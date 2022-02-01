Конте шопился в бывшем клубе, Донни обрёл временную свободу. Главные футбольные трансферы европейского дедлайна

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вчера, 11:59

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Насыщенно, но без безумных сделок.

Зимнее трансферное окно в европейских топ-чемпионатах закрылось в ночь с 31 января на 1 февраля. «Соккер.ру» отследил главные сделки дедлайна и подготовил подробный отчет.

10 самых дорогих сделок зимнего дедлайна-2022

1. Родриго Бентанкур (Уругвай) — из «Ювентуса» в «Тоттенхэм» за 19 млн евро

2. Хулиан Альварес (Аргентина) — из «Ривер Плейт» в «Ман Сити» за 17 млн евро

3-4. Дэн Берн (Англия) — из «Брайтона» в «Ньюкасл» за 15 млн евро

3-4. Ромен Февр (Франция) — из «Бреста» в «Лион» за 15 млн евро

5. Вут Вегхорст (Нидерланды) — из «Вольфсбурга» в «Бернли» за 14 млн евро

6. Йонас Винд (Дания) — из «Копенгагена» в «Вольфсбург» за 12 млн евро

7. Жан-Филипп Матета (Франция) — из «Майнца» в «Кристал Пэлас» за 11 млн евро

8. Деян Кулусевски (Швеция) — из «Ювентуса» в «Тоттенхэм» в аренду за 10 млн евро

9. Галено (Бразилия) — из «Браги» в «Порту» за 9 млн евро

10. Денис Закариа (Швейцария) — из «Боруссии» (Менхенгладбах) в «Ювентус» за 8.6 млн евро

- Антонио Конте усилил «Тоттенхэм» двумя футболистами своего бывшего клуба — «Ювентуса». Уругвайский полузащитник Бентанкур подписал полноценный контракт со «шпорами» до 2026 года, а Кулусевки взят в аренду на полтора года, и это удовольствие обошлось «Тоттенхэму» в 10 миллионов евро.

- «Тоттенхэм» и «Ювентус» стали главными хедлайнерами зимнего трансферного дедлайна. Расставшись с Бентанкуром и Кулусевски, туринцы подписали Дениса Закариа и защитника Федерико Гатти (оставили во «Фрозиноне» до конца сезона в аренде), а еще отправили в Шотландию валлийца Аарона Рэмзи. «Шпоры», в свою очередь, на финише трансферного окна избавились от четырех футболистов: Деле Алли ушел в «Эвертон» свободным агентом, еще трое отправились в аренды — Брайан Хиль («Валенсия»), Джованни Ло Чельсо («Вильярреал») и Тангай Н`Домбеле («Лион»).

- «Брайтон» второе трансферное окно подряд выгодно продает центрального защитника: летом «Арсенал» выложил почти 60 миллионов евро за Бена Уайта, а теперь «Ньюкасл» пришел за Дэном Берном. 15 миллионов евро за двухметрового центрбека — предложение, от которого невозможно отказаться.

- «Лион» зимой потерял Бруно Гимараеша стараниями все того же «Ньюкасла», но закрыл брешь в составе Тангаем Н`Домбеле, который будет играть за «ткачей» на правах аренды. Два года назад «Лион» продал этого футболиста «Тоттенхэму» за 60 млн евро. Ромен Февр — тоже заметный новичок, полузащитником «Бреста» интересовались «Милан», ПСЖ и дортмундская «Боруссия», но пока останется во Франции.

- «Бернли» все-таки нашел Крису Вуду достойную замену в лице опытного голландца Вегхорста, чей уход из «Вольфсбурга» повлек за собой переезд в Бундеслигу талантливого датчанина Винда.

- «Порту» забрал левого полузащитника из «Браги». Галено — это прямая замена Луису Диасу, перебравшемуся в «Ливерпуль».

10 главных аренд зимнего дедлайна-2022

1. Деян Кулусевски (Швеция) — из «Ювентуса» в «Тоттенхэм» за 10 млн евро (до лета 2023)

2. Тангай Н`Домбеле (Франция) — из «Тоттенхэма» в «Лион» за 1.42 млн евро (до лета 2022)

3. Донни ван де Бек (Нидерланды) — из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон» (до лета 2022)

4. Джованни Ло Чельсо (Аргентина) — из «Тоттенхэма» в «Вильярреал» (до лета 2022)

5. Аарон Рэмзи (Уэльс) — из «Ювентуса» в «Глазго Рейнджерс» (до лета 2022)

6. Брайан Хиль (Испания) — из «Тоттенхэма» в «Валенсию» (до лета 2022)

7. Мэтт Таргетт (Англия) — из «Астон Виллы» в «Ньюкасл» (до лета 2022)

8. Эсекель Понсе (Аргентина) — из «Спартака» в «Эльче» (до лета 2022)

9. Анел Ахмедходжич (Босния и Герцеговина) — из «Мальме» в «Бордо» за 1 млн евро (до лета 2022)

10. Ведат Мурики (Косово) — из «Лацио» в «Мальорку» за 1.1 млн евро (до лета 2022)

- Донни ван де Бек, который уверенно не играл в «Манчестер Юнайтед» при Оле-Гуннаре Сульшере и продолжил сидеть на лавке при Ральфе Рангнике, попробует вернуть вкус к футболу в «Эвертоне» под руководством Фрэнка Лэмпарда. В последний день трансферов «ириски» обзавелись сразу двумя атакующими полузащитниками — ван де Бека взяли в аренду, а Деле Алли подписали свободным агентом.

- Английские футбольные журналисты и эксперты сильно удивлялись тому, что никто из клубов АПЛ не привлек на свою сторону Аарона Рэмзи, который был доступен на рынке. В результате валлийский полузащитник отправился в Шотландию, до конца сезона будет играть за «Рейнджерс».

- Мэтт Таргетт потерял место в стартовом составе «Астон Виллы» с приходом Люка Диня, это подтолкнуло его к переходу в «Ньюкасл». Всего «сороки» подписали пятерых новичков этой зимой, потратив больше 100 миллионов евро: Киран Триппьер («Атлетико», 15 млн евро), Крис Вуд («Бернли», 30 млн), Бруно Гимараеш («Лион», 42 млн), Дэн Берн («Брайтон», 15 млн) и Мэтт Таргетт («Астон Вилла», аренда).

- Боснийского защитника Ахмедходжича отмечали в составе «Мальме» по матчам против «Зенита» в Лиге чемпионов, несмотря на его удаление в Санкт-Петербурге. Теперь Анел начинает карьеру в топ-чемпионате: «Бордо» взял Ахмедходжича в аренду с обязательством выкупа.