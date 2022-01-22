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Губерниев о Fan ID: «Будет спокойно, можно будет с семьями ходить на матчи»

вчера, 10:54

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении активных болельщиков «Спартака» и ЦСКА бойкотировать матчи РПЛ в связи с принятием закона о Fan ID.

Закон принят — непонятно, на что рассчитывают фанаты. На то, что президент его отзовет? Нет, такого не будет, он его уже подписал.

Это, конечно, проблема, что активные фанаты перестанут ходить на стадионы, но, с другой стороны, а в чем проблема оформить себе Fan ID, если ты законопослушный гражданин? А вот если у тебя есть проблемы с законом, здесь, наверное, возникает вопрос.

В общем, сейчас все эти разговоры в пользу бедных, закон принят и обязателен к исполнению, иначе на трибуны не попадешь. Действовать фанатам нужно было до подписания закона президентом, пытаться решить вопрос в трудовом поле: инициировать общественные слушания, например. А сейчас достичь отмены закона уже невозможно.

Да, из-за бойкота пострадает посещаемость, но кто-то может сказать, что зато будет спокойно на трибунах, можно будет с семьями на футбол ходить. А остальные посмотрят по телевизору, причем биатлон.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 18:32
И так спокойно семьи щас ходят. Около футбольная движуха давно уже вымерла. В Ростове так вообще сидел на хозяйском секторе в атрибутике Зенита, никто ничего не сказал, все спокойно к этому уже относятся. Для кого эти нововведения хз, лучше бы эти средства потратили на что-то действительно стоящее
протон
протон
вчера в 17:45
Даже в 90-е можно было спокойно с семьёй ходить на центральные трибуны. Сейчас вообще без проблем. О каких дремучих условиях губер рассказывает?
На футбол не ходят семьями, за редким исключением. С семьёй ходят в зоопарк, кинотеатр, аквапарк итд, а футбол преимущественно для мужиков.Товарищ Губерниев, впрочем, все равно останется на своей волне..
протон
протон
вчера в 17:43
Сидели всей семьёй дома и ждали когда наконец уберут негодяев со стадионов, ага!
Вот теперь точно мне жену, да и подавно ребёнка не затащить на футбол, будут они делать эти идиотские фан-айди? Нет, конечно. Раньше я мог спонтанно пригласить жену на отдельный интересный матч, теперь точно она не пойдёт. А после истории с болельщиками ЦСКА, когда отключаются камеры и задерживаются всё, кто был на трибуне, никакое айди не спасёт от беспредела.
radone
radone
вчера в 17:43
хороший закон, не будет кретинов, которые орут всякую фигню с трибун и которые жгут фаеры

а то, что эти групки бойкотируют, да пожалуйста, сколько угодно, по ним слёзы лить не будут
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:51, ред.
Да мы и без этой хрени всю жизнь спокойно ходили на футбол в Ростове,в самом спокойном городе.С семьями и детьми.
Alean
Alean ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 16:26, ред.
Нормальные болельщики и до этого могли ходить, а теперь просто сократится посещаемость на фанатов и процентов на 5 обычных болельщиков, которым будет просто в лом оформлять фан айди.
Так что думаю до 20% посещаемости стадионы потерять вполне могут.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 15:28
Даже не верится, что Губерниев способен на такие здравые адекватные рассуждения. Приятно удивил
neukomm
neukomm
вчера в 15:28
Мда.. Губа не дура.. Он д@лб@, ну дальше сами знаете кто.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:03
зае....л этот биатлонист уже своими ту...ми речами
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:00
Губерниев прав, задавая вопрос, в чём проблема оформить себе Fan ID, если ты законопослушный гражданин ? Я бы от себя добавил: и если любишь футбол. Но я уверен, что те, кто отказывается от оформления и с пустыми лицами и глазами весь матч скачут по трибунам как стадо баранов и не интересуется происходящим на поле, футбол НЕ любят. У них ущербная психология самовыражения: смотрите, мол, мы, фанаты, существуем и принимайте нас такими, как есть. Мы горды уже тем, что нас причисляют к фанатскому движению. Нам футбол не важен, важно самовыражение в виде неадекватного поведения на трибунах и вне их ". Уверен, что настоящие любители футбола, которые по дурости или ложного панибратства примкнули к фанатам, одумаются и вернутся на трибуны, чтобы поддерживать команду цивилизованным способом, как это делается в той же Англии, а фанаты, что ж, пусть гуляют вне стадиона.
zim289
zim289
вчера в 14:39
Уберите Губерниева наxui от футбола
ATG
ATG
вчера в 14:08
А то типо до этого страх как опасно было ходить на стадионы…
lobsterdam
lobsterdam ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:55
Оцифрованные футболисты гоняют по оцифрованному полю цифровой мячик...а оцифрованные фанаты смотрят все это по тв...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:53
Ну вообще-то, законы, тем более такие специфические (т.к. на футбол далеко не все ходят), принимаются все-таки в интересах тех, кто ходит на стадионы и если болельщикам что-то не по нраву, то они вправе довести до законодателей свою точку зрения, что они и сделали. А заслуженных биатлонистов с ружьем и лыжами на футбол совсем пускать не надо, тем более им и ходить-то туда некогда: как ни включишь 3-ю кнопку, а там весь день до ночи только биатлон! Когда ж ходить-то?
ОПС
ОПС
вчера в 13:48
Приходи ко мне на митч.
kust07
kust07 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:17
То что вводят fan id уже никогда не отменят,каким правильным бы не стал
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 12:51
Известный 63лиз
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:38, ред.
Арены с трибунами - вещь затратная.....а с лета 2022 ещё и ненужная....)))
Теперь проще и дешевле....
Мудрое решение...
Трибуны - пережиток прошлого...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сергей19 (раскрыть)
вчера в 12:35
Когда это было? Вряд ли в обозримом будущем на Донбасс Арене футбол будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 12:33
Неужели на стадионах половина неадекватных была ? Я думаю процентов 10-15 не более. Пусть не ходят. Это их проблемы. Фан айди не запрещает ходить, просто беспредела меньше будет. Как привыкнем быть не дикарями , а нормальными людьми, так и можно отменить будет
SHMEL
SHMEL ответ beefs (раскрыть)
вчера в 12:25
Уверен, что теперь, даже при снятии ограничений стадионы не будут заполняться и на половину.
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:23
Губошлёп зачётный лизун, как всегда отливает против ветра в угоду сильным мира сего.
beefs
beefs
вчера в 12:04
все правильно, теперь на стадионах больше болельщиков будет...
1 984
1 984 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 12:01
Согласен с Вами.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:56
Как только на стадионы перестанут попадать неадекваты, нормальные люди станут ходить на футбол в большем количестве.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:53
Фанаты это недоноски, которые мешают нормальным людям смотреть футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:51
Наказать протестующих просмотром биатлона с Дмитрием Губерниевым
particular
particular
вчера в 11:39, ред.
"...Правосудие должно быть жестоким. Особенно с теми, кто в нем отказывает..."
(Клайд Шелтон, "Законопослушный гражданин", 2009г.)
Сергей19
Сергей19
вчера в 11:39
А я и раньше нормально ходил на стадион. Проблем не было никаких. А вообще-то мне понравилось организация пропуска болельщиков на стадион это Донбасс Арена. Все там было сделано прекрасно и удобно. Владельцам стадионов поучиться надо у Донбасс Арены.
161регион
161регион
вчера в 11:33
Вот госдума пусть и ходит на стадионы, а за одно и содержит их на средства от продажи билетов
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