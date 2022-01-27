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Кучаев: «Очень рад, что оказался в „Рубине“»

сегодня, 13:11

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мыслями о своем переходе в «Рубин» на правах аренды до конца сезона.

Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича (Слуцкого — прим.), его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения. Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА. Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:27
Жаль, так и не вышел на прежний уровень после травмы.
makkie
makkie
сегодня в 13:58
В Рубине сейчас тоже не всё в порядке с игрой.
Не получилось бы так, что и в Казани Кучаев бы оказался на лавке.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:35
Вернулся на этот раз в Рубин.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 13:33
Забавно получается.Действующий игрок Цска,рад свалить из клуба.На возвращение видно не расчитывает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:31
Лишь бы на скамейку не задвинули.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:20
ЛВС сможет вернуть Косте былые кондиции , иначе не звал бы.
m5azq7ks688e
m5azq7ks688e
сегодня в 13:19
Покажи Лёньке, что он в тебе не ошибся
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:19
Костя больше рад Леониду Викторовичу чем Рубину.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:14
Удачи тебе и прояви себя!
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