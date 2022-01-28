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Бывшие футболисты «Динамо» поздравили Шунина с днём рождения

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:07
Будь здоров Антоха !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:01
Молодцы,не забывают.
1 984
1 984
сегодня в 12:44
Присоединяюсь к поздравлениям!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:30
Присоединяюсь к поздравлениям!
Capral
Capral
сегодня в 11:34
Антон достоин Уважения!!! Столько лет в Динамо!!! Здоровья тебе, Антоха, и главное- без травм!!!
beefs
beefs
сегодня в 11:24
всего наилучшего, с днюхой!!!
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 11:03
Кураньи и Уилкшир не забыли, молодцы!
kasyak7
kasyak7
сегодня в 10:53
С днём варенья.
4snx5psj3vsw
4snx5psj3vsw
сегодня в 10:47
Присоединяюсь к поздравлениям.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:47
Здоровья и успехов с Динамо, Капитан!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:32
С днём Рождения Антон!!!
Здоровья и спортивного долголетия!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:29
Здоровья и успехов
ОПС
ОПС
сегодня в 10:14
С юбилеем!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:13
Присоединяюсь к поздравлению.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:10
М днём рождения
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