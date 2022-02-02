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Дани Алвес вне заявки «Барсы» на Лигу Европы. Дембеле в списке игроков

сегодня, 20:27

Пресс-служба «Барселоны» объявила заявку на Лигу Европы.

В состав игроков не попал защитник Даниэль Алвес. В заявке оказались новички «сине-гранатовых» Пьер-Эмерик Обамеянг, Ферран Торрес и Адама Траоре. В заявке нашлось место и Усману Дембеле, который может покинуть «Барселону».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:08
Это решать Хави
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:01
Думается Дембеле по мастер-классу Александра Кокорина попытается просидеть на лавке "Барселоны" до конца контракта:
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 20:53
Странное решение. Алвес сейчас один из лучших в Барсе.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:50
Алвес лучший в команде.
Такими темпами они быстро вылетят из ЛЕ.Огорчен.
Но главное есть мерзавец дембеле,которого ненавидят вес футбольный мир.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:42
Непонятные телодвижения Хави.... или что то мы не знаем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:40
Довольно Неожиданное решение...
particular
particular
сегодня в 20:35
Видимо, подобный выбор чем-то обусловлен... Хотя, понятней он от этого не становится...
g4emm3p4admq
g4emm3p4admq
сегодня в 20:33
Да и хрен с ним
Elliada
Elliada
сегодня в 20:32
Алвес получает самую низкую зарплату в Барселоне. Логично, что за такие деньги он не будет играть везде
Cat01
Cat01
сегодня в 20:31
Прошли изменения состава
протон
протон
сегодня в 20:28
Дани заслужил чтобы его оградили от этого цирка
Берут накаченного всадника без головы, у которого несколько конкурентов на позиции. Который также не имеет опыта игры в еврокубках. Не говоря о том что вообще не понятно как он впишется в игру. И отстёгивают Алвеса, который является единственным нормальным ПЗ, еще и являясь самым титулованным футболистом с огромным опытом, который явно был бы полезен в ЛЕ.
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