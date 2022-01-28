Бывшие футболисты «Динамо» поздравили Шунина с днём рождения

Пресс-служба «Динамо» показала, как бывшие игроки команды поздравили голкипера Антона Шунина с днем рождения.
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Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdynamo)
Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdynamo)
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