Азмун: «Все колхозные фанаты „Зенита“ навсегда в моём сердце».

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сегодня, 10:47

Форвард «Зенита» ответил одноклубнику Магомеду Оздоеву, который пожелал ему удачи в «Байере».

Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце.

Стоит отметить, что Азмуну нравится слово «колхоз», которое он регулярно использует на тренировках.