
Мостовой - мясной на всю жизнь !
старина
старина
вчера в 15:42
Мостовому подняли зарплату и приказали погавкать,что он и исполнил.Потом радостно лизнул руку миллера,который благодаря своему бессменному другу на днях стал Героем Труда
YVG
YVG
вчера в 15:37, ред.
Хорошо сказал Андрюха, вежливо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:35, ред.
Еще мяч не научился правильно пинать и уже туда же Спартак обсуждать ...). Не рановато ли...??? Лучше все это в себя вкладывай , не болтовню, а энергию на тренеровках , чем давать оценки Спартаку на это журналюги есть
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:00
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:42
    Надо же как то поддерживать свою былую популярность!
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 14:08
    Ты Мостовой стабильны ваш клуб только на нагем чемпе,а в еврокубках вы никто и вы сперва выйдете в четверьтфинал ЛЕ,потом хвали себя
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 13:23
    Это в "Зените"-то всё спокойно,и без всяких новостей? Видимо только за "Спартаком" следит.
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 13:21
    Стабильно не можете обыгрывать такие команды как условный Брюгге,а сильный стабильный Семак стабильно жалуется денег мало в бюджете у клуба ,поэтому и побед нет. Молчал бы лучше
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:03
    Когда Спартак слабый, чемпионат неинтересен. Сейчас Динамо подтянулся, это очень хорошо. Если Спартак подтянется, концовка чемпионата будет очень интересная.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 12:56
    А, что это, стесняюсь спросить, за черная полоса над фразой "что-то новое каждый день всплывает"?)).
    На, что намек!?). А Мостовой!?)
    Вы то вообще не тоните)).
    sv_1969
    sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 12:51
    Вы то не далеко ушли в последнее время (((
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 12:49, ред.
      a3r3v3
      a3r3v3
      вчера в 12:48
      Что-то до фига Мостовых развелось
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 12:47
      Надо быть чуть корректней в высказываниях о конкурентах....Широков и Кокорин волею судьбы зафедунились в постзенитовский период...и не известно как сложится карьера самого Мостового...
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 12:44
      Какая интересная жизнь в команде
      drug01
      drug01
      вчера в 12:37
      Такова наша жизнь
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 12:34
      Лучше плохая стабильность, чем хорошая нестабильность...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 12:32
      Спартак потому и народная, что народ над ним угарает. Да и нефть вообще то народное достояние, каким-то чудом ставшая личной Федуновской...
      makkie
      makkie
      вчера в 12:31
      Повезло Зениту, что Спартак из года в год вязнет в разных скандалах.
      Похоже, Федуну это выгоднее, чем успехи в футболе. Отсюда и слабая конкуренция Зениту и такие вот 1-7 в Питере...
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