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«Рубин» арендовал Кучаева

вчера, 20:06

Пресс-служба ЦСКА объявила, что хавбек команды Константин Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды.

ПФК ЦСКА и казанский клуб договорились о переходе российского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Перед уходом в аренду Кучаев продлил контракт с ПФК ЦСКА до конца сезона-2023/24.

Желаем Константину успехов в Казани!

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 00:35
Удачи в Казани.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 00:17
Неудивительно, Слуцкий знает всех тех игроков кто в ЦСКА, знает на что они способны. Вот и собирает банду свою. Любопытно будет посмотреть как и чего он хочет и чего добьется. Думаю успехи у Рубина должны быть. Но опять же все зависит от руководства.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:21
Будем надеяться , что Слуцкий сможет вернуть парню прежние кондиции.
протон
протон
вчера в 22:40
Рубин всё никак не успокоится, что они Сутормина за 50 тысяч купили, в надежде навариться, а их вынудили за такую же сумму его и продать.
DAD81
DAD81
вчера в 22:26
Конечно, Костя сильно сдал со времени дебютного сезона. В начале прошлого чемпионата был всплеск, когда забивал и тащил команду, но это время быстро прошло. Решение руководства поддерживаю. Негоже держать на лавке молодого игрока. Практики в ЦСКА в достаточном количестве, с учетом приобретений, у него не будет. Кроме того, подвержен травмам и менее работоспособен в сравнении с Обляковым и Зайнутдиновым, например. Удачи, Костя! Спасибо за игру!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 22:14
Ещё один всадник без головы, каких у коней, как овеса в амбаре). Куда бежит? Зачем бежит? Мозг отстаёт от ног).
Пепс
Пепс
вчера в 22:08
Не знаю кто таков, в деле ещё не видал.... Ну, вэлкам... Доказывай))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:02
Неужели он слабее Облякова
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:40
Может под руководством ЛВС Костя воспрянет и проявит себя так же как начинал в основе ЦСКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:23, ред.
Травма подкосила Костю, а до неё он смотрелся не хуже Головина и в защите и в нападении. Долго восстанавливался, увы, так и не стал прежним. В ЦСКА сейчас игроков его амплуа достаточно, аренда для его хорошо, тем более в Рубин (Слуцкий его способности знает ). Удачи Кости.
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 21:14
Если в цска часто полировал скамейку, то сомневаюсь, что в Рубине выстрелит. Скорее станет вторым Игнатьевым.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:03
Больше будет игрового времени.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:02
Насчет Гайча соглашусь полностью. А вот насчет Фукса у меня другое мнение. Да он не играл год. придя в ЦСКА за 12 млн. Для сравнения Малком пришел в Зенит за 40 млн и не играл 8 месяцев. Сопоставимые сроки, при несопоставимых деньгах. Далее. Я внимательно наблюдаю за Фуксом постоянно. У него прекрасная школа, отличные физические данные. глядя на его игру на тренировках и в последнем матче, могу отметить, что он выглядел на голову сильнее Дивеева. Могу предположить, или даже утверждать, что в этом сезоне он усадит на лавку либо защитника сб. Словении Бийола, либо защитника сб. России Дивеева, если только Леша не перейдет на 3 ЦЗ.
Более того, готов рискнуть репутацией человека, понимающего в футболе, что к концу сезона Фукс станет одним из лучших в РЛ в своем амплуа. Думаю не ошибусь. Своим мнением делюсь. никому не навязываю.
sv_1969
sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 20:52
Ну не в Зените же увидит! Он только там видео может увидеть и оргии в раздевалках!
drug01
drug01
вчера в 20:52
Теперь он пойдет в гору!!!!
1 984
1 984
вчера в 20:50
Удачи в новом клубе.
YVG
YVG
вчера в 20:25
Хоть в Рубине увидит что такое футбол.
particular
particular
вчера в 20:15, ред.
Вот и Кучу пододвинули... Чувствуется, что кучерявый стратег ещё натворит дел...
Под Фукса и Гайча тоже место расчищали, а потом дыры затыкали...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:15
Просто при появлении в составе команды Юсуфа и Медины. шансы Кучаева играть становятся минимальными. При этом надо иметь в виду, что любой серьезный клуб должен иметь глубину состава, т.е минимум 18 полевых и два вратаря в обойме.
Сейчас у ЦСКА в составе 2 вратаря + 8 защитников + 5 полузащитников + 5 игроков атаки, т.е. как раз 20. Лишних нет. С арендными придется решать летом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:13
Лёня в ЦСКА видит силу, он с этим клубом трижды завоевал золото и выходил в четвертьфинал ЛЧ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:07
Леня потихоньку делает из Рубина ЦСКА.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:07, ред.
Ну и слава богу, может для Рубина принесёт пользу.
Ещё бы Облякова и Чалова с Васиным забрали.
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