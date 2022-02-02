«Спортинг» объявил о возвращении Слимани

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сегодня, 08:13

«Спортинг» объявил о подписании нападающего «Лиона» .

Контракт алжирского игрока с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

«Его время пришло. Слимани вернулся домой», — говорится в сообщении «Спортинга».

В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

С 2013 по 2016 год Ислам уже выступал за «Спортинг».