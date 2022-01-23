Талалаев: «Футболисты „Ахмата“ прогрессируют, но делают это по-разному»

Главный тренер «Ахмата» в инстаграме опубликовал статистику своих игроков после товарищеского матча с польской «Лехией» (1:2).

Для кого-то футбол это голы и финты. А для кого-то — цифры. Вчера сыграли первый контрольный матч в межсезонье. Все хорошо, команда набирает форму. Ребята прогрессируют. Но делают это по-разному.

На фото показано количество интенсивных действий в минуту (рывки, обводки, борьба за мяч, удары, прыжки, изменения направлений, отборы). И анализируя эти показатели, можно понять, как молодой Иналкаев выдавил из состава Адуева, или почему Садулаев имеет мало времени в играх чемпионата.

Или как влияет коронавирус (Богосавац, Себайи, Харин только восстанавливаются после болезни). Бериша 4 месяца не играл из-за травмы плеча. И это только один из показателей.

Да и Янку показал рекордные показатели в эти 60 минут, учитывая всю работу за год! А может чудо случиться?!