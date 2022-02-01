ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2021/2022

Влахович: «Я очень рад и горжусь тем, что оказался в „Ювентусе“»

сегодня, 14:07

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился мыслями после перехода в туринский клуб из «Фиорентины».

Прежде всего, я хочу поблагодарить всех тех, кто работал со мной в «Фиорентине»: товарищей по команде, менеджеров, президента и тренеров, а также всю Флоренцию и всех болельщиков, которые поддерживали меня.

Я очень рад и горжусь тем, что нахожусь в «Ювентусе». «Юве» — великолепный клуб, и я готов отдать все силы за команду. Я благодарю президента «Юве» и всех людей, которые работали, чтобы привести меня сюда.

Выбрать «Юве» было легко. В ДНК клуба заложено желание побеждать, никогда не сдаваться и бороться до конца, даже когда есть проблемы. Это тоже мой менталитет, и поэтому выбор был легким.

«Ювентус» — крупнейший клуб Италии, я очень рад быть здесь. Мы хотим совершенствоваться и стремиться к самым высоким возможным целям.

Все новости
Лапорта ответил на вопрос о подписании Обамеянга в «Барселону»
Сегодня, 14:38
Конте шопился в бывшем клубе, Донни обрёл временную свободу. Главные футбольные трансферы европейского дедлайна
Сегодня, 11:59Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
«Вместе мы совершим великие дела». Алли — о переходе в «Эвертон»
Сегодня, 11:34
Официально«Атлетико» подписал защитника сборной Мозамбика Рейнилдо
Сегодня, 08:45
Официально«Сандерленд» подписал контракт с 39-летним Джермейном Дефо
Сегодня, 08:31 Фото
«Эвертон» объявил о подписании Алли из «Тоттенхэма»
Сегодня, 08:13
Сортировать
Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 15:44
Удачи в Турине.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:07
И главное карман тоже доволен.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:05
Мы тоже рады !
112910415
112910415
сегодня в 14:45
не забывай Сашу, пиши порой, фотки посылай ...
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 14:38
Как минимум 15 мячех в чемпионате и в ЛЧ 5-6 ,на полгода хватит)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:25
Ждём от тебя фееричной игры . Удачи.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:20
посмотрим ,впишется ли в коллектив.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:17
Влахович выбрал "Юве", а "Фиорентине" пора уже начинать ценить своих настоящих патриотов:
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 14:10
Ну теперь доказывай это своей игрой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100