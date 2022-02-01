Влахович: «Я очень рад и горжусь тем, что оказался в „Ювентусе“»

Нападающий «Ювентуса» поделился мыслями после перехода в туринский клуб из «Фиорентины».

Прежде всего, я хочу поблагодарить всех тех, кто работал со мной в «Фиорентине»: товарищей по команде, менеджеров, президента и тренеров, а также всю Флоренцию и всех болельщиков, которые поддерживали меня.

Я очень рад и горжусь тем, что нахожусь в «Ювентусе». «Юве» — великолепный клуб, и я готов отдать все силы за команду. Я благодарю президента «Юве» и всех людей, которые работали, чтобы привести меня сюда.

Выбрать «Юве» было легко. В ДНК клуба заложено желание побеждать, никогда не сдаваться и бороться до конца, даже когда есть проблемы. Это тоже мой менталитет, и поэтому выбор был легким.

«Ювентус» — крупнейший клуб Италии, я очень рад быть здесь. Мы хотим совершенствоваться и стремиться к самым высоким возможным целям.