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Газизов: «Кокорин получал в „Спартаке“ огромные бонусы? Бред собачий»

вчера, 12:04

Экс-генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о контрактах форварда Александра Кокорина и других игроков во время его работы в московской команде.

Кокорин получал дополнительные бонусы за то, что не нарушал режим? Набрасывается история о том, что я сам для себя что-то купил. Бред собачий. Начинаешь объяснять людям. Все понимают. Людям кидают и все. А разницы нет, они зарабатывают.

Всё время говорят: «Кокорин, Урунов»… За пять месяцев, что я работал, Кокорин и Урунов. Кокорина за 4,5 миллиона продали. Дали ему подъемные в три миллиона. Полтора миллиона в плюсе. Недовольны.

Урунова хотели люди другие купить. Никто не отдавал. Недовольны.

Про Мозеса никто ничего не говорит. Человек, который вывел в Лигу чемпионов, тоже при мне, кстати, пришел. И летал я за ним, и на первом месте мы шли при мне. Я не скажу, что это мое было достижение. Но я в это время был.

И мне нравилось работать в «Спартаке». Очень серьезный клуб, очень серьезные люди кругом. Самые лучшие болельщики вокруг: есть и сумасшедшие болельщики, а есть и классные люди.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:35
Самовлюбленный Шамиль просто не мог себя не похвалить.
протон
протон
вчера в 17:38
Подъемные 3 ляма и зарплата больше 2х лямов, так в какой плюс он там вышел? По слухам, даже в ноль не вышли после продажи Кокорина.
Урунов бесполезное бревно, которое никому не нужно и даже в Уфе он полный ноль.
Мозеса предложил купить советник Федуна, Камоцци, после того, как Газизов не смог найти и купить правого защитника за лето, так что эта покупка, не Газизова инициатива. Есть пруфы переписок Камоцци с Заремой. И только когда дали команду на переговоры, Газизов поехал в Англию договариваться. Но, чемпионат начался в конце июля, а Мозеса привезли в середине октября!!!
Ну и любимая тема, про то, что при нём шли на первом месте. Зачем он это говорит, если не имеет к этому никакого отношения? Собрал команду и нашёл тренера Цорн. Покупки Газизова пользы команде не приносили долгое время. Кокорин и Урунов её вообще не принесли. Того же Мозеса можно было привезти раньше, чтобы он сборы с клубом прошёл, вместо этого Мозес пришёл спустя 3 месяца, после начала чемпионата и ещё месяц форму набирал. Вот это "достижение" конечно.
протон
протон
вчера в 17:37
Если прибавить зарплату Кокорина, который постоянно лечился, то никаким плюсом там не пахнет. За Мозесом съездил, но договаривался о трансфере не Шамиль, поэтому невелика заслуга. А записывать себе в актив первое место, только потому, что был в Спартаке в это время, это как минимум, наглость.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:23
Газизов по закону лет на десять себе заработал.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 17:19
Ну так его и продали, я понимаю, он бы в спартака сейчас сидел за эти деньги, как в Фиорентине...
d_fincher
d_fincher
вчера в 16:18
Вот эта местечковая алчность газизовская - залог того, что выше Уфы он как менеджер не поднимется никогда. Уметь признать ошибки - не про него. Ведь именно Газизов купил функционально просевшего Кокорина, выбил ему самую большую в истории Спартака зарплату. Посмотрите на то, какой Кокорин сейчас - он был таким уже в Спартаке. И Газизов знал о его состоянии. Но делает вид, что его, Шамиля, обидели)
neukomm
neukomm
вчера в 15:26
"Дали ему подъемные в три миллиона."
А это тогда что? Да и за что ему подъемные? Со скамейки запасных подняться?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:24
В любом случае Кокоша хорошо нагрелся на федуне.
berda2003
berda2003
вчера в 15:21
этот башкир говорит уже как футболист-56...
за 5 месяцев в спартаке разучился (или не умел) внятно выражать свои (па)скудные мысли...
YVG
YVG
вчера в 14:30
Получал, не получал, а жил в спартаке лучше всех, ненавидя его и не играя.
kasyak7
kasyak7
вчера в 14:21
Газизов недоговаривает. Дыма без огня не бывает
112910415
112910415
вчера в 14:12
"враньё ! все бонусы получал лично я !"
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:06
Газизов: «Кокорин получал в „Спартаке“ огромные бонусы? Бред собачий, их получал я»
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:02
После раскрытия великой тайны о компенсации при увольнении Газизова с руководящего поста "Спартака" подобное бредом ничуть не звучит, ну или по крайней мере "собачьим".
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:41
Всего пол года был в Спартаке, а косяков миллион и пусть не отмазывается. Чего только стоят Кокорин с Уруновым.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:34
Такие чистые, белые, пушистые... А по факту история ненормальная, что с самим, что с остальными.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:28
Самый "честный" менеджер решил о себе напомнить...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:23, ред.
Газизов: и летал я за ним, сам самолётом управлял, сам пристегивал Мозеса и инструктаж проводил.
stavr74
stavr74
вчера в 12:15
ворюга
за такие афёры Пётр 1 головы рубил
makkie
makkie
вчера в 12:15
Про Мозеса никто ничего не говорит. Человек, который вывел в Лигу чемпионов, тоже при мне, кстати, пришел.
____________________________

Мозеса на рынке и так все знали.
А вот то, что Спартак мучился без правого латераля, в то время как Шамиль не торопился с покупкой - реально косяк. Из-за этого в том числе команда потеряла несколько важных очков в РПЛ. Да и сам Мозес приехал в итоге растренированный, поскольку переговоры велись целую вечность.
particular
particular
вчера в 12:12, ред.
Не понял...
Это чё - самовозвеличивание, покаяние или протянутая рука тайного поклонника...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:12
А сколько получал Газизов ?
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:12
Оставьте свои аргументы для защиты на суде
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:06
Не надо считать чужие деньги.
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