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«Базель» арендовал Чалова

сегодня, 20:48

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе форварда команды Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.

Воспитанник армейцев перешел на правах аренды в «Базель». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.

Чалов в текущем сезоне сыграл за ПФК ЦСКА 18 матчей, в которых забил 3 гола. Всего у него 49 голов в 179 матчах в футболке красно-синих.

Желаем Фёдору успехов в Швейцарии!

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 22:42
Толку не будет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:37, ред.
Не верю, что заиграет. Никаких предпосылок к этому нет. Профессионал просто обязан в каждом матче играть на 100%, если, конечно, у него нет травм. А тут валял дурака футболист два последних сезона и вдруг в другом клубе заиграет... Его что, мариновали в ЦСКА, не давали играть ? Ещё как давали - играй, Федя, показывай, на что ты способен. А в ответ - тишина. Самое главное: если бы руководство армейцев видело, что Чалов воспрянет духом и вот-вот заиграет, оно бы никогда не отдало его в аренду. Следовательно, поставило на нём крест и не видит в своих рядах.
David Young
David Young
сегодня в 22:30
Это отличная новость для московского ЦСКА и Фёдора Чалова. Надеюсь у него там хорошо получится и он в итоге перейдёт в Базель уже не на правах аренды.
Absinthe2
Absinthe2
сегодня в 22:27
Рука-лицо
Mi6
Mi6
сегодня в 22:19
Фёдору успехов! Главная задача вырваться из удушающих объятий Гинера/Бабаева/Березуцких. При адекватном тренере Фёдор ещё позажигает
SHMEL258
SHMEL258 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:17
Ой не шути с фамилиями, а то я напомню, что вы Свинова купили и Михрюшкин у вас на воротах стоял...
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 22:06
Удачи!
makkie
makkie
сегодня в 21:47
Может хоть в Швейцарии реанимирует карьеру.
А то в цска Чалов прям оправдывает свою фамилию - чахлый)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:38
Смена обстановки должна пойти Чалову на пользу. Швейчарская Суперлига так же как и Эрадивизи отлично раскрывает молодых игроков, поэтому упорный труд и стремление должны будут помочь реанимировать карьеру Феди, а если и там не проявит себя, то все....пиши пропало....
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:38
Удачи и успехов!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:24
Ну что, теперь следим и за Базелем! Удачи Фёдору!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:10
Могу только удачи пожелать
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:05
ну неужели.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:01
Вот и хорошо, Фёдор сменит клуб но не изменит традиционный красно - синий цвет.
Удачи ему в Швейцарии, пусть забивает голы соперникам часто и много.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 20:59
Полировать лавку в Европе, это однозначно успех 😁
Если серьезно, то Феде конечно удачи. Перезагрузка необходима☝️
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:58
Если Чалов и в Базеле продолжит деградировать, то Гинер вообще повеситься.
Жадность Гинера сгубила!!! А был же шанс спихнуть неликвид в АПЛ за хорошие деньги.
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
сегодня в 20:56, ред.
Удачи и повышения, может потом полноценный контракт захотят
KTS22
KTS22
сегодня в 20:55
да ладно
particular
particular
сегодня в 20:55
Пусть у Федечки получится...
Нащелкать голов, взбодриться и вернуться матёрым, уверенным и успешным...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 20:55
Может там у него пойдут голы. В Швейцарии забивать легче потому что команды играют в более атакующий футбол. Удачи Чалову!
Zimka
Zimka
сегодня в 20:54
Удачи Феде, надеюсь перезагрузит карьеру
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:54
Вместо продажи в Англию пару лет назад аренда в Базель.
Ну хоть почтовикам чуть полегче...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:54
А какая разница Чалову где лавку полировать.
протон
протон
сегодня в 20:50
Фёдору удачи...
и как бы там ни было... но в этом сезоне его шансы на чемпионство будут гораздо выше чем у его полностью устраивающих тренерский штаб одноклубников.
Традиционная форма ФК «Базель» — красно-синие футболки, синие шорты с золотыми вставками и синие гетры с золотыми вставками. Отсюда и их прозвище — «RotBlau», то есть «красно-синие».
протон
протон
сегодня в 20:49
Базель Чалова.
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