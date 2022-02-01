Азмун уехал в Германию, Понсе и Вильена — в Испанию. Футболисты, которые весной не сыграют в РПЛ

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вчера, 19:42

Главные потери.

Мехди Зеффан (Алжир) — перешел из «Крыльев Советов» в «Малатьяспор» (свободный агент)

- Алжирский футболист принял участие в 15 матчах «Крыльев Советов» в первой половине сезона. Сыграл в общей сложности 1061 минуту из 1620 возможных (65%).

- Зеффан покинул «Крылышки» свободным агентом, а через две недели подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Малатьяспор».



Эмануэль Маммана (Аргентина) — перешел из «Зенита» в «Ривер Плейт» (свободный агент)

- В 2017 году «Зенит» приобрел права на Мамману у «Лиона» за 16 миллионов евро. Эммануэль был ведущим защитником «сине-бело-голубых» при Роберто Манчини, но порвал крестообразные связки, а через полтора года получил еще одну такую же травму. На прежний уровень аргентинец вернуться уже не сумел.

- В сезоне 2021/22 на счету Мамманы всего лишь 60 минут в РПЛ , он четырежды вышел на замену за «Сочи», где играл на правах аренды.

- «Ривер Плейт» — родной клуб Мамманы. До перехода в «Лион» шесть лет назад защитник сыграл за «миллионеров» 34 матча и забил два мяча.

Йоррит Хендрикс (Нидерланды) — перешел из «Спартака» в «Фейеноорд» (аренда)

- Провел год в «Спартаке», но никто так и не понял, в чем заключаются сильные качества голландца. Сыграл за «красно-белых» 22 матча.

- Аренда Хендрикса рассчитана на полтора года.

- За «Фейеноорд» уже выступает один спартаковец на правах аренды: Гус Тиль играет в Нидерландах с начала сезона и весьма преуспел.

Кемаль Адеми (Швейцария) — перешел из «Химок» в «Падерборн» (аренда)

- Летом «Химки» купили швейцарца у «Фенербахче» за 800 тысяч евро и подписали с ним контракт до 2024 года.

- У Кемаля один гол и два ассиста в первой части сезона.

- В последний день января Адеми присоединился к середняку второй немецкой Бундеслиге. У «Химок» в составе осталось два номинальных центрфорварда — Александр Долгов и Илья Садыгов.

Эмиль Бохинен (Норвегия) — перешел из ЦСКА в «Салернитану» (аренда)

- Перешел в ЦСКА год назад, сыграл за «армейцев» 14 матчей, забил 2 мяча. В первой части сезона лишь дважды попал в стартовый состав команды Алексея Березуцкого.

- «Салернитана» заплатит за аренду норвежца до конца сезона 350 тысяч евро, а если удастся сохранить прописку в Серии A, то активируется опция обязательного выкупа Бохинена за 3.5 млн евро.

- Эрик Бохинен стал одноклубником Франка Рибери.

Тино Анджорин (Англия) — прервал аренду в «Локомотиве» и вернулся в «Челси»

- Воспитанник «Челси» отметился голом в дебютном матче за «Локомотив»: сравнял счет в концовке матча против «Марселя» в Лиге Европы (1:1). Это результативное действие оказалось первым и последним, хотя Фаустино принял участие в 9 матчах.

- В конце октября Анджорин получил перелом плюсневой кости на тренировке «Локо», что поставило крест на его дальнейшей карьере в России.

- «Железнодорожники» договорились с «Челси» о досрочном завершении карьеры Тино, а «синие» оперативно нашли новый клуб для полузащитника: вторую часть сезона Анджорин проведет в «Хаддерсфилде», который выступает в Чемпионшипе.

Кристиян Бистрович (Хорватия) — перешел из ЦСКА в «Карагюмрюк» (аренда)

- Бистрович забил красивый гол в ворота «Локомотива» в первом для себя матче РПЛ -2021/22, но впоследствии Алексей Березуцкий редко доверял хорвату.

- Кристиян уже провел три матча за свой новый клуб, который может выкупить его трансфер в конце сезона. За ЦСКА у Бистровича 96 матчей и 8 голов.

Тонни Вильена (Нидерланды) — перешел из «Краснодара» в «Эспаньол» (аренда)

- Два с половиной года назад Вильена переходил в «Краснодар» из «Фейеноорда» за 9 миллионов евро в статусе потенциальной звезды РПЛ .

- В последнее время центральный полузащитник Вильена играл за «Краснодар» на позиции левого защитника.

- «Эспаньол» заплатит за аренду до конца сезона 0.5 млн евро и имеет право первоочередного выкупа. Голландец уже дал понять, что не планирует https://www.soccer.ru/news/1299428/vilena-tonni-espanol бы возвращаться в «Краснодар».

Мурило Серкейра (Бразилия) — перешел из «Локомотива» в «Палмейрас» за 2.2 млн евро

- В определенный момент Мурило Серкейра выглядел новым лидером обороны «Локомотива». За два с половиной года бразилец принял участие в 71 матче и забил 5 голов.

- «Локомотив» купил Мурило за 2.5 млн евро и продал за 2.2. Не все поняли это решение нового менеджмента, с приходом которого Серкейра превратился из перспективного защитника в кандидата на продажу.

Эсекель Понсе (Аргентина) — перешел из «Спартака» в «Эльче» (аренда)

- В 73 матчах за «Спартак» аргентинский форвард забил 25 голов. Эсекель входит в тройку самых результативных футболистов «красно-белых» за последние 2.5 года (у Соболева и Ларссона по 26 голов).

- Свой последний матч за «Спартак» Понсе сыграл 30-го сентября. В матче против «Наполи» в Лиге Европы получил травму мениска, после которой восстанавливался четыре месяца. В новый клуб отправится выздоровевшим.

Сердар Азмун (Иран) — перешел из «Зенита» в «Байер» за 4 млн евро

- Сначала Сердар подписал с «Байером» контракт, который вступал в силу летом. Имел на это полное право за полгода до истечения отношений с «Зенитом», однако нарушил внутренний распорядок и планы петербургского клуба, в результате чего впал в немилость: был оштрафован и отстранен от первой команде. Последовавшие переговоры между «Зенитом» и «Байером» увенчались успехом: немцы заплатили 4 миллиона евро, чтобы забрать Азмуна, не дожидаясь лета.