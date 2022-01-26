«Рубин» арендовал Кучаева

Пресс-служба ЦСКА объявила, что хавбек команды Константин Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды.
ПФК ЦСКА и казанский клуб договорились о переходе российского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
Перед уходом в аренду Кучаев продлил контракт с ПФК ЦСКА до конца сезона-2023/24.
Желаем Константину успехов в Казани!
Сейчас у ЦСКА в составе 2 вратаря + 8 защитников + 5 полузащитников + 5 игроков атаки, т.е. как раз 20. Лишних нет. С арендными придется решать летом.
Сейчас у ЦСКА в составе 2 вратаря + 8 защитников + 5 полузащитников + 5 игроков атаки, т.е. как раз 20. Лишних нет. С арендными придется решать летом.
Более того, готов рискнуть репутацией человека, понимающего в футболе, что к концу сезона Фукс станет одним из лучших в РЛ в своем амплуа. Думаю не ошибусь. Своим мнением делюсь. никому не навязываю.
Более того, готов рискнуть репутацией человека, понимающего в футболе, что к концу сезона Фукс станет одним из лучших в РЛ в своем амплуа. Думаю не ошибусь. Своим мнением делюсь. никому не навязываю.