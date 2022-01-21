В раздевалке «Манчестер Юнайтед» начались проблемы из-за Роналду

Нападающий Криштиану Роналду портит атмосферу в раздевалке «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, такая же ситуация у португальца была в «Ювентусе» в прошлом сезоне. Поведение Роналду описывается как «потенциально опасное для его товарищей по команде». Издание утверждает:
Некоторые из молодых игроков «Манчестер Юнайтед» считают, что с Роналду трудно найти общий язык, а источники предполагают, что Кавани, даже говоря на ломаном английском, является более объединяющим фактором внутри команды.
Во время пребывания Роналду в «Ювентусе» постоянно чувствовалось, что менее опытные игроки, такие как Пауло Дибала, чувствуют дискомфорт в присутствии Роналду.
При этом в команде Златан ведет себя как лидер и брат всей команды. Никого никогда не обвиняет, никого из команды не выживает, сор из избы не выносит. Даже то, как он подбадривает молодежь и обнимает их аки родной батя, во многом изменили атмосферу.
Кавани, кстати, из той же школы. Тихий, рассудительный, но все же игрок команды. В «Наполи» такой же был, хоть и являлся центральной звездой команды.
Футбол это командная игра. Как бы сильно ты не хотел побеждать, ты должен сначала победить себя.
При этом в команде Златан ведет себя как лидер и брат всей команды. Никого никогда не обвиняет, никого из команды не выживает, сор из избы не выносит. Даже то, как он подбадривает молодежь и обнимает их аки родной батя, во многом изменили атмосферу.
Кавани, кстати, из той же школы. Тихий, рассудительный, но все же игрок команды. В «Наполи» такой же был, хоть и являлся центральной звездой команды.
Футбол это командная игра. Как бы сильно ты не хотел побеждать, ты должен сначала победить себя.