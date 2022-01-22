Губерниев о Fan ID: «Будет спокойно, можно будет с семьями ходить на матчи»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении активных болельщиков «Спартака» и ЦСКА бойкотировать матчи РПЛ в связи с принятием закона о Fan ID.

Закон принят — непонятно, на что рассчитывают фанаты. На то, что президент его отзовет? Нет, такого не будет, он его уже подписал.

Это, конечно, проблема, что активные фанаты перестанут ходить на стадионы, но, с другой стороны, а в чем проблема оформить себе Fan ID, если ты законопослушный гражданин? А вот если у тебя есть проблемы с законом, здесь, наверное, возникает вопрос.

В общем, сейчас все эти разговоры в пользу бедных, закон принят и обязателен к исполнению, иначе на трибуны не попадешь. Действовать фанатам нужно было до подписания закона президентом, пытаться решить вопрос в трудовом поле: инициировать общественные слушания, например. А сейчас достичь отмены закона уже невозможно.

Да, из-за бойкота пострадает посещаемость, но кто-то может сказать, что зато будет спокойно на трибунах, можно будет с семьями на футбол ходить. А остальные посмотрят по телевизору, причем биатлон.