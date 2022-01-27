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Московский «Кайрат» арендовал нападающего ЦСКА Жиронкина

вчера, 18:48

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что нападающий Виталий Жиронкин переходит в аренду в московский «Кайрат».

Воспитанник «армейцев» Виталий Жиронкин, который первую половину сезона-2021/22 провел на правах аренды в астраханском «Волгаре», завершит сезон в другой команде.

По обоюдному согласию ПФК ЦСКА и «Волгарь» расторгли арендное соглашение. Оставшуюся часть сезона Виталий проведет в московском «Кайрате».

В ФНЛ-1 Жиронкин сыграл за «Волгарь» 10 матчей, в которых забил 1 гол.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:46
Московские Кайрат и Арарат... Пахтакора с Нефтчи в Москве нет случайно?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:01
Впервые слышу про московский Кайрат.
minai
minai
вчера в 19:21
Московский .. кто?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:15, ред.
Сначала московский "Арарат", теперь московский "Кайрат". Следующими будут московские "Боруссия" и "Химнасия де Хухуй»?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:03
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:56
    Хитёр бобёр,в Москву сачковать возвращается! Сошлите его в главный "Кайрат"!
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 18:55
    Ну и хорошо!
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 18:53
    Главное играть а не сидеть, а там может и в нормальный клуб куда-нибудь можно будет пристроить.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:49
    Ох Жиронкин теперь оторвётся по полной!
    beefs
    beefs
    вчера в 18:49
    все равно хоть практика будет...
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