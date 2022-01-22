Андрей Мостовой — о «Спартаке»: «Каждый день у них что-то новое всплывает»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой порассуждал о силе «Спартака».
«Спартак» – это отдельная история. Чуть ли ни каждый день у них что-то новое всплывает. У нас в этом плане все, конечно, намного стабильнее.
Да, интереснее, когда «Спартак» сильный. С другой стороны, 7:1 тоже приятно их обыгрывать и входить в историю. Но пусть «Спартак» сам разбирается со своими проблемами.
Сейчас самые стабильные клубы – это «Зенит» и «Динамо». Думаю, это показатель: когда в клубах все стабильно, без всяких вспышек и горячих новостей, они и идут наверху.
Говорят, Спартак всплывёт,
Даже всех отчемпионит...
300 лет тому вперёд..
Говорят, Спартак всплывёт,
Даже всех отчемпионит...
300 лет тому вперёд..
"Мясной" Александр, но они не отец и сын...
"Мясной" Александр, но они не отец и сын...
Мостовой - мясной на всю жизнь !
Мостовой - мясной на всю жизнь !
На, что намек!?). А Мостовой!?)
Вы то вообще не тоните)).
На, что намек!?). А Мостовой!?)
Вы то вообще не тоните)).
Похоже, Федуну это выгоднее, чем успехи в футболе. Отсюда и слабая конкуренция Зениту и такие вот 1-7 в Питере...
Похоже, Федуну это выгоднее, чем успехи в футболе. Отсюда и слабая конкуренция Зениту и такие вот 1-7 в Питере...