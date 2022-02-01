Хави не хочет исключения Дембеле из состава «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, директор клуба Матеу Алемани и главный тренер Хави встретятся для обсуждения ситуации вингера Усмана Дембеле.
Каталонский клуб не смог продать французского игрока, у которого истекает контракт летом, в январе. Хави намерен задействовать Дембеле в оставшихся матчах сезона, тренер против того, чтобы Усмана исключили из состава до конца сезона.
Ранее утверждалось, что Дембеле не захотел переходить в «Арсенал».
Да после разговора он мог пообещать Хави, что исправиться, будет дисциплинированным, но как мне кажется продлиться это не долго.
Дембеле очень талантливый игрок, но слишком уж рано он зазвездился.
Да после разговора он мог пообещать Хави, что исправиться, будет дисциплинированным, но как мне кажется продлиться это не долго.
Дембеле очень талантливый игрок, но слишком уж рано он зазвездился.