Товарищеский матч «Зенита» закончился досрочно из-за потасовки

«Зенит» сыграл вничью с «Ботевом» (2:2) в товарищеском матче на зимних сборах.
Голами в составе питерского клуба отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. «Сине-бело-голубые» дважды пропустили с пенальти. Сначала одиннадцатиметровый реализовал Тодор Неделев, а после Маркиньос.
За 5 минут до конца матча началась потасовка между футболистами «Зенита» и «Ботева», после которой судья завершил встречу. Команды ушли с поля.
Он и с Миранчуком, и с Соболевым, и с Джикией, и с многими другими хотел разбираться прямо на поле - агрессор в прямом смысле. Лучше бы Семака так провоцировал )))
Он и с Миранчуком, и с Соболевым, и с Джикией, и с многими другими хотел разбираться прямо на поле - агрессор в прямом смысле. Лучше бы Семака так провоцировал )))
https://www.youtube.com/watch?v=rHtMVW3nCzE
Это в РПЛ прокатывают такие фокусы, а в товарняках не забалуешь)
Это в РПЛ прокатывают такие фокусы, а в товарняках не забалуешь)