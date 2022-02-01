«Базель» арендовал Чалова

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе форварда команды в «Базель» на правах аренды.

Воспитанник армейцев перешел на правах аренды в «Базель». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.



Чалов в текущем сезоне сыграл за ПФК ЦСКА 18 матчей, в которых забил 3 гола. Всего у него 49 голов в 179 матчах в футболке красно-синих.



Желаем Фёдору успехов в Швейцарии!