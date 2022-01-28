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«Динамо» проиграло софийскому ЦСКА в товарищеском матче

вчера, 19:07

«Динамо» проиграло ЦСКА из Софии (1:3) в товарищеском матче на зимних сборах.

После первого тайма московский клуб уступал со счётом 0:2. Во второй половине игры Иван Ордец с передачи Арсена Захаряна сумел отыграть один мяч. Однако в концовке встречи болгарский клуб забил третий гол в ворота «Динамо» — 1:3.

«Динамо» проиграло софийскому ЦСКА в товарищеском матче

В другом товарищеском матче «Спартак» не сумел удержать преимущество в два мяча.

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Все комментарии
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 01:32
Так это когда они в Филях играли по номерам их различали, а в Динамо-то он, кажется, ни одного матча не провёл
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 01:29, ред.
А у меня как-то, ещё школьником, был случай- довелось на Динамо рядом с полем с Андрюхой Якубиком поручкаться, так такое чувство было, будто
до бога дотронулся, во времена были..))
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
Я видел Точилу совсем рядом на турнире ВТБ спорт пати - футбольный турнир динамовских фанатов и болельщиков еще в Манеже (старом).
Вот прям стоял и смотрел на него метров с пяти. (поле делили на 4 площадки, он играл в числе приглашенный Юрой Прокурором ветеранов)
Я реально удивился, он тогда только только закончил, форма отличная а с мячем... мама моя, я офигел. Вообще блин никак:))) Ну ему то по жизни всегда лишь надо было выгрызать и отдавать ближнему, или бежать сломя голову по флангу в надежде пи.дануть куда нибудь по опаснее в свалку:)
Хотя помню Зениту и ОСОБЕННО Алании он замарадонил, было!
Тоже в качестве лирического:)
gentlewolf
gentlewolf ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 01:09
Да, и Точила был последним из таких игроков кого можно было назвать игроком одной команды. 1 год в асмарале и попытки по моему Зенита его вытащить - не в счет. После остался один Шунин... Но он игрок иного амплуа и характера.
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
сегодня в 01:05
Вот Михаил не отложился в памяти.
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 01:03
Так и Мишка тоже, они ж близнецы..
Фиг отличить было, особенно на поле, только по номерам..)
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
сегодня в 01:00
Василия помню, светло-рыжий был:)
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 00:53, ред.
А вот кстати, раз речь зашла о Новикове..

С ним в команде играл Васька Каратаев, так вот я с ним и его братом попылил
в детстве за вторую команду мальчиков СК Фили в чемпионате Москвы, они как раз от нас в Динамо и ушли..
Маленькие были оба, совсем крошечные, но играли оба жутко хорошо, просто на загляденье, только вот карьеры не очень задались почему-то у них..
Васька хоть поиграл какое-то время, и временами даже неплохо, хотя потенциал свой полностью, кмк, далеко не раскрыл.
А Мишку чего-то совсем не было видно, так и не заиграл, не знаю почему..

Это я так уже, в виде лирического отступления..)
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:50
Ну все трое были хороши в единоборствах, хотя Савдунина я тоже не видел. Говорили что он жесткий был как каленый штык. Это их и объединило в мой рейтинг, тем более что судя по всему каждый мог и врезать:)
Точилин дрался, даже признал это, Савдунин в Англии по воспоминаниям "выходил" с Бесковым, Автоген был бивнем на поле.
Мне кажется тоже мог втащить:)
Три лидера команд, не помню Новиков выводил с повязкой? Вроде да? Точила и Савдунин точно.
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 00:31
Ну, Савдунина-то я не видел, он закончил я ещё не родился.
Хотя ты меня несколько озадачил, он же не защем был..
По рассказам отца помню, что у него был хороший удар, в т.ч. дальний.
Но вообще, отец, когда рассказывал, больше упирал на Мамедова
и Мамыкина, хотя это, возможно, вкусовщина у него была, щас трудно сказать..

А из Точилы и Автогена выберу, пожалуй, последнего.
У Точилина, на мой взгляд, была слабая техника, от него мяч частенько отскакивал.
Оно защу вроде бы сильно и не надо, но какой-то уровень должен всё же быть,
у Точилы он был, кмк, слабоват. Хотя трудился он нормально.

