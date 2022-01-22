Газизов: «Кокорин получал в „Спартаке“ огромные бонусы? Бред собачий»

Экс-генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о контрактах форварда и других игроков во время его работы в московской команде.

Кокорин получал дополнительные бонусы за то, что не нарушал режим? Набрасывается история о том, что я сам для себя что-то купил. Бред собачий. Начинаешь объяснять людям. Все понимают. Людям кидают и все. А разницы нет, они зарабатывают.

Всё время говорят: «Кокорин, Урунов»… За пять месяцев, что я работал, Кокорин и Урунов. Кокорина за 4,5 миллиона продали. Дали ему подъемные в три миллиона. Полтора миллиона в плюсе. Недовольны.

Урунова хотели люди другие купить. Никто не отдавал. Недовольны.

Про Мозеса никто ничего не говорит. Человек, который вывел в Лигу чемпионов, тоже при мне, кстати, пришел. И летал я за ним, и на первом месте мы шли при мне. Я не скажу, что это мое было достижение. Но я в это время был.

И мне нравилось работать в «Спартаке». Очень серьезный клуб, очень серьезные люди кругом. Самые лучшие болельщики вокруг: есть и сумасшедшие болельщики, а есть и классные люди.