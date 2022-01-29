Камерун вышел в полуфинал Кубка Африки, обыграв Гамбию

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вчера, 21:08

Сборная Камеруна обыграла команду Гамбии в матче 1/4 финала Кубка африканских наций со счетом 2:0.

Оба гола за камерунскую сборную забил Карл Токо-Экамби.

В полуфинале Камерун встретится с победителем матча между Египтом и Марокко.