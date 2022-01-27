Московский «Кайрат» арендовал нападающего ЦСКА Жиронкина

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что нападающий Виталий Жиронкин переходит в аренду в московский «Кайрат».
Воспитанник «армейцев» Виталий Жиронкин, который первую половину сезона-2021/22 провел на правах аренды в астраханском «Волгаре», завершит сезон в другой команде.
По обоюдному согласию ПФК ЦСКА и «Волгарь» расторгли арендное соглашение. Оставшуюся часть сезона Виталий проведет в московском «Кайрате».
В ФНЛ-1 Жиронкин сыграл за «Волгарь» 10 матчей, в которых забил 1 гол.
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