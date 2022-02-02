ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыПортугалия. Примейра 2021/2022

«Спортинг» объявил о возвращении Слимани

сегодня, 08:13

«Спортинг» объявил о подписании нападающего «Лиона» Ислама Слимани.

Контракт алжирского игрока с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

«Его время пришло. Слимани вернулся домой», — говорится в сообщении «Спортинга».

В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

С 2013 по 2016 год Ислам уже выступал за «Спортинг».

Все новости
ОфициальноЭкс-хавбек «Шахтёра» Марлос перешел в «Атлетико Паранаэнсе»
Сегодня, 11:07 Фото
Главные дорогущие трансферы зимы. Скандальный перебежчик, форварды-вундеркинды и подарок для Клоппа
Сегодня, 10:03Вадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Азмун уехал в Германию, Понсе и Вильена — в Испанию. Футболисты, которые весной не сыграют в РПЛ
Вчера, 19:42Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
Лапорта ответил на вопрос о подписании Обамеянга в «Барселону»
Вчера, 14:38
Влахович: «Я очень рад и горжусь тем, что оказался в „Ювентусе“»
Вчера, 14:07
Конте шопился в бывшем клубе, Донни обрёл временную свободу. Главные футбольные трансферы европейского дедлайна
Вчера, 11:59Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:56
Еще бы Роналду вернуть...
n5ca3tgxh8gt
n5ca3tgxh8gt
сегодня в 08:38
Не помешает им опытный крепкий нап
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:27
Думаю многие в России помнят его...после гола в ворота Акинфеева на ЧМ 2014...
А для Спортинга это "Возвращение блудного сына"...
Европейская карьера Слимани как раз и началась в Лиссабонском Спортинге, и проявил он себя там довольно таки неплохо....а вот дальше не заладились дела....хотя и стал чемпионом КАФ2019....
ОПС
ОПС
сегодня в 08:22
Раз подписали, значит нужен. Вот только возраст для нападающего уже большеват.
s2fkh28g5pvw
s2fkh28g5pvw
сегодня в 08:22, ред.
Вовремя вернулся он
shlomo
shlomo
сегодня в 08:21
Возвращение "блудного сына"...:)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:20
Спортинг сейчас крепкая команда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100