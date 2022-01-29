Камерун вышел в полуфинал Кубка Африки, обыграв Гамбию

Сборная Камеруна обыграла команду Гамбии в матче 1/4 финала Кубка африканских наций со счетом 2:0.
Оба гола за камерунскую сборную забил Карл Токо-Экамби.
В полуфинале Камерун встретится с победителем матча между Египтом и Марокко.
Сборная Камеруна обыграла команду Гамбии в матче 1/4 финала Кубка африканских наций со счетом 2:0.
Оба гола за камерунскую сборную забил Карл Токо-Экамби.
В полуфинале Камерун встретится с победителем матча между Египтом и Марокко.
чем-то. Их реально бьют чтоль за добавленное время) Ну а так - заслуженная победа. Отлично оборонялись и бодро бежали в атаку буркинийцы.
чем-то. Их реально бьют чтоль за добавленное время) Ну а так - заслуженная победа. Отлично оборонялись и бодро бежали в атаку буркинийцы.