Дани Алвес вне заявки «Барсы» на Лигу Европы. Дембеле в списке игроков

Пресс-служба «Барселоны» объявила заявку на Лигу Европы.
В состав игроков не попал защитник Даниэль Алвес. В заявке оказались новички «сине-гранатовых» Пьер-Эмерик Обамеянг, Ферран Торрес и Адама Траоре. В заявке нашлось место и Усману Дембеле, который может покинуть «Барселону».
📌 The registered 𝙘𝙪𝙡𝙚𝙧𝙨 for the @EuropaLeague 👇— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022
Берут накаченного всадника без головы, у которого несколько конкурентов на позиции. Который также не имеет опыта игры в еврокубках. Не говоря о том что вообще не понятно как он впишется в игру. И отстёгивают Алвеса, который является единственным нормальным ПЗ, еще и являясь самым титулованным футболистом с огромным опытом, который явно был бы полезен в ЛЕ.
Берут накаченного всадника без головы, у которого несколько конкурентов на позиции. Который также не имеет опыта игры в еврокубках. Не говоря о том что вообще не понятно как он впишется в игру. И отстёгивают Алвеса, который является единственным нормальным ПЗ, еще и являясь самым титулованным футболистом с огромным опытом, который явно был бы полезен в ЛЕ.