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Азмун: «Все колхозные фанаты „Зенита“ навсегда в моём сердце»

сегодня, 10:47

Форвард «Зенита» Сердар Азмун ответил одноклубнику Магомеду Оздоеву, который пожелал ему удачи в «Байере».

Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце.

Стоит отметить, что Азмуну нравится слово «колхоз», которое он регулярно использует на тренировках.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 19:06
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 18:43
    Колхоз и совхоз-это хорошо! А плохо,это когда ЗАО,ООО и ЧП.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 17:38
    Ну "колхоз" и колхоз... Это слово, как и "работяга", фактически приравняли к оскорблению члены КООП "Озеро", которые всех в бизнес отправляют желая хорошего настроения
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    сегодня в 15:34
    Уже молодец, что не только матерные слова выучил. А к месту или не к месту не так важно.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 13:48, ред.
    Это же прямое оскорбление зенитовских...)) колхозные , а мы то их газовыми считали...) Но Азмуну виднее помучевшись в их среде...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:35, ред.
    Азмун: «Все колхозные фанаты „Зенита“ навсегда в моём сердце».
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 13:29
    Где он жечь будет? Он весьма посредственный игрок. А на фоне РПЛ, даже Дзюба иногда выделяется…
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 13:22
    Ну что тут еще добавить?
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:42
    Колхозные фанаты - какое-то неправильное определение.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 12:28
    Откуда ему знать что такое колхоз,и смысл его он до конца не понимает
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:12
    Давай Азмунище,езжай и жги!
    Rattlehead
    Rattlehead
    сегодня в 11:58
    Хорошее слово. За оскорбление его могут принимать только кулацкие и прочие враждебные элементы.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 11:55
    Наверное хотел сказать "культурные")))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:54
    Азмун такой добрый иногда кажется, но мы знаем какие подлости иногда он на поле делает
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 11:39
    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью рассказал, почему любит употреблять в речи русское слово «колхоз».

    — Кокорин как-то в шутку называл вас колхозником. Вы и сами очень любите слово «колхоз». Почему именно его? — вопрос Азмуну.

    — Моя семья — из маленького городка, так что у меня особые чувства к слову «колхоз». Но это не оскорбление, а наоборот. Все думают, что «колхоз» — это что-то типа «деревенщина», и сами вкладывают в него оскорбительный смысл, но для меня совсем не так! Это значит «скромный». Простой парень, не распальцованный. Вот Жирков для меня — настоящий пример для подражания. Он ведет себя тихо, скромно, спокойно работает.
    Молодец Сердар ты добрый и доброжелательный молодой парень, удачи тебе во всём. «Мы – колхоз, мы любим красивые и правильные идеи»
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 11:28
    Азмун там доживет до переезда в Байер
    stanichnik
    stanichnik ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    сегодня в 11:15
    Доброго Здоровья!
    Поверьте Азмуна не забудут, а "колхоз" теперь будут непосредственно употреблять к питерскому клубу
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 11:11
    Скоро о нем забудут.
    протон
    протон
    сегодня в 11:09
    У Азмуна любимое слово на русском "колхоз", он всех так называет. Не нужно искать тут скрытых смыслов, всё намного прозаичнее.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 11:07
    В Зените остался багаж Широкова)...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 11:06
    Тем не менее Азмун назвал всё своими именами, ждём реакции от гены и мишани.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:04
    Теперь немчуру такому слову научит...
    Baggio R.
    Baggio R.
    сегодня в 11:04
    Теперь понятно, почему Дзюба надел костюм Дэдпула 🤣
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:03
    Недолго запомнит
    4RT
    4RT
    сегодня в 10:54
    Отлично сказано 😁
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 10:53
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