Дани Алвес вне заявки «Барсы» на Лигу Европы. Дембеле в списке игроков

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сегодня, 20:27

Пресс-служба «Барселоны» объявила заявку на Лигу Европы.

В состав игроков не попал защитник . В заявке оказались новички «сине-гранатовых» , и . В заявке нашлось место и , который может покинуть «Барселону».