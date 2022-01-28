«Динамо» проиграло софийскому ЦСКА в товарищеском матче

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вчера, 19:07

«Динамо» проиграло ЦСКА из Софии (1:3) в товарищеском матче на зимних сборах.

После первого тайма московский клуб уступал со счётом 0:2. Во второй половине игры Иван Ордец с передачи Арсена Захаряна сумел отыграть один мяч. Однако в концовке встречи болгарский клуб забил третий гол в ворота «Динамо» — 1:3.

В другом товарищеском матче «Спартак» не сумел удержать преимущество в два мяча.