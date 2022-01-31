Первый супертрансфер новых хозяев «Ньюкасла». Подписали хавбека сборной Бразилии, которого сравнивают с Де Брюйне

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вчера, 21:31

Бруно Гимараес — теперь «сорока».

Предыстория

Бруно Гимараес из тех футболистов, чей прогресс был предугадан, когда он еще был юнцом. А первая большая драка за бразильца развернулась два года назад: в Европу Бруно были готовы перевезти «Атлетико» и «Бенфика», но известных знатоков южноамериканского рынка опередил «Лион», заплативший «Атлетико Паранаэнсе» 20 миллионов евро. Также в 2020-м писали, что бразильский клуб претендует на 20% от суммы последующей продажи Гимараеса.

Полузащитник как будто вообще не почувствовал, что сменил команду, страну и континент — без каких-либо рефлексий заиграл во Франции, моментально превратился в ключевого игрока «Лиона». В 2020-м Бруно получил дебютный вызов в сборную Бразилии, за которую незамедлительно дебютировал, а в 2021-м стал олимпийским чемпионом в Токио, отыграв футбольный турнир в полном объеме на позиции опорного полузащитника.

Международные успехи тоже сказались на стоимости Гимараеса, хотя на первый план вышли класс и стабильность: «Ньюкасл» заплатил «Лиону» 42 млн евро сразу и еще 8 может отдать в качестве бонусов. «Сорок» ругают за хаотичные трансферы и переплаты, но конкретно эта сделка выглядит вполне адекватно.

Особенный трансфер для «Ньюкасла»

У «Ньюкасла» есть временный консультант по трансферам Ник Хаммонд, но в ожидании спортивного директора дирижирует в основном Эдди Хау. Приглашение Вуда, Триппьера и Таргета — точно его идеи, а вот с Гимараесом, кажется, кто-то подсказал и помог договориться. Переговоры даются «Ньюкаслу» непросто, ведь футболисты понимают, что зимой «сороки» набирают команду для борьбы за выживание, а летом могут заменить нынешних новичков более солидными ребятами, ведь есть деньги и желание их тратить.

Новозеландец Вуд — подходящий парень на острие атаки для борьбы за сохранение прописки в АПЛ , попутно ослабили конкурента, вытащив из «Бернли» самого результативного игрока в истории. Но Крис в лучшем случае останется в резерве, когда «Ньюкасл» поработает локтями на летнем трансферном рынке. А вот Гимараес — точно не однодневка, вокруг бразильца «сороки» собираются строить полузащиту не только в этом, но и в следующих сезонах, когда неизбежное обновление смоет ребят вроде Шелви и Вуда. Бруно — первая стратегическая ставка «Ньюкасла».

№39 и сравнения с Кевином Де Брюйне

- За «Ньюкасл» Бруно будет играть под 39-м номером, как и в «Лионе». Если центральный полузащитник предпочитает не «пятерку», «шестерку» или «восьмерку», а что-то необычное или двузначное, скорее всего, за этим кроется какая-то нетривиальная история. Гимараес из небогатой семьи, он вырос в Рио-де-Жанейро, где его папа на протяжении 20 лет водил такси по 39-му маршруту. Теперь сын играет в футбол под этим номером.

- После победы бразильцев на Олимпиаде в Токио главный тренер национальной сборной Тите сравнил Бруно Гимараеса с Кевином Де Брюйне:

Я рад, что появляются такие парни. Нам сейчас не хватает полузащитника, который умеет контролировать игру и раздавать мячи из глубины. Кого-то вроде Пауло Роберто Фалькао (полузащитник сборной Бразилии в 1976-1986 года — прим. Ред.) в прошлом. Или Кевина Де Брюйне, если сравнивать Бруно с кем-то из сегодняшних звезд. Такой игрок способен связать игру команды за счет креативных качеств, скорости и ритма работы с мячом. У Бруно огромный потенциал, и я вижу в нем такого игрока в сборной Бразилии.

- Бруно Гимараес подписал контракт с «сороками», находясь в распоряжении сборной Бразилии. Ради его автографа глава отдела «Ньюкасла» по подбору персонала Стив Никсо пересек Атлантический океан.

- В «Лионе» Гимараеса призван заменить Тангая Н'Домбеле, который уже играл за «ткачей» в прошлом (2017-2019). Сейчас полузащитник арендован у «Тоттенхэма» с необязательной опцией выкупа в размере 65 миллионов евро. Естественно, «Лион» ни в коем случае не заплатит столько за футболиста, которого два с половиной года назад продал «Тоттенхэму» за 60 миллионов.



- Бруно — полузащитник, которому удается выглядеть убедительно и в атаке, и в обороне. Он отлично владеет мячом, умеет начинать атаки из глубины за счет идеальных диагоналей и разрезающих передач. Но и в активных фазах игры Гимараес очень хорош: бразилец выполнил больше всех передач в Лиге 1 на половине поля соперника, а по пасам в последней трети он делит лидерство с Димитри Пайетом.

- Статистически подтверждены и классные действия в обороне: 158 выигранных единоборств в нынешнем сезоне Лиги 1 и 50 отборов. Бруно работает на поле по принципу «от штрафной до штрафной», но при хорошей подвижности у него прекрасные качества «реджисты» — диспетчера, спрятанного в глубине поля и дергающего за нити игры. Нет сомнений, что Гимараес добавит «Ньюкаслу» стройности и стиля в полузащите за счет своих выдающихся способностей по меркам актуального набора футболистов в команде Эдди Хау.