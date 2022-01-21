В раздевалке «Манчестер Юнайтед» начались проблемы из-за Роналду

Нападающий портит атмосферу в раздевалке «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, такая же ситуация у португальца была в «Ювентусе» в прошлом сезоне. Поведение Роналду описывается как «потенциально опасное для его товарищей по команде». Издание утверждает:

Некоторые из молодых игроков «Манчестер Юнайтед» считают, что с Роналду трудно найти общий язык, а источники предполагают, что Кавани, даже говоря на ломаном английском, является более объединяющим фактором внутри команды.

Во время пребывания Роналду в «Ювентусе» постоянно чувствовалось, что менее опытные игроки, такие как Пауло Дибала, чувствуют дискомфорт в присутствии Роналду.