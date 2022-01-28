«Динамо» проиграло софийскому ЦСКА в товарищеском матче

«Динамо» проиграло ЦСКА из Софии (1:3) в товарищеском матче на зимних сборах.
После первого тайма московский клуб уступал со счётом 0:2. Во второй половине игры Иван Ордец с передачи Арсена Захаряна сумел отыграть один мяч. Однако в концовке встречи болгарский клуб забил третий гол в ворота «Динамо» — 1:3.
В другом товарищеском матче «Спартак» не сумел удержать преимущество в два мяча.
Была лишь пара интересных эпизодов- стандарт с ударом головой Евгеши (чуть промазал), да Мазурин немного раньше создал себе момент и мог забивать,
но не вышло.
В свои же привезли себе сами оба мяча, сначала Сулик, потом Саба.
Эхх, молодежжжь..
Во втором вышли люди посерьёзнее и дело поехало веселее- и игру поначалу забрали, и циферки на табло чуть подрихтовали.
Но в последние минут 20 заснули и эти, а под занавес Орда и Саба проспали игрока перед штрафной и выпустили его одного на ворота.
В целом, болгары выглядели заметно более стройно и осмысленно, были точнее в передачах. Грубили только вот многовато, будто это и не товарняк вовсе, зачем- непонятно.
Возможно, именно этим наших молодых в первом тайме и подавили..
Ну а наши, похоже, ещё празднуют катарскую историю)
Правильный получился душик, холодненький и своевременный.
ЗЫ.
А кошак турецкий на картинке неспроста- два раза его по ходу матча в поле ловили, прикольный чувак, уходить категорически не хотел)))
Была лишь пара интересных эпизодов- стандарт с ударом головой Евгеши (чуть промазал), да Мазурин немного раньше создал себе момент и мог забивать,
но не вышло.
В свои же привезли себе сами оба мяча, сначала Сулик, потом Саба.
Эхх, молодежжжь..
Во втором вышли люди посерьёзнее и дело поехало веселее- и игру поначалу забрали, и циферки на табло чуть подрихтовали.
Но в последние минут 20 заснули и эти, а под занавес Орда и Саба проспали игрока перед штрафной и выпустили его одного на ворота.
В целом, болгары выглядели заметно более стройно и осмысленно, были точнее в передачах. Грубили только вот многовато, будто это и не товарняк вовсе, зачем- непонятно.
Возможно, именно этим наших молодых в первом тайме и подавили..
Ну а наши, похоже, ещё празднуют катарскую историю)
Правильный получился душик, холодненький и своевременный.
ЗЫ.
А кошак турецкий на картинке неспроста- два раза его по ходу матча в поле ловили, прикольный чувак, уходить категорически не хотел)))