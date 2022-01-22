Андрей Мостовой — о «Спартаке»: «Каждый день у них что-то новое всплывает»

Полузащитник «Зенита» порассуждал о силе «Спартака».

«Спартак» – это отдельная история. Чуть ли ни каждый день у них что-то новое всплывает. У нас в этом плане все, конечно, намного стабильнее.

Да, интереснее, когда «Спартак» сильный. С другой стороны, 7:1 тоже приятно их обыгрывать и входить в историю. Но пусть «Спартак» сам разбирается со своими проблемами.

Сейчас самые стабильные клубы – это «Зенит» и «Динамо». Думаю, это показатель: когда в клубах все стабильно, без всяких вспышек и горячих новостей, они и идут наверху.