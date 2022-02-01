Хави не хочет исключения Дембеле из состава «Барселоны»

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сегодня, 10:24

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, директор клуба Матеу Алемани и главный тренер Хави встретятся для обсуждения ситуации вингера .

Каталонский клуб не смог продать французского игрока, у которого истекает контракт летом, в январе. Хави намерен задействовать Дембеле в оставшихся матчах сезона, тренер против того, чтобы Усмана исключили из состава до конца сезона.

Ранее утверждалось, что Дембеле не захотел переходить в «Арсенал».