Московский «Кайрат» арендовал нападающего ЦСКА Жиронкина

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что нападающий переходит в аренду в московский «Кайрат».

Воспитанник «армейцев» Виталий Жиронкин, который первую половину сезона-2021/22 провел на правах аренды в астраханском «Волгаре», завершит сезон в другой команде.