Кучаев: «Очень рад, что оказался в „Рубине“»

Полузащитник ЦСКА поделился мыслями о своем переходе в «Рубин» на правах аренды до конца сезона.

Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича (Слуцкого — прим.), его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения. Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА . Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия.