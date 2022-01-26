«Рубин» арендовал Кучаева

Пресс-служба ЦСКА объявила, что хавбек команды перешел в «Рубин» на правах аренды.

ПФК ЦСКА и казанский клуб договорились о переходе российского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.



Перед уходом в аренду Кучаев продлил контракт с ПФК ЦСКА до конца сезона-2023/24.



Желаем Константину успехов в Казани!