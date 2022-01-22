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Товарищеский матч «Зенита» закончился досрочно из-за потасовки

вчера, 17:53

«Зенит» сыграл вничью с «Ботевом» (2:2) в товарищеском матче на зимних сборах.

Голами в составе питерского клуба отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. «Сине-бело-голубые» дважды пропустили с пенальти. Сначала одиннадцатиметровый реализовал Тодор Неделев, а после Маркиньос.

За 5 минут до конца матча началась потасовка между футболистами «Зенита» и «Ботева», после которой судья завершил встречу. Команды ушли с поля.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:42
Дзюба -КМС по боксу. Без шуток. Поэтому и рвется в бой чуть что. А по природе -бык.
pomor45
pomor45
вчера в 21:15
По регламенту играли 2 тайма по 40 минут. Так и отыграли. При чём тут конфликт?
suiw
suiw
вчера в 21:00, ред.
Ничья по счёту и в драке ничья. Явно Кокорина с табуреткой не хватало. Дзюба слабак по сравнению с Сашей
suiw
suiw ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
Эти " братушки" в двух мировых войнах против России воевали. Зато мы за них кровь лили.
Союзник противников
Союзник противников ответ t272nm (раскрыть)
вчера в 20:33
Нет,это обычная дешёвка,типа акции 50 тысяч рублей за футболиста.
karnager
karnager
вчера в 20:25
даже здесь игроки зенита контракты не отработали: не играют 90 минут матчи, а ещё меньше. Чтобы лишний раз не переусердствовать - зпха крутится
4RT
4RT
вчера в 20:20
t272nm
t272nm ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:19
А это скандал?! Правда?! :)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:17
Видно снова рукоблуд отличился.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:55
Часа три назад кто-то тут вещал об отсутствии скандалов,связанных с «Зенитом»..
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 19:54
Смотрю, все почти отхрюкались, кто самые преданные, латентные😉😝поклонники лазури😂
makkie
makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:54
0:25 - по мемам разлетелось )))
suiw
suiw
вчера в 19:53
Таким образом Зенит сохранил очко
ZIBO rock
ZIBO rock ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:51
Да было уже дело а потом шуганулся!)
makkie
makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:45
Дзюба в своём репертуаре.
Он и с Миранчуком, и с Соболевым, и с Джикией, и с многими другими хотел разбираться прямо на поле - агрессор в прямом смысле. Лучше бы Семака так провоцировал )))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:40
С Барриоса началось но бычку включил, Макс, как думаешь кто?!.... Правильно, Дзюба!)))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:36
Ну а в драке то кто победил?!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:34
Больше всего понравилась концовка
lotsman
lotsman
вчера в 19:32
А в чём причина?
1bear
1bear
вчера в 19:31
"братушки" испортили настроение
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:19
зюба психопат!
Главный судья
Главный судья
вчера в 19:18
Рукакау отличился в потасовке?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:06
Зениту не хватило Кокорина и Мамаева... Надо бы задуматься, пока трансферное окно открыто.
Futurista
Futurista
вчера в 18:56
Болгары уже давно нарываются...Зенит удивил конечно...
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 18:46
    ДСА
    ДСА
    вчера в 18:42
    Понятно, наши вести себя не умеют.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    вчера в 18:36
    вот он их уровень - драться с болгарами.
    makkie
    makkie
    вчера в 18:36
    Наверняка какой-нибудь Барриос начал бузить, и соперник не сдержался.
    Это в РПЛ прокатывают такие фокусы, а в товарняках не забалуешь)
    beefs
    beefs
    вчера в 18:34
    это что то новенькое в товарняках...
    faneng
    faneng
    вчера в 18:33
    Потасовка из-за того, что Дзюба распустил свои шаловливые ручки?
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