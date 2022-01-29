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Камерун вышел в полуфинал Кубка Африки, обыграв Гамбию

вчера, 21:08
ГамбияЛоготип футбольный клуб Гамбия0 : 2Логотип футбольный клуб КамерунКамерунМатч завершен

Сборная Камеруна обыграла команду Гамбии в матче 1/4 финала Кубка африканских наций со счетом 2:0.

Оба гола за камерунскую сборную забил Карл Токо-Экамби.

В полуфинале Камерун встретится с победителем матча между Египтом и Марокко.

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Все комментарии
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сегодня в 04:32
Камерун с победой.
протон
протон
сегодня в 00:27
Судья ппц. Куча замен, два раза бегал смотреть вар, расщедрился на 4 минуты и дал свисток на 3.40 с
чем-то. Их реально бьют чтоль за добавленное время) Ну а так - заслуженная победа. Отлично оборонялись и бодро бежали в атаку буркинийцы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:48
Фаворит одержал победу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:31
Всё как и должно было быть, без сенсации.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:29
Тут сенсации не случилось.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:16
Ничего удивительного
shlomo
shlomo
вчера в 21:14
Ожидаемый результат
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