Новиков тоже не спиноза, но всё же сильнее и уровнем повыше.
Ну и жёсткость на зависть, я уважаю жестких дефов (но не грубых), Блохин даже где-то болтал, что иногда его против Новикова чуть ли не палкой на поле выгоняли..)
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
А можно тест тебе?
Вот выбери:
-Точилин А.В.
-Новиков А.В.
-Савдунин В.Г.

Просто интересно. Если объяснишь приоритет - еще лучше.
Кстати если кто из динамиков готов поучаствовать в тесте - приветствую.
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
Не-не, исключительно Динамо, всё остальное только из любви к искусству, ну и за сборную отчасти, по инерции из детства, особенно если там есть динамовцы).
Хотя футбола смотрю много (бывает и в Кубок Турции залезу, или чемпионат Мексики, просто чтоб видеть уровень) и могу иногда притапливать за отдельных игроков и тренеров.

Одно время часто и подолгу бывал в Лиссабоне, частенько ходил там на футбол
и до сих пор от души переживаю за Ислама Слимани, он тогда в Спортинге играл, а потом ему безобразно сломали карьеру, вынудив к бестолочному переходу в Лестер..
Это был сезон 15/16, я тогда как бы отпаивался его игрой от пути Динамо на вылет)
Спортинг играл так (хоть чемпионом и не стал), что никакие Барсы/Реалы/Баварии были не нужны..

Люблю понтореза Ибру, Паоло Мальдини, Рауля, безгранично уважаю ГТ Порту Сержио Консейсау и считаю его одним из лучших тренеров современности..

Да много кого можно ещё назвать, футбол штука мощная и красивая,
но в принципе- только Динамо)
За Динамо бурно топили мой дед и отец с дядькой, его братом. За кого мне было ещё болеть..)
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Я хотел тебя спросить, ты кроме Российского первенства и уровня сборных за что то топишь? Может чемп какой Европейский, например Италия или Испания? Потому что в профиле твое только ДМ и сборные, но вот ты рассказал про внезапную страсть к 3 лиге румынского первенства)?
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 21:51
Да уж, есть такое, Шварцу делать что-то надо с этим..

Меня вот особенно разочаровывает Евгеша. Ему бы побороться за себя, поконкурировать, а он остановился, варёный какой-то и агентов по клубам гоняет.
С такими морально-волевыми он и в другом месте не заиграет, а так хорошо всё начиналось. Молодой гвардеец, здоров как бык, играй-не хочу..
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:30
Фигово. Бальба в сборной котируется ниже всех местных непопулярных в Европе ЦЗ. Орда при всем уважении, слабее. И сырки на закуску. Не комплект в центре защиты. Я налеялся что Саба талант типа.
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 21:25
Конечно помню)
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 21:23
Ага, он совсем сырой, ещё сырее отсыревшего Евгеши..
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:20, ред.
Ну у нас тоже был лубочный футбол, динамовский. Помнишь пару матчей играли в Химках не на Арене а на маленьком стадиончике где прям рядом с полем церквушка стоит? И во время матча колокольный благовест изливает)))
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:17
Сазонов совсем не тянет, получается?
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 21:16
Я как-то года три назад случайно пристрастился к румынскому пердиву..)
Там интереснейший сезон тогда оказался, с румынской же вышкой вообще не сравнить. Просмотрел довольно много матчей..

И вот в некоторых из них- на фоне отличного футбола, вокруг лавочек у кромки
(трибун нет)- собаки бегают, козы пасутся, на поле забредают..
Лепота такая деревенская)))
gentlewolf
gentlewolf ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 21:16
Не допустят к нам кота
Нет у котика кода.
санек002
санек002 ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:55
БУДУШШИЙ ИГРОК СОФИЙСКОГО ЦСКА
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:51
Не страшно в товарняке проиграть, а выявить все ошибки, разобрать их и устранить.
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:51, ред.
Кот искал трансфера в РФ?:)
steelhead
steelhead
вчера в 20:48
Да, таких бы болел, как кот, в мск завезти. А то ......
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:38
Вот Так Барсик
1bear
1bear
вчера в 19:51
товарняк , но тревожно
lotsman
lotsman
вчера в 19:50
Это всего лишь тренировочный матч.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:46
Слабовато сыграли.
баск
баск ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:31, ред.
Да ладно, это только до перерыва в основном резервисты были, хотя и с участием
Шимы, Фомы, Тюки и Варелы.
А после перерыва и Заха вышел, и Макар, и Федька, и Скопа с Ордой.
Могли бы и поприличнее сыграть.
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