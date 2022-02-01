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Хави не хочет исключения Дембеле из состава «Барселоны»

сегодня, 10:24

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, директор клуба Матеу Алемани и главный тренер Хави встретятся для обсуждения ситуации вингера Усмана Дембеле.

Каталонский клуб не смог продать французского игрока, у которого истекает контракт летом, в январе. Хави намерен задействовать Дембеле в оставшихся матчах сезона, тренер против того, чтобы Усмана исключили из состава до конца сезона.

Ранее утверждалось, что Дембеле не захотел переходить в «Арсенал».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:02
многие сильно удивятся, если этот спортсмен окажется полезным Барсе !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:34
Лапорта прав но Хави не прав на счет лицемера Дембеле,я бы его в стадион не пустил близко
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:26
У тренера своя правда.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:11
Слишком много гонора у этого Дембеле.
Баобаб
Баобаб
сегодня в 11:09
Чё носятся с этим дурачком? Дерево деревянное, лентяй, баблосос.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:43
Хочет не хочет, хочет не хочет.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:36
и очень ленив
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:36
Да Хави просто тряпка.
Over 9000
Over 9000
сегодня в 10:32
барса становится каким-то эвертоном куда приезжают доигрывать и реанимировать карьеры. последний нормальный трансфер - Депай, но один в поле не воин...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:29
Я понимаю, что у Бары сейчас не совсем лучшие времена и каждый хороший игрок им в помощь. Но надеяться на Дембеле я не стал бы.
Да после разговора он мог пообещать Хави, что исправиться, будет дисциплинированным, но как мне кажется продлиться это не долго.
Дембеле очень талантливый игрок, но слишком уж рано он зазвездился.
1 984
1 984
сегодня в 10:27
Хочу поздравить stanichnikа с победой в КП в январе!
Также поздравляю призёров shlomo и АнгелНеБесгрешен. Случай с Ангелом показал, что количество очков на первом этапе бывает важно.
протон
протон
сегодня в 10:26
Пусть на банке сидит ему полезно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:25
Вот и конфликт интересов...
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