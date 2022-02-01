«Базель» арендовал Чалова

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе форварда команды Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.
Воспитанник армейцев перешел на правах аренды в «Базель». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.
Чалов в текущем сезоне сыграл за ПФК ЦСКА 18 матчей, в которых забил 3 гола. Всего у него 49 голов в 179 матчах в футболке красно-синих.
Желаем Фёдору успехов в Швейцарии!
А то в цска Чалов прям оправдывает свою фамилию - чахлый)
А то в цска Чалов прям оправдывает свою фамилию - чахлый)
Удачи ему в Швейцарии, пусть забивает голы соперникам часто и много.
Удачи ему в Швейцарии, пусть забивает голы соперникам часто и много.
Если серьезно, то Феде конечно удачи. Перезагрузка необходима☝️
Если серьезно, то Феде конечно удачи. Перезагрузка необходима☝️
Жадность Гинера сгубила!!! А был же шанс спихнуть неликвид в АПЛ за хорошие деньги.
Жадность Гинера сгубила!!! А был же шанс спихнуть неликвид в АПЛ за хорошие деньги.
Нащелкать голов, взбодриться и вернуться матёрым, уверенным и успешным...
Нащелкать голов, взбодриться и вернуться матёрым, уверенным и успешным...
Ну хоть почтовикам чуть полегче...
Ну хоть почтовикам чуть полегче...
и как бы там ни было... но в этом сезоне его шансы на чемпионство будут гораздо выше чем у его полностью устраивающих тренерский штаб одноклубников.
Традиционная форма ФК «Базель» — красно-синие футболки, синие шорты с золотыми вставками и синие гетры с золотыми вставками. Отсюда и их прозвище — «RotBlau», то есть «красно-синие».
и как бы там ни было... но в этом сезоне его шансы на чемпионство будут гораздо выше чем у его полностью устраивающих тренерский штаб одноклубников.
Традиционная форма ФК «Базель» — красно-синие футболки, синие шорты с золотыми вставками и синие гетры с золотыми вставками. Отсюда и их прозвище — «RotBlau», то есть «красно-синие».