ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2021/2022

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» начались проблемы из-за Роналду

сегодня, 21:45

Нападающий Криштиану Роналду портит атмосферу в раздевалке «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, такая же ситуация у португальца была в «Ювентусе» в прошлом сезоне. Поведение Роналду описывается как «потенциально опасное для его товарищей по команде». Издание утверждает:

Некоторые из молодых игроков «Манчестер Юнайтед» считают, что с Роналду трудно найти общий язык, а источники предполагают, что Кавани, даже говоря на ломаном английском, является более объединяющим фактором внутри команды.

Во время пребывания Роналду в «Ювентусе» постоянно чувствовалось, что менее опытные игроки, такие как Пауло Дибала, чувствуют дискомфорт в присутствии Роналду.

Все новости
Стало известно, почему Деспотович был переведён в дубль «Рубина»
Сегодня, 23:30 Комментарии0
Стоичков — Дембеле: «Сними футболку „Барселоны“ и уходи!»
Сегодня, 17:36 Комментарии6
Хави — о ситуации Дембеле: «Усман важен для „Барсы“, но это решение клуба»
Сегодня, 09:39 Комментарии17
Усман Дембеле: «Я не способен на жульничество»
Вчера, 19:57 Комментарии29
Газзаев — о ролике ЦСКА: «Правильно, что уволили тех, кто составлял это»
Вчера, 13:13 Комментарии15
Хачатурянц — о ролике ЦСКА про Языджи: «Это однозначно вредит бренду клуба»
Вчера, 10:51 Комментарии19
Сортировать
Все комментарии
Gelious
Gelious ответ Zhgoon (раскрыть)
сегодня в 23:22
А может просто не стоит вестись на левые издания? И что вы там про Ибрагимовича написали? Это он ссор не выносит? А сложно хотя бы просто новости с его тегом открыть за последние месяца два всего лишь? Или прошлые его всего лишь... драки на тренировке? Скажите честно, вы просто наугад написали все?
Gelious
Gelious
сегодня в 23:21
Мне особенно издание понравилось. Футбол-италия. Если бы было так, Атлетик уже написал бы об этом. Или МанчестерИвнинНьюс.
sash71
sash71 ответ 13 RUS (раскрыть)
сегодня в 23:16
Его даже Блаттер в своё время подколол (мы это называем немного погрубее).
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 23:13
Я в прямом смысле понял что он атмосферу (воздух)портит в раздевалке
13 RUS
13 RUS ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 23:10, ред.
Да потому что от Кристинки только и слышно: я буду до 50 лет , нет до 60-70 играть в футбол! А гному якобы слабо повторить? Месси всего добился, может и не заслуженно дали последний мяч не знаю, он на расслабоне как с Барсы ушёл, а тот всё ерепенится самолюб
13 RUS
13 RUS
сегодня в 23:07
Кдк у Кристинки начались...
Elliada
Elliada
сегодня в 23:07
Рангнику нужно поставить Роналду на место. Всё равно он временный тренер, что ему терять? А так игроки зауважают.
sash71
sash71 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 23:04
На том месте особо не отдохнёшь
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 23:01
"Кладёт своё драгоценное тело", чтобы лишний раз отдохнуть.
ABir
ABir
сегодня в 23:00
И с Дзюбой такая же хрень в Зените. Даже тренеру с ним не комфортно, не то что молодым игрокам
Сочный сочень
Сочный сочень ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 22:56
Думаю там и так из душевой постоянно слышны шлепки и стоны. Просто всем нравится и никто не жалуется
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:53
Верните мальчика маме на перевоспитание.
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 22:53
Достаточно посмотреть на прошлогодние результаты МЮ и на текущие
Сравнить их и сравнить изменения в составе по сравнению с прошлым сезоном и все становится понятно
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 22:53, ред.
В прошлом сезоне схема иная была это раз, во вторых Фернандеш играл под нападающим, раздавал пас, это два, в третьих рекорд по поставленным пенальтиь у МЮ, молчу о Оле тайме, в который забили пенальти после окончания матча, в четвёртых Погба был здоров и этот товарищ на букву Н нет, нет, а отдавал пасы куда надо ибо 2-ым номером МЮ могёт играть, плюс края в защите и близко не те как в прошлом сезоне, вот поэтому немец и хочет, заменить минимум троих,, Шоу, Магу, и Бисаку ибо сдали, в последнем случае тоже Роналду виноват?! P.S. Сейчас сменили схему, Фернандеш вроде играет слева и чуть ли в нападении, это Брэдфорд, при Ливерпуле и Ман.Сити они сыпались, ибо 4-2-2-2-2 в МЮ мало кот умеет играть, и могёт это осилить, а Фернандеш так тень отца Гамлета, в этой схеме....
sash71
sash71
сегодня в 22:51
Рамос в ПСЖ разлагает, КР7 вот в МЮ. Что то бывшие Реалисты не вписываются в коллективы после того как отыграли в Мадриде. А вот Месси не брызжет своей звёздностью в раздевалке и даже кладёт своё драгоценное тело под стенку во время пробития штрафного удара.
Zhgoon
Zhgoon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 22:50
Ничего удивительного. Звезды сами по себе не страшны, пока не начинают угасать. Вот тогда они губят все вокруг — где радиацией, где ударной волной.
Вон, «Барселона» после Месси как после урагана.
Рон, конечно, крутой игрок, но лучше уж сбалансированный состав, где все примерно равны, нежели один такой особенный с кучей титулов, ставящий под риск всю работу и даже авторитет тренера. Да, он будет забивать, вытаскивать матчи, но цена будет высока, а детоксикация команды после его ухода — еще болезненнее.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:50, ред.
скоро услышим,что не только в раздевалке проблемы с Роналду,НО и в Душевой.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 22:44, ред.
Че творит радужный ? какие дураки руководство у мю повелись на слухи агента радужного, что тот переходит в Мс,да лихо они развели их,теперь избавьтесь от него если можете, он то собирается играть до 40 лет, будут мучаться как юве.
Elliada
Elliada
сегодня в 22:43
Это давно не новость. Человек он так себе. Да и футболистом быть перестал года 3 назад.
faneng
faneng
сегодня в 22:43, ред.
Дыма без огня не бывает. Не надо было Сульшера убирать. Надо было Магуайера выгнать. Это Магуйар всё испортил начиная с октября месяца.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 22:43
А как так получилось, что эти лентяи и бездельники в прошлом сезоне выступали успешнее, чем в этом.. но уже с Роналду в составе)
Вроде состав особо не изменился, наоборот усилили, но результат ухудшился, один тренер уволен, другой не устраивает.
Мне кажется, что ставить одного игрока над остальными, это неправильно как минимум. В таком коллективе не будет гармонии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 22:43
Поэтому Ибрагимович лучше Роналду. Он может выкидывать выкрутасы о своей божественности на публике, порой на грани самоиронии, что говорит о силе характера человека, способного смеяться над собой.
При этом в команде Златан ведет себя как лидер и брат всей команды. Никого никогда не обвиняет, никого из команды не выживает, сор из избы не выносит. Даже то, как он подбадривает молодежь и обнимает их аки родной батя, во многом изменили атмосферу.
Кавани, кстати, из той же школы. Тихий, рассудительный, но все же игрок команды. В «Наполи» такой же был, хоть и являлся центральной звездой команды.
Футбол это командная игра. Как бы сильно ты не хотел побеждать, ты должен сначала победить себя.
particular
particular
сегодня в 22:33
У МЮ не только в раздевалке проблемы...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 22:31, ред.
Пора привыкнуть к нарциссизму Роналду, он везде пытается себя выставить лучше всех, а людей это бесит, отсюда и испорченная атмосфера. Даже если ты суперфутболист, нужно быть скромнее. Он может быть хороший человек в быту но с партнёрами ведёт себя чересчур высокомерно.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:29, ред.
Рон пришёл в дм где жил ранее, где тудяги, рвали и метали и билиь за герб , а сейчас только сменились жельцы, один Детей кормит, второй Шариками балуется, третий причёски два раза в неделю, четвёртый борзый за пределами клуба, а в защите проходной двор, остальные кто хотят играть, на банке, играют пешеходы которым за такие бабки плевать на котором они месте, естественно они не довольны миропорядок нарушает, старикан пусть и легенда, ведь при Оле такой фигни небыло, ибо тот тасовал игроков и и те играли как умели, с божьей помощью!
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 22:27
Вот тут согласен с Вами!
4RT
4RT
сегодня в 22:26
Зеркало всё время занято
lotsman
lotsman
сегодня в 22:24
Строит из себя супер звезду.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 22:21
Портит атмосферу? Уберите из питания фастфуд. Хотя это к Азару скорее.
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 22:21
Что за 3ню я прочитал сейчас
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100