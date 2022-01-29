Азмун: «Все колхозные фанаты „Зенита“ навсегда в моём сердце».

Форвард «Зенита» Сердар Азмун ответил одноклубнику Магомеду Оздоеву, который пожелал ему удачи в «Байере».
Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце.
Стоит отметить, что Азмуну нравится слово «колхоз», которое он регулярно использует на тренировках.
— Кокорин как-то в шутку называл вас колхозником. Вы и сами очень любите слово «колхоз». Почему именно его? — вопрос Азмуну.
— Моя семья — из маленького городка, так что у меня особые чувства к слову «колхоз». Но это не оскорбление, а наоборот. Все думают, что «колхоз» — это что-то типа «деревенщина», и сами вкладывают в него оскорбительный смысл, но для меня совсем не так! Это значит «скромный». Простой парень, не распальцованный. Вот Жирков для меня — настоящий пример для подражания. Он ведет себя тихо, скромно, спокойно работает.
Молодец Сердар ты добрый и доброжелательный молодой парень, удачи тебе во всём. «Мы – колхоз, мы любим красивые и правильные идеи»
— Кокорин как-то в шутку называл вас колхозником. Вы и сами очень любите слово «колхоз». Почему именно его? — вопрос Азмуну.
— Моя семья — из маленького городка, так что у меня особые чувства к слову «колхоз». Но это не оскорбление, а наоборот. Все думают, что «колхоз» — это что-то типа «деревенщина», и сами вкладывают в него оскорбительный смысл, но для меня совсем не так! Это значит «скромный». Простой парень, не распальцованный. Вот Жирков для меня — настоящий пример для подражания. Он ведет себя тихо, скромно, спокойно работает.
Молодец Сердар ты добрый и доброжелательный молодой парень, удачи тебе во всём. «Мы – колхоз, мы любим красивые и правильные идеи»
Поверьте Азмуна не забудут, а "колхоз" теперь будут непосредственно употреблять к питерскому клубу
Поверьте Азмуна не забудут, а "колхоз" теперь будут непосредственно употреблять к питерскому клубу