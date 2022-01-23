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Талалаев: «Футболисты „Ахмата“ прогрессируют, но делают это по-разному»

вчера, 17:58

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в инстаграме опубликовал статистику своих игроков после товарищеского матча с польской «Лехией» (1:2).

Для кого-то футбол это голы и финты. А для кого-то — цифры. Вчера сыграли первый контрольный матч в межсезонье. Все хорошо, команда набирает форму. Ребята прогрессируют. Но делают это по-разному.

На фото показано количество интенсивных действий в минуту (рывки, обводки, борьба за мяч, удары, прыжки, изменения направлений, отборы). И анализируя эти показатели, можно понять, как молодой Иналкаев выдавил из состава Адуева, или почему Садулаев имеет мало времени в играх чемпионата.

Или как влияет коронавирус (Богосавац, Себайи, Харин только восстанавливаются после болезни). Бериша 4 месяца не играл из-за травмы плеча. И это только один из показателей.

Да и Янку показал рекордные показатели в эти 60 минут, учитывая всю работу за год! А может чудо случиться?!

Ранее сообщалось, что «Ахмат» ведёт переговоры по игрокам «Руха» и молодёжки «Шахтёра».

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:53
Игроки разные,прогрессируют по разному
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:10
время покажет как начнётся футбольный сезон.
Успехов фк "АХМАТ"!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:02
Это понятно.
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