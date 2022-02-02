«Спортинг» объявил о возвращении Слимани

«Спортинг» объявил о подписании нападающего «Лиона» Ислама Слимани.
Контракт алжирского игрока с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2023 года.
«Его время пришло. Слимани вернулся домой», — говорится в сообщении «Спортинга».
В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
С 2013 по 2016 год Ислам уже выступал за «Спортинг».
А для Спортинга это "Возвращение блудного сына"...
Европейская карьера Слимани как раз и началась в Лиссабонском Спортинге, и проявил он себя там довольно таки неплохо....а вот дальше не заладились дела....хотя и стал чемпионом КАФ2019....
А для Спортинга это "Возвращение блудного сына"...
Европейская карьера Слимани как раз и началась в Лиссабонском Спортинге, и проявил он себя там довольно таки неплохо....а вот дальше не заладились дела....хотя и стал чемпионом КАФ2019....