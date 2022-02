«Эвертон» объявил о подписании Алли из «Тоттенхэма»

«Эвертон» объявил о подписании полузащитника «Тоттенхэма» .

Контракт с 25-летним хавбеком подписан до июня 2024 года. СМИ сообщали, что Алли перейдет в «Эвертон» бесплатно. Мерсисайдцы заплатят за него 12 млн евро после того, как он проведет 20 матчей в их составе. С учетом возможных бонусов сумма сделки может достичь 35-45 млн евро.

Алли выступал за «Тоттенхэм» с 2015 года.

Here’s Dele Alli signing with Everton from Tottenham together with his agents after crazy #DeadlineDay. 🔵 #EFC



▪️ Initial free transfer

▪️ Contract until 2024

▪️ €12m after 20 games

▪️ Add ons around €35/40m depending on player/team performances



…that's all folks. 😀👌🏻