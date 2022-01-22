Товарищеский матч «Зенита» закончился досрочно из-за потасовки

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вчера, 17:53

«Зенит» сыграл вничью с «Ботевом» (2:2) в товарищеском матче на зимних сборах.

Голами в составе питерского клуба отметились и . «Сине-бело-голубые» дважды пропустили с пенальти. Сначала одиннадцатиметровый реализовал , а после Маркиньос.

За 5 минут до конца матча началась потасовка между футболистами «Зенита» и «Ботева», после которой судья завершил встречу. Команды ушли с поля